https://ukraina.ru/20230112/1042593442.html

Пепел Клааса стучит в моём сердце. Военный эксперт о том, что на самом деле произошло в Макеевке

Пепел Клааса стучит в моём сердце. Военный эксперт о том, что на самом деле произошло в Макеевке - 12.01.2023 Украина.ру

Пепел Клааса стучит в моём сердце. Военный эксперт о том, что на самом деле произошло в Макеевке

Есть разные версии трагедии в Макеевке. Есть версия, что они хотели новый год отпраздновать на территории этого ПТУ. Может быть, недооценили собственную систему ПВО. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2023-01-12T19:22

2023-01-12T19:22

2023-01-12T19:22

новости

макеевка

всу

пво

мобилизация

himars

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103390/67/1033906753_0:209:2897:1839_1920x0_80_0_0_ad7a4eadbf002f8f7082bb6868e423e5.jpg.webp

В ночь на 1 января подконтрольные Киеву войска нанесли удар шестью ракетами HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе Макеевки. Две из них перехватила ПВО, еще четыре попали в здание, обрушив перекрытия. Сразу после произошедшего офицеры данной части и бойцы других подразделений сделали все, чтобы спасти пострадавших. Им оказали первую помощь и доставили в медучреждения. По данным Минобороны, в результате удара погибло 89 человек.Конечно, нельзя собирать столько людей в одном месте, которое ничем не прикрыто. Личный состав должен быть рассредоточен. И то, что у нас часть мобилизованных не находится на линии фронта – спасает людей. Личный состав надо прятать, подчеркнул Евсеев."Не надо надеяться на авось. Враг хорошо информирован. Они получают данные не только от технической разведки, но и от агентурной сети. Не надо все сводить к включенным мобильным телефонам. Это результат беспечности при крайнем непрофессионализме командного состава", - уверен аналитик.То, что мы отомстили, ударив по Краматорску – это хорошо. Но это не уменьшает боль. Трагедия Макеевке – это как цитата из "Легенды о Тилле": "Пепел Клааса стучит в моём сердце". Она не только требует отмщения. Она требует бережного отношения к личному составу, добавил он.СВО стала настоящей войной. Да, мы не идем по пути преступного киевского режима, который бросает необученных людей на фронт, а они гибнут через шесть дней. Мы их готовим уже полгода. Но если мы не будем еще бережнее относиться к личному составу, нам будет сложно эту войну выиграть. Надеюсь, что трагедия в Макеевке больше не повторится нигде, заключил собеседник издания.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, макеевка, всу, пво, мобилизация, himars, сво