Посол Украины: Киев отвел часть войск в сторону белорусской границы
Киев отвел часть войск в сторону границы Белоруссии, заявил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко
"Нам приходится держать <...> войска на севере Украины, отвести их от линии фронта, чтобы быть уверенными, что они не придут и не попытаются перерезать линию, которая позволяет нам быть связанными с Западом", — заявил дипломат британскому телеканалу Sky News в ответ на вопрос, обеспокоены ли власти ситуацией на белорусской границе.
Ранее государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии отмечал, что ВСУ продолжают минировать приграничные территории.
Официальный представитель МИД Мария Захарова в декабре 2022 года указывала, что развертывание совместной региональной группировки войск России и Белоруссии, о чем договорились президенты двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин, является ответом на наращивание сил НАТО в Польше и Прибалтике. При этом заявления украинской стороны о якобы создании Россией в Белоруссии группировки для атаки с белорусского направления официальный представитель МИД РФ сочла попыткой выпросить у Запада больше денег и оружия.
19 октября 2022, 04:07Прямая, но не явная угроза. Когда Белоруссия вступит в войну с Украиной