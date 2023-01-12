https://ukraina.ru/20230112/1042592521.html
Гусеницы развалятся. Военный эксперт о неприятном сюрпризе, который ВСУ готовят для русских танков
Гусеницы развалятся. Военный эксперт о неприятном сюрпризе, который ВСУ готовят для русских танков - 12.01.2023 Украина.ру
Гусеницы развалятся. Военный эксперт о неприятном сюрпризе, который ВСУ готовят для русских танков
США передали Киеву 50 боевых машин пехоты M2 Bradley с 500 противотанковыми ракетами. Этого хватит на одну бригаду. Таких поставок может быть несколько. Это плохо. Но это не может кардинально изменить ситуацию на линии фронта. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2023-01-12T18:35
2023-01-12T18:35
2023-01-12T18:35
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всу
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польша
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Специалист пояснил, что Bradley все равно не могут заменить танки. Поэтому вопрос с передачей немецких "Леопардов" остается открытым. Еще непонятно, будут ли эти Bradley новые или бэушные. А если они не новые, то неясно их техническое состояние. Учитывая, что украинский ВПК сейчас неспособен их дооборудовать.По его словам, если техника будет в не очень хорошем техническом состоянии, она быстро придет в негодность. Ремонт на территории Украины невозможен. Ее придется вывозить в Польшу с Донбасса, если при отступлении ее не бросят на линии фронта.Так что такие поставки - плохо, но не критично, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бмп, танк, россия, всу, ракета, польша
Новости, БМП, танк, Россия, ВСУ, Ракета, Польша
Гусеницы развалятся. Военный эксперт о неприятном сюрпризе, который ВСУ готовят для русских танков
США передали Киеву 50 боевых машин пехоты M2 Bradley с 500 противотанковыми ракетами. Этого хватит на одну бригаду. Таких поставок может быть несколько. Это плохо. Но это не может кардинально изменить ситуацию на линии фронта. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Специалист пояснил, что Bradley все равно не могут заменить танки. Поэтому вопрос с передачей немецких "Леопардов" остается открытым. Еще непонятно, будут ли эти Bradley новые или бэушные. А если они не новые, то неясно их техническое состояние. Учитывая, что украинский ВПК сейчас неспособен их дооборудовать.
По его словам, если техника будет в не очень хорошем техническом состоянии, она быстро придет в негодность. Ремонт на территории Украины невозможен. Ее придется вывозить в Польшу с Донбасса, если при отступлении ее не бросят на линии фронта.
"Была информация, что итальянскую технику поставили в столь плачевном состоянии, что ее оставалось только разбирать на запчасти. Ее даже поставили без гусениц. Понятно, что с Bradley такого не будет. Но вопрос в том, какой у них будет ресурс и сколько под них будет поставлено боеприпасов. Тем более, что мы будем пытаться их уничтожать насколько сможем в местах развертывания и доставки", - указал Евсеев.
Так что такие поставки - плохо, но не критично, заключил собеседник издания.