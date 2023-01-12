https://ukraina.ru/20230112/1042591688.html

Международная федерация журналистов призвала пересмотреть скандальный украинский закон о СМИ

Международная федерация журналистов призвала пересмотреть скандальный украинский закон о СМИ - 12.01.2023 Украина.ру

Международная федерация журналистов призвала пересмотреть скандальный украинский закон о СМИ

Международная федерация журналистов (IFJ) заявила, что новый закон Украины "О медиа" угрожает свободе средств массовой информации и плюрализму мнений и предложила предлагает пересмотреть его, начав открытый диалог с журналистами

2023-01-12T18:26

2023-01-12T18:26

2023-01-12T18:27

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Владимир Зеленский 29 декабря подписал закон «О медиа», который критиковали журналисты и правозащитники. По данным украинских СМИ, согласно законопроекту, представители украинской власти получат возможность штрафовать и закрывать любой телеканал, газету и сайт, если им по каким-то причинам не понравится их контент.«Закон расширяет полномочия правительства по контролю над СМИ, ставя под угрозу свободу медиа и плюрализм мнений в стране… Международная федерация журналистов присоединяется к призыву пересмотреть новый закон и приступить к широкому диалогу с журналистскими объединениями и медиасектором… Мы сильно обеспокоены поворотом к авторитаризму украинского правительства в том, что касается медиа и журналистов», — отметил генеральный секретарь федерации Энтони Белланжер.По его словам, новый закон может создать систематические проблемы для демократии на Украине, так как расширяет государственный контроль за СМИ.

https://ukraina.ru/20230112/1042568281.html

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