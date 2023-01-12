https://ukraina.ru/20230112/1042592521.html

Гусеницы развалятся. Военный эксперт о неприятном сюрпризе, который ВСУ готовят для русских танков

Гусеницы развалятся. Военный эксперт о неприятном сюрпризе, который ВСУ готовят для русских танков - 12.01.2023 Украина.ру

Гусеницы развалятся. Военный эксперт о неприятном сюрпризе, который ВСУ готовят для русских танков

США передали Киеву 50 боевых машин пехоты M2 Bradley с 500 противотанковыми ракетами. Этого хватит на одну бригаду. Таких поставок может быть несколько. Это плохо. Но это не может кардинально изменить ситуацию на линии фронта. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2023-01-12T18:35

2023-01-12T18:35

2023-01-12T18:35

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Специалист пояснил, что Bradley все равно не могут заменить танки. Поэтому вопрос с передачей немецких "Леопардов" остается открытым. Еще непонятно, будут ли эти Bradley новые или бэушные. А если они не новые, то неясно их техническое состояние. Учитывая, что украинский ВПК сейчас неспособен их дооборудовать.По его словам, если техника будет в не очень хорошем техническом состоянии, она быстро придет в негодность. Ремонт на территории Украины невозможен. Ее придется вывозить в Польшу с Донбасса, если при отступлении ее не бросят на линии фронта.Так что такие поставки - плохо, но не критично, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, бмп, танк, россия, всу, ракета, польша