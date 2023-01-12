https://ukraina.ru/20230112/1042592903.html

Европейский спор о танках. Итоги 12 января на Украине

Европейский спор о танках. Итоги 12 января на Украине - 12.01.2023 Украина.ру

Европейский спор о танках. Итоги 12 января на Украине

На Западе разошлись в вопросе о танках для Украины. В самих ВСУ также указывают на возможные сложности с западной военной техникой

2023-01-12T19:00

2023-01-12T19:00

2023-01-12T19:00

эксклюзив

хроники

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Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал не допустить срыва поставки Украине польских боевых танков Leopard 2 из-за возражений Германии."Есть разница между принятием решения в отношении себя и препятствованием принятию решения другими. И, соответственно, Германия не должна стоять на пути, когда другие страны принимают решение о поддержке Украины, независимо от того, какое решение примет Германия", - заявил он 12 января в Берлине.За несколько часов до этого представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что планы Великобритании поставить на Украину танки Challenger 2 не изменили позицию немецкого правительства, которое до сих пор отвергало призывы к Берлину передать Киеву немецкие танки Leopard 2."Сейчас ситуация не изменилась из-за шага, о котором объявило британское правительство", — заявил представитель Хебештрайт на пресс-конференции в Берлине.По его словам, ему не известно ни о каких официальных запросах стран-партнеров по совместной поставке танков Leopard украинской армии. И это при том что президент Польши Анджей Дуда уже пообещал Украине 10–14 таких танков.Как сообщили на условиях анонимности изданию Politico двое немецких чиновников, позиция канцлера Олафа Шольца сильно зависит от президента США Джо Байдена, с которым канцлер уже тесно координировал свои действия, когда на прошлой неделе объявил о совместной поставке на Украину немецких и американских боевых машин пехоты.Так, 9 января Шольц подчеркнул важность обсуждения поставок оружия с президентом США, сказав, что поставки танков на Украину необходимо обсуждать "вместе с друзьями и союзниками, а особенно с нашим трансатлантическим партнёром, с Соединенными Штатами Америки".Ранее в среду, 11 января, президент Польши Дуда, вернувшись после визита во Львов, объяснил анонсированное им решение передать Украине роту западных танков Leopard 2."Мы будем стремиться на международном уровне, чтобы эта коалиция была сформирована целым рядом стран, которые дадут свой вклад в виде танков, чтобы можно было создать большее танковое подразделение", — заявил Дуда.Он также пояснил, почему Украине передаётся лишь рота танков."Рота — это небольшая, я бы даже сказал символическая, единица, а если таких рот будет больше, то будет создана бригадная боевая группа или ещё большая военная часть, которая будет иметь на самом деле большое военное значение в обороне Украины — вот чего мы хотим достичь", — отметил Дуда.Ранее Дуда после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой заявил, что Польша передаст Украине роту танков Leopard 2 — примерно 10−14 единиц. Зеленский же намекнул, что вслед за Польшей "позитивный сигнал" может поступить от еще одной страны.При этом стало известно о том, что Великобритания готова предоставить Украине танки Challenger 2. В частности, об этом сообщил 9 января британский телеканал Sky News."Западный источник, знакомый с ходом этих обсуждений, заявил, что уже несколько недель идут дискуссии на тему передачи украинским военным некоторого количества Challenger 2 — основных боевых танков британской армии", — сообщил телеканал.По словам другого источника, Великобритания может отправить Украине 10 единиц Challenger 2. Источник отметил, что эта военная помощь не станет "фактором, меняющим ситуацию". При этом помощь будет значимой, ведь Британия будет первой страной, направившей Украине современные танки западного производства.Sky news также сообщил, что украинским военным придется пройти курс обучения для использования британских танков и поддержания их боеспособности.Ранее Франция также заявила о предоставлении Украине колёсных танков AMX-10RC.Несмотря на всю угрозу поставок западной бронетехники Украине, российские военные эксперты указывают: западные танки, а точнее их разнообразие, могут создать украинцам и проблемы."Относительно планов/намерений/идей передачи Украине техники различных типов скажу следующее: если уж будут передавать, а видимо будут, то чем больше разнообразия, тем лучше. Будет намного удобнее (для нас), если у ВСУ окажется в строю одновременно, например, 500 танков четырех типов ("Лео 1", "Лео 2", М1А1 "Абрамс" и "Челленджер", например), чем триста танков одного типа (например все триста - М1А1). Просто потому, что во втором случае в боевой готовности одновременно будет больше танков, чем в первом. То же самое касается и всего остального, от автотранспорта до артиллерии. К слову, артиллерийская разнотипица свою лепту в бардак уже вносит", — указал эксперт Илья Крамник.Примечательно, что и сами украинские военные указывают на опасность такого развития событий."Задумчиво наблюдаю усилия нашей дипломатии. А Украине шесть типов основных танков нужны чтобы что? Чтобы хаос в логистике бронетанковых войск был такой же, как и в артиллерии?" — отмечалось в одном из телеграм-каналов, который ведут украинские военные.При этом некоторые подозревают, что вместе с западными танками на Украину прибудут и танкисты."2014 год. Где то в Степи нашлось полсотни танков. Нужны были мехводы. Мужиков служивших 20+ лет до нашли. Где мой товарищ был, всего один перевернули, один уронили в реку. Это были советские танки и мехводы. У НАТО они другие. И эксплуатация, и ремонт, и электроника. То, чего украинцы таки не умеют. То есть с 300 танков они уронят не 60, а все 120. А потом бой. Недавно на Белгородском наши буржуйскую лёгкую броню взяли. Она не стреляла. Выбили ходовую и все. Украинец-наводчик забыл, какую именно кнопку жать на измене. Вообще, западная быстро улетает. Иная философия конструкции. Потому танки и не давали. Выводов два: первый — танки без танкистов (ремонтников, штабных и т.д.) хлам. Второй — "ихтамнет" бывает не только у нас. Пока это выглядит как угроза: попрёте — мы вас раскатаем. Кадровыми дивизиями НАТО. Что дальше — посмотрим", — рассказал автор одного из популярных донецких телеграм-каналов.Таким образом, есть ненулевая вероятность участия западных танкистов в боях на стороне Вооружённых сил Украины.

https://ukraina.ru/20230112/1042583742.html

https://ukraina.ru/20230112/1042570863.html

https://ukraina.ru/20230112/1042561932.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники