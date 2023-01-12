Посол Украины: Киев отвел часть войск в сторону белорусской границы - 12.01.2023 Украина.ру
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Посол Украины: Киев отвел часть войск в сторону белорусской границы
Посол Украины: Киев отвел часть войск в сторону белорусской границы - 12.01.2023 Украина.ру
Посол Украины: Киев отвел часть войск в сторону белорусской границы
Киев отвел часть войск в сторону границы Белоруссии, заявил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко
2023-01-12T19:14
2023-01-12T19:14
новости
всу
белоруссия
украина
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Ранее государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии отмечал, что ВСУ продолжают минировать приграничные территории.Официальный представитель МИД Мария Захарова в декабре 2022 года указывала, что развертывание совместной региональной группировки войск России и Белоруссии, о чем договорились президенты двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин, является ответом на наращивание сил НАТО в Польше и Прибалтике. При этом заявления украинской стороны о якобы создании Россией в Белоруссии группировки для атаки с белорусского направления официальный представитель МИД РФ сочла попыткой выпросить у Запада больше денег и оружия.
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новости, всу, белоруссия, украина
Новости, ВСУ, Белоруссия, Украина

Посол Украины: Киев отвел часть войск в сторону белорусской границы

19:14 12.01.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ гранатомет
ВСУ гранатомет - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Киев отвел часть войск в сторону границы Белоруссии, заявил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко
"Нам приходится держать <...> войска на севере Украины, отвести их от линии фронта, чтобы быть уверенными, что они не придут и не попытаются перерезать линию, которая позволяет нам быть связанными с Западом", — заявил дипломат британскому телеканалу Sky News в ответ на вопрос, обеспокоены ли власти ситуацией на белорусской границе.
Ранее государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии отмечал, что ВСУ продолжают минировать приграничные территории.
Официальный представитель МИД Мария Захарова в декабре 2022 года указывала, что развертывание совместной региональной группировки войск России и Белоруссии, о чем договорились президенты двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин, является ответом на наращивание сил НАТО в Польше и Прибалтике. При этом заявления украинской стороны о якобы создании Россией в Белоруссии группировки для атаки с белорусского направления официальный представитель МИД РФ сочла попыткой выпросить у Запада больше денег и оружия.
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