https://ukraina.ru/20230112/1042593442.html
Пепел Клааса стучит в моём сердце. Военный эксперт о том, что на самом деле произошло в Макеевке
Пепел Клааса стучит в моём сердце. Военный эксперт о том, что на самом деле произошло в Макеевке - 12.01.2023 Украина.ру
Пепел Клааса стучит в моём сердце. Военный эксперт о том, что на самом деле произошло в Макеевке
Есть разные версии трагедии в Макеевке. Есть версия, что они хотели новый год отпраздновать на территории этого ПТУ. Может быть, недооценили собственную систему ПВО. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2023-01-12T19:22
2023-01-12T19:22
2023-01-12T19:22
новости
макеевка
всу
пво
мобилизация
himars
сво
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В ночь на 1 января подконтрольные Киеву войска нанесли удар шестью ракетами HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе Макеевки. Две из них перехватила ПВО, еще четыре попали в здание, обрушив перекрытия. Сразу после произошедшего офицеры данной части и бойцы других подразделений сделали все, чтобы спасти пострадавших. Им оказали первую помощь и доставили в медучреждения. По данным Минобороны, в результате удара погибло 89 человек.Конечно, нельзя собирать столько людей в одном месте, которое ничем не прикрыто. Личный состав должен быть рассредоточен. И то, что у нас часть мобилизованных не находится на линии фронта – спасает людей. Личный состав надо прятать, подчеркнул Евсеев."Не надо надеяться на авось. Враг хорошо информирован. Они получают данные не только от технической разведки, но и от агентурной сети. Не надо все сводить к включенным мобильным телефонам. Это результат беспечности при крайнем непрофессионализме командного состава", - уверен аналитик.То, что мы отомстили, ударив по Краматорску – это хорошо. Но это не уменьшает боль. Трагедия Макеевке – это как цитата из "Легенды о Тилле": "Пепел Клааса стучит в моём сердце". Она не только требует отмщения. Она требует бережного отношения к личному составу, добавил он.СВО стала настоящей войной. Да, мы не идем по пути преступного киевского режима, который бросает необученных людей на фронт, а они гибнут через шесть дней. Мы их готовим уже полгода. Но если мы не будем еще бережнее относиться к личному составу, нам будет сложно эту войну выиграть. Надеюсь, что трагедия в Макеевке больше не повторится нигде, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, макеевка, всу, пво, мобилизация, himars, сво
Пепел Клааса стучит в моём сердце. Военный эксперт о том, что на самом деле произошло в Макеевке
Есть разные версии трагедии в Макеевке. Есть версия, что они хотели новый год отпраздновать на территории этого ПТУ. Может быть, недооценили собственную систему ПВО. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
В ночь на 1 января подконтрольные Киеву войска нанесли удар шестью ракетами HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе Макеевки. Две из них перехватила ПВО, еще четыре попали в здание, обрушив перекрытия. Сразу после произошедшего офицеры данной части и бойцы других подразделений сделали все, чтобы спасти пострадавших. Им оказали первую помощь и доставили в медучреждения. По данным Минобороны, в результате удара погибло 89 человек.
"Насколько я помню, было выпущено шесть ракет "Хаймарс". Это один залп пусковой установки. Из них было перехвачено всего две, а четыре попало. А как можно было размещать личный состав вместе с боекомплектом – в голове плохо укладывается. Мы проявили беспечность. В виду того, что это были мобилизованные, возможно, что не были готовы командиры. Но, судя по дальнейшим событиям, выводы были сделаны", - констатировал специалист.
Конечно, нельзя собирать столько людей в одном месте, которое ничем не прикрыто. Личный состав должен быть рассредоточен. И то, что у нас часть мобилизованных не находится на линии фронта – спасает людей. Личный состав надо прятать, подчеркнул Евсеев.
"Не надо надеяться на авось. Враг хорошо информирован. Они получают данные не только от технической разведки, но и от агентурной сети. Не надо все сводить к включенным мобильным телефонам. Это результат беспечности при крайнем непрофессионализме командного состава", - уверен аналитик.
То, что мы отомстили, ударив по Краматорску – это хорошо. Но это не уменьшает боль. Трагедия Макеевке – это как цитата из "Легенды о Тилле": "Пепел Клааса стучит в моём сердце". Она не только требует отмщения. Она требует бережного отношения к личному составу, добавил он.
СВО стала настоящей войной. Да, мы не идем по пути преступного киевского режима, который бросает необученных людей на фронт, а они гибнут через шесть дней. Мы их готовим уже полгода. Но если мы не будем еще бережнее относиться к личному составу, нам будет сложно эту войну выиграть. Надеюсь, что трагедия в Макеевке больше не повторится нигде, заключил собеседник издания.