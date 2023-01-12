https://ukraina.ru/20230112/1042591396.html

Депутат Госдумы попросил СК оценить Гребенщикова, назвавшего россиян "психически больными фашистами"

Депутат Госдумы попросил СК оценить Гребенщикова, назвавшего россиян "психически больными фашистами" - 12.01.2023 Украина.ру

Депутат Госдумы попросил СК оценить Гребенщикова, назвавшего россиян "психически больными фашистами"

Российский музыкант, лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков заявил, что собирает деньги на нужды ВСУ и назвал россиян, поддерживающих СВО, "психически больными фашистами". Член комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев попросил Следственный комитет (СК) проверить артиста. Об этом 12 января написал "Коммерсант"

2023-01-12T18:14

2023-01-12T18:14

2023-01-12T18:51

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В мае 2022 года Борис Гребенщиков уехал из России в Великобританию, где объявил сбор средств на нужды украинской армии.С началом спецоперации на Украине часть российских артистов приняла сторону киевского режима, часть из них бежала из страны. В частности, в список таких беглецов вошли певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин, признанный в РФ иноагентом, а также лидер группы Little Big Илья Прусикин и комик Семен Слепаков.Отдельные звезды даже умудрились попутно оскорбить россиян. Например, Пугачева назвала их рабами, а актер Артур Смольянинов заявил, что пошел бы воевать «только на стороне Украины», а Россия может превратиться хоть в «радиоактивный пепел».В четверг, 12 января, в Госдуме РФ также предложили составить публичный список артистов, отвернувшихся от родины, чтобы они больше не смогли получать доступ к культурным площадкам, эфирам федеральных каналов и прочим ресурсам, финансируемых государством. Эта инициатива принадлежит депутату от «Единой России» Екатерине Стенякиной.

https://ukraina.ru/20230112/1042568281.html

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новости, гребенщиков, госдума, следственный комитет рф, музыкант, аквариум, новости украины, депутат, артисты