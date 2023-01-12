https://ukraina.ru/20230112/1042592640.html
В ДНР назвали главное значение взятия Соледара
В ДНР назвали главное значение взятия Соледара - 12.01.2023 Украина.ру
В ДНР назвали главное значение взятия Соледара
Взятие Соледара под контроль дает возможность российским силам изолировать украинские войска в Артемовске, заявил в эфире "Соловьев Live" подполковник Народной милиции (НМ) ДНР, депутат парламента республики Андрей Баевский
2023-01-12T18:38
2023-01-12T18:38
2023-01-12T18:38
новости
соледар
вс рф
артемовск
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По его мнению, взятие Соледара имеет крайне важное значение для дальнейших действий ВС РФ в рамках спецоперации.Контроль над Соледаром также важен с точки зрения изоляции боевых действий, подчеркнул Баевский, так как это означает "перерезание" всех логистических путей к группировке Артемовска, а также пресечение всех возможностей для снабжения ее боеприпасами и личным составом.Кроме того, освобождение Соледара позволяет вести артогонь в направлении Славянска, Краматорска, Константиновки, Артемовска и Северска.Также Баевский рассказал, что западная часть Соледара полностью взята под контроль российскими войсками, однако в городе продолжается зачистка из-за сохраняющихся очагов сопротивления.10 января глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в центр Соледара вошли подразделения частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". На следующий день основатель организации Евгений Пригожин сообщил, что "вагнеровцы" взяли под контроль всю территорию города.
https://ukraina.ru/20230111/1042538233.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, соледар, вс рф, артемовск
В ДНР назвали главное значение взятия Соледара
Взятие Соледара под контроль дает возможность российским силам изолировать украинские войска в Артемовске, заявил в эфире "Соловьев Live" подполковник Народной милиции (НМ) ДНР, депутат парламента республики Андрей Баевский
По его мнению, взятие Соледара имеет крайне важное значение для дальнейших действий ВС РФ в рамках спецоперации.
"С одной стороны, это полностью перерезает пути возможного снабжения со стороны Северска. С другой стороны, взятие Соледара под контроль означает фактически прямую видимость трассы со Славянска на Артемовск и возможность работы по ней практически прямой наводкой. Однозначно она будет обстреливаться всеми видами вооружения", — сказал он.
Контроль над Соледаром также важен с точки зрения изоляции боевых действий, подчеркнул Баевский, так как это означает "перерезание" всех логистических путей к группировке Артемовска, а также пресечение всех возможностей для снабжения ее боеприпасами и личным составом.
Кроме того, освобождение Соледара позволяет вести артогонь в направлении Славянска, Краматорска, Константиновки, Артемовска и Северска.
"Это говорит о том, что штурм пройдет с меньшим количеством жертв и оборона противника будет продавлена в более быстрые сроки. Поэтому Соледар очень важен. Возможно, это даже самый важный "кирпич" в вопросе штурма Артемовска", — заключил Баевский.
Также Баевский рассказал, что западная часть Соледара полностью взята под контроль российскими войсками, однако в городе продолжается зачистка из-за сохраняющихся очагов сопротивления.
10 января глава ДНР Денис Пушилин
заявил, что в центр Соледара вошли подразделения частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". На следующий день основатель организации Евгений Пригожин
сообщил, что "вагнеровцы" взяли под контроль всю территорию города.