https://ukraina.ru/20230112/1042591688.html
Международная федерация журналистов призвала пересмотреть скандальный украинский закон о СМИ
Международная федерация журналистов призвала пересмотреть скандальный украинский закон о СМИ - 12.01.2023 Украина.ру
Международная федерация журналистов призвала пересмотреть скандальный украинский закон о СМИ
Международная федерация журналистов (IFJ) заявила, что новый закон Украины "О медиа" угрожает свободе средств массовой информации и плюрализму мнений и предложила предлагает пересмотреть его, начав открытый диалог с журналистами
2023-01-12T18:26
2023-01-12T18:26
2023-01-12T18:27
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Владимир Зеленский 29 декабря подписал закон «О медиа», который критиковали журналисты и правозащитники. По данным украинских СМИ, согласно законопроекту, представители украинской власти получат возможность штрафовать и закрывать любой телеканал, газету и сайт, если им по каким-то причинам не понравится их контент.«Закон расширяет полномочия правительства по контролю над СМИ, ставя под угрозу свободу медиа и плюрализм мнений в стране… Международная федерация журналистов присоединяется к призыву пересмотреть новый закон и приступить к широкому диалогу с журналистскими объединениями и медиасектором… Мы сильно обеспокоены поворотом к авторитаризму украинского правительства в том, что касается медиа и журналистов», — отметил генеральный секретарь федерации Энтони Белланжер.По его словам, новый закон может создать систематические проблемы для демократии на Украине, так как расширяет государственный контроль за СМИ.
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Новости, Украина, СМИ, Закон, цензура, ЕС
Международная федерация журналистов призвала пересмотреть скандальный украинский закон о СМИ
18:26 12.01.2023 (обновлено: 18:27 12.01.2023)
Международная федерация журналистов (IFJ) заявила, что новый закон Украины "О медиа" угрожает свободе средств массовой информации и плюрализму мнений и предложила предлагает пересмотреть его, начав открытый диалог с журналистами
Владимир Зеленский 29 декабря подписал закон «О медиа», который критиковали журналисты и правозащитники. По данным украинских СМИ, согласно законопроекту, представители украинской власти получат возможность штрафовать и закрывать любой телеканал, газету и сайт, если им по каким-то причинам не понравится их контент.
«Закон расширяет полномочия правительства по контролю над СМИ, ставя под угрозу свободу медиа и плюрализм мнений в стране… Международная федерация журналистов присоединяется к призыву пересмотреть новый закон и приступить к широкому диалогу с журналистскими объединениями и медиасектором… Мы сильно обеспокоены поворотом к авторитаризму украинского правительства в том, что касается медиа и журналистов», — отметил генеральный секретарь федерации Энтони Белланжер.
По его словам, новый закон может создать систематические проблемы для демократии на Украине, так как расширяет государственный контроль за СМИ.