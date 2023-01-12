https://ukraina.ru/20230112/1042592269.html

Ситуация на фронте после взятия Соледара. О чём говорили эксперты 12 января

Ситуация на фронте после взятия Соледара. О чём говорили эксперты 12 января - 12.01.2023 Украина.ру

Ситуация на фронте после взятия Соледара. О чём говорили эксперты 12 января

Взятие Соледара стало важным достижением для ВС РФ, потому что прорвана вторая линия обороны, которая формировалась в течение восьми лет. В то же время Запад системно переводит ВСУ на стандарты НАТО

2023-01-12T18:33

2023-01-12T18:33

2023-01-12T19:01

эксклюзив

запад

украина

всу

оружие

поставки

колташов

алексей леонков

соледар

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Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру.После СоледараЧто будет происходить на фронте после освобождения Соледара, рассказал военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.В своё время, отметил он, мы почти взяли Северск. Но он находится в низине, а на господствующих высотах были украинские войска — мы тогда не стали заходить в город, чтобы избежать ненужных жертв. Но после того как взяли Соледар, мы можем выйти на эти высоты с юга.«Если украинская группировка будет сидеть в Северске, то мы их закроем с высот и с восточного направления. Мы устроим им северский котел.Поэтому Залужный уже просит одобрить отвод войск, но Зеленский с этим не согласен. Так же, как он был не согласен с уходом из Соледара.Там же было большое количество жертв. Там оставалась тысяча бойцов ВСУ, и половина из них полегла. Это большие потери. Если бы Зеленский одобрил отвод, они бы потеряли меньше», — заявил Леонков.Что касается артемовской группировки, Соледар позволяет охватить ее с севера, и от Соледара есть прямой выход на Краматорск и Славянск. В целом Соледар стал нашим важным достижением, потому что мы прорвали вторую линию обороны, которая формировалась в течение восьми лет, сообщил эксперт.В то же время на линии от Авдеевки до Угледара тоже идут активные боевые действия, сказал Леонков.«Они носят локальный характер, но там есть наше продвижение. И успех в Соледаре повлияет на то, что цепочка укрепрайонов была взаимосвязана. И многие эксперты говорят об эффекте домино, что если ты выбьешь один укрепрайон, то и остальные начнут сыпаться один за другим.Все зависит от опыта, от грамотности, от разведки и от боевой слаженности между частями и подразделениями, которая с момента начала СВО у нас только растет. И каждая операция будет проходить более профессионально с минимальным количеством потерь», — заявил Леонков.Украина переходит на стандарты НАТОПолитолог Дмитрий Евстафьев обратил внимание на то, что сейчас идёт постепенный, но последовательный перевод вооружённых формирований киевского режима на натовские стандарты, на натовскую технику.По мнению Евстафьева, это связано с тем, что всё советское наследство уже использовано и Запад повышает градус конфронтации, переходит к прямым поставкам, в том числе к поставкам с заводов техники, которая уже стоит на вооружении у них самих.«Я обращу внимание на поставки (Киеву. — Ред.) в очень больших количествах артиллерийского калибра 105 миллиметров. Это чисто западный, я бы даже сказал англо-немецкий калибр, который характерен исключительно для стран НАТО.Ничего подобного в странах Варшавского договора, в России не было. Это, грубо говоря, перевод лёгких пехотных подразделений на лёгкий калибр — со всеми вытекающими последствиями», — рассказал политолог, добавив, что сейчас идёт очень глубокая модификация ВСУ.В пример он привёл скорые поставки Украине БМП Bradley, боевые машины американского производства. США анонсировали достаточно новую модификацию.В свою очередь, экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов отмечает, что на Западе понимают: курс гривны на Украине, относительная стабильность фронта — всё это держится не только на поставках вооружения, боеприпасов, снаряжения, но и на деньгах, которые Запад даёт.Поэтому Запад не прекратит поставок — «всё даст».

https://ukraina.ru/20230112/1042576623.html

https://ukraina.ru/20230112/1042575813.html

соледар

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, запад, украина, всу, оружие, поставки, колташов, алексей леонков, соледар