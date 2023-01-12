https://ukraina.ru/20230112/1042591271.html
В США обвинили Байдена в том, что он "сдерживает" Украину и усиливает позицию РФ в конфликте
В США обвинили Байдена в том, что он "сдерживает" Украину и усиливает позицию РФ в конфликте - 12.01.2023 Украина.ру
В США обвинили Байдена в том, что он "сдерживает" Украину и усиливает позицию РФ в конфликте
Политика президента США Джо Байдена "сдерживает" Украину и усиливает позицию России в конфликте, заявили полковник в отставке Джонатан Свит и экономист, историк и предприниматель Марк Тот в статье для The Hill
2023-01-12T18:03
2023-01-12T18:03
2023-01-12T18:03
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Свита и Тота возмутил тот факт, что Байден отдает приоритет недопущению эскалации с Москвой, отказываясь поставлять Киеву более серьезные вооружения и предостерегая Владимира Зеленского от ударов вглубь России.По мнению экспертов, по этой причине Украина проиграет в конфликте.По их словам, в результате затягивания конфликта ВС РФ удалось адаптироваться к военной тактике киевского режима в условиях поставок западного оружия.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что США изменили передаваемые Украине системы HIMARS, чтобы киевский режим не смог использовать их для ударов вглубь российской территории. По информации издания, в Белом доме сочли это действие необходимым для снижения риска конфликта с РФ.
https://ukraina.ru/20230111/1042531129.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, россия, джо байден
Новости, Украина, США, Россия, Джо Байден
В США обвинили Байдена в том, что он "сдерживает" Украину и усиливает позицию РФ в конфликте
Политика президента США Джо Байдена "сдерживает" Украину и усиливает позицию России в конфликте, заявили полковник в отставке Джонатан Свит и экономист, историк и предприниматель Марк Тот в статье для The Hill
"Байден, похоже, боится победы Киева, поэтому, сознательно или нет, он позволяет Путину заморозить поля сражений в пользу Москвы", — пишут они.
Свита и Тота возмутил тот факт, что Байден отдает приоритет недопущению эскалации с Москвой, отказываясь поставлять Киеву более серьезные вооружения и предостерегая Владимира Зеленского от ударов вглубь России.
По мнению экспертов, по этой причине Украина проиграет в конфликте.
"Байден ограничил поле боя границами Украины, поставив Зеленского в затруднительное положение", — пишут авторы.
По их словам, в результате затягивания конфликта ВС РФ удалось адаптироваться к военной тактике киевского режима в условиях поставок западного оружия.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что США изменили передаваемые Украине системы HIMARS, чтобы киевский режим не смог использовать их для ударов вглубь российской территории. По информации издания, в Белом доме сочли это действие необходимым для снижения риска конфликта с РФ.