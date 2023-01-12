https://ukraina.ru/20230112/1042592640.html

В ДНР назвали главное значение взятия Соледара

В ДНР назвали главное значение взятия Соледара - 12.01.2023 Украина.ру

В ДНР назвали главное значение взятия Соледара

Взятие Соледара под контроль дает возможность российским силам изолировать украинские войска в Артемовске, заявил в эфире "Соловьев Live" подполковник Народной милиции (НМ) ДНР, депутат парламента республики Андрей Баевский

2023-01-12T18:38

2023-01-12T18:38

2023-01-12T18:38

новости

соледар

вс рф

артемовск

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По его мнению, взятие Соледара имеет крайне важное значение для дальнейших действий ВС РФ в рамках спецоперации.Контроль над Соледаром также важен с точки зрения изоляции боевых действий, подчеркнул Баевский, так как это означает "перерезание" всех логистических путей к группировке Артемовска, а также пресечение всех возможностей для снабжения ее боеприпасами и личным составом.Кроме того, освобождение Соледара позволяет вести артогонь в направлении Славянска, Краматорска, Константиновки, Артемовска и Северска.Также Баевский рассказал, что западная часть Соледара полностью взята под контроль российскими войсками, однако в городе продолжается зачистка из-за сохраняющихся очагов сопротивления.10 января глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в центр Соледара вошли подразделения частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". На следующий день основатель организации Евгений Пригожин сообщил, что "вагнеровцы" взяли под контроль всю территорию города.

https://ukraina.ru/20230111/1042538233.html

соледар

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новости, соледар, вс рф, артемовск