https://ukraina.ru/20230112/1042591396.html
Депутат Госдумы попросил СК оценить Гребенщикова, назвавшего россиян "психически больными фашистами"
Депутат Госдумы попросил СК оценить Гребенщикова, назвавшего россиян "психически больными фашистами" - 12.01.2023 Украина.ру
Депутат Госдумы попросил СК оценить Гребенщикова, назвавшего россиян "психически больными фашистами"
Российский музыкант, лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков заявил, что собирает деньги на нужды ВСУ и назвал россиян, поддерживающих СВО, "психически больными фашистами". Член комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев попросил Следственный комитет (СК) проверить артиста. Об этом 12 января написал "Коммерсант"
2023-01-12T18:14
2023-01-12T18:14
2023-01-12T18:51
новости
гребенщиков
госдума
следственный комитет рф
музыкант
аквариум
новости украины
депутат
артисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101360/28/1013602805_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_01d228cc834a09496f0a50d447d65888.jpg.webp
В мае 2022 года Борис Гребенщиков уехал из России в Великобританию, где объявил сбор средств на нужды украинской армии.С началом спецоперации на Украине часть российских артистов приняла сторону киевского режима, часть из них бежала из страны. В частности, в список таких беглецов вошли певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин, признанный в РФ иноагентом, а также лидер группы Little Big Илья Прусикин и комик Семен Слепаков.Отдельные звезды даже умудрились попутно оскорбить россиян. Например, Пугачева назвала их рабами, а актер Артур Смольянинов заявил, что пошел бы воевать «только на стороне Украины», а Россия может превратиться хоть в «радиоактивный пепел».В четверг, 12 января, в Госдуме РФ также предложили составить публичный список артистов, отвернувшихся от родины, чтобы они больше не смогли получать доступ к культурным площадкам, эфирам федеральных каналов и прочим ресурсам, финансируемых государством. Эта инициатива принадлежит депутату от «Единой России» Екатерине Стенякиной.
https://ukraina.ru/20230112/1042568281.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101360/28/1013602805_337:0:3000:1997_1920x0_80_0_0_4680ec4a8003e025af75eb9581d69fd7.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, гребенщиков, госдума, следственный комитет рф, музыкант, аквариум, новости украины, депутат, артисты
Новости, Гребенщиков, Госдума, Следственный Комитет РФ, музыкант, аквариум, Новости Украины, депутат, артисты
Депутат Госдумы попросил СК оценить Гребенщикова, назвавшего россиян "психически больными фашистами"
18:14 12.01.2023 (обновлено: 18:51 12.01.2023)
Российский музыкант, лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков заявил, что собирает деньги на нужды ВСУ и назвал россиян, поддерживающих СВО, "психически больными фашистами". Член комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев попросил Следственный комитет (СК) проверить артиста. Об этом 12 января написал "Коммерсант"
«Замечу, что это не какие-то отдельные заявления чумных актеров. Это идеологическая война, направленная на формирование пораженческого общественного мнения. "Спящие ячейки" Запада, которые сосредоточены на распространении фейков, навязывании лжеправды и демонстрации своей лояльности к Западу»,— пояснил Хамзаев свою позицию.
В мае 2022 года Борис Гребенщиков уехал из России в Великобританию, где объявил сбор средств на нужды украинской армии.
С началом спецоперации на Украине часть российских артистов приняла сторону киевского режима, часть из них бежала из страны. В частности, в список таких беглецов вошли певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин, признанный в РФ иноагентом, а также лидер группы Little Big Илья Прусикин и комик Семен Слепаков.
Отдельные звезды даже умудрились попутно оскорбить россиян. Например, Пугачева назвала их рабами, а актер Артур Смольянинов заявил, что пошел бы воевать «только на стороне Украины», а Россия может превратиться хоть в «радиоактивный пепел».
В четверг, 12 января, в Госдуме РФ также предложили составить публичный список артистов, отвернувшихся от родины, чтобы они больше не смогли получать доступ к культурным площадкам, эфирам федеральных каналов и прочим ресурсам, финансируемых государством. Эта инициатива принадлежит депутату от «Единой России» Екатерине Стенякиной.