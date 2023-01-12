https://ukraina.ru/20230112/1042593340.html

Посол Украины: Киев отвел часть войск в сторону белорусской границы

Посол Украины: Киев отвел часть войск в сторону белорусской границы - 12.01.2023 Украина.ру

Посол Украины: Киев отвел часть войск в сторону белорусской границы

Киев отвел часть войск в сторону границы Белоруссии, заявил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко

2023-01-12T19:14

2023-01-12T19:14

2023-01-12T19:14

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Ранее государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии отмечал, что ВСУ продолжают минировать приграничные территории.Официальный представитель МИД Мария Захарова в декабре 2022 года указывала, что развертывание совместной региональной группировки войск России и Белоруссии, о чем договорились президенты двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин, является ответом на наращивание сил НАТО в Польше и Прибалтике. При этом заявления украинской стороны о якобы создании Россией в Белоруссии группировки для атаки с белорусского направления официальный представитель МИД РФ сочла попыткой выпросить у Запада больше денег и оружия.

https://ukraina.ru/20221019/1039876318.html

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новости, всу, белоруссия, украина