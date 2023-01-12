Международная федерация журналистов призвала пересмотреть скандальный украинский закон о СМИ - 12.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230112/1042591688.html
Международная федерация журналистов призвала пересмотреть скандальный украинский закон о СМИ
Международная федерация журналистов призвала пересмотреть скандальный украинский закон о СМИ - 12.01.2023 Украина.ру
Международная федерация журналистов призвала пересмотреть скандальный украинский закон о СМИ
Международная федерация журналистов (IFJ) заявила, что новый закон Украины "О медиа" угрожает свободе средств массовой информации и плюрализму мнений и предложила предлагает пересмотреть его, начав открытый диалог с журналистами
2023-01-12T18:26
2023-01-12T18:27
новости
украина
сми
закон
цензура
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1a/1036866601_68:39:952:536_1920x0_80_0_0_3713b6932b14460116dedd3985a40814.jpg
Владимир Зеленский 29 декабря подписал закон «О медиа», который критиковали журналисты и правозащитники. По данным украинских СМИ, согласно законопроекту, представители украинской власти получат возможность штрафовать и закрывать любой телеканал, газету и сайт, если им по каким-то причинам не понравится их контент.«Закон расширяет полномочия правительства по контролю над СМИ, ставя под угрозу свободу медиа и плюрализм мнений в стране… Международная федерация журналистов присоединяется к призыву пересмотреть новый закон и приступить к широкому диалогу с журналистскими объединениями и медиасектором… Мы сильно обеспокоены поворотом к авторитаризму украинского правительства в том, что касается медиа и журналистов», — отметил генеральный секретарь федерации Энтони Белланжер.По его словам, новый закон может создать систематические проблемы для демократии на Украине, так как расширяет государственный контроль за СМИ.
https://ukraina.ru/20230112/1042568281.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1a/1036866601_198:44:842:527_1920x0_80_0_0_04532562abaea20064db8932ea89479e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сми, закон, цензура, ес
Новости, Украина, СМИ, Закон, цензура, ЕС

Международная федерация журналистов призвала пересмотреть скандальный украинский закон о СМИ

18:26 12.01.2023 (обновлено: 18:27 12.01.2023)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Международная федерация журналистов (IFJ) заявила, что новый закон Украины "О медиа" угрожает свободе средств массовой информации и плюрализму мнений и предложила предлагает пересмотреть его, начав открытый диалог с журналистами
Владимир Зеленский 29 декабря подписал закон «О медиа», который критиковали журналисты и правозащитники. По данным украинских СМИ, согласно законопроекту, представители украинской власти получат возможность штрафовать и закрывать любой телеканал, газету и сайт, если им по каким-то причинам не понравится их контент.
«Закон расширяет полномочия правительства по контролю над СМИ, ставя под угрозу свободу медиа и плюрализм мнений в стране… Международная федерация журналистов присоединяется к призыву пересмотреть новый закон и приступить к широкому диалогу с журналистскими объединениями и медиасектором… Мы сильно обеспокоены поворотом к авторитаризму украинского правительства в том, что касается медиа и журналистов», — отметил генеральный секретарь федерации Энтони Белланжер.
По его словам, новый закон может создать систематические проблемы для демократии на Украине, так как расширяет государственный контроль за СМИ.
Нагиев Гребенщиков - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12:25
СМИ: Гребенщиков собирает на ВСУ, Нагиев пожертвовал российским бойцамРоссийский музыкант Борис Гребенщиков заявил, что собирает деньги для Украины и назвал россиян, поддерживающих СВО, "психически больными фашистами". В то же время Pravda.Ru сообщила, что артист Дмитрий Нагиев помог российским бойцам материально
 
НовостиУкраинаСМИЗаконцензураЕС
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:37Киев больше не может удерживать позиции в Донбассе после потери Соледара - украинский эксперт
19:50Президент Сирии подтвердил поддержку российской спецоперации на Украине
19:47Германия даже не рассматривает возможность поставок танков Украине - глава Минобороны
19:22Пепел Клааса стучит в моём сердце. Военный эксперт о том, что на самом деле произошло в Макеевке
19:14Посол Украины: Киев отвел часть войск в сторону белорусской границы
19:06Эрдоган будет просить Зеленского и Путина организовать "гуманитарный коридор"
19:00Европейский спор о танках. Итоги 12 января на Украине
18:38В ДНР назвали главное значение взятия Соледара
18:35Гусеницы развалятся. Военный эксперт о неприятном сюрпризе, который ВСУ готовят для русских танков
18:33Ситуация на фронте после взятия Соледара. О чём говорили эксперты 12 января
18:26Международная федерация журналистов призвала пересмотреть скандальный украинский закон о СМИ
18:14Депутат Госдумы попросил СК оценить Гребенщикова, назвавшего россиян "психически больными фашистами"
18:03В США обвинили Байдена в том, что он "сдерживает" Украину и усиливает позицию РФ в конфликте
18:02Президент Литвы рассказал, когда нужно начинать переговоры о вступлении Украины в ЕС
17:58Бюст Зеленского в Капитолии, гнев экс-посла Мельника: что говорили об Украине в мире 12 января
17:50Военный эксперт объяснил, почему именно сейчас настал идеальный момент для наступления России на ВСУ
17:45"Такого я ещё не видел!" - ветеран ФСБ Гончаров о неожиданных поворотах в СВО. Видео
17:43МИД Украины опровергает информацию о том, что Киев просил не включать Белоруссию в санкционный список
17:42Алексей Фененко: кто он
17:42"Тысячи!": украинский посол рассказал, сколько танков нужно Киеву
Лента новостейМолния