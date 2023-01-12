Военный эксперт объяснил, почему именно сейчас настал идеальный момент для наступления России на ВСУ - 12.01.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему именно сейчас настал идеальный момент для наступления России на ВСУ
Военный эксперт объяснил, почему именно сейчас настал идеальный момент для наступления России на ВСУ - 12.01.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему именно сейчас настал идеальный момент для наступления России на ВСУ
Стремление Украины перебросить войска на восточный фронт делает менее защищенными другие ее территории. Это позволит нам решить вопрос с поставками западных вооружений, потому что мы физически перережем наземные коммуникации. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2023-01-12T17:50
2023-01-12T17:50
новости
россия
всу
оружие
поставки
украина
сво
львов
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Не нужно рассчитывать, что на Украине закончатся люди. Личный состав у нее не закончится. Мы знаем, как Киев относится к своим мобилизованным, когда ими затыкают дыры и они гибнут на седьмой день. Но у них может закончиться тяжелое вооружение, рассуждает Евсеев.Хотелось бы закончить СВО до конца года. Но полной уверенности в этом нет. Очень большие задачи перед нами стоят. Они касаются не только севера, но и юга. Сколько нам понадобится времени для их решения, не знает никто, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, всу, оружие, поставки, украина, сво, львов
Новости, Россия, ВСУ, оружие, поставки, Украина, СВО, Львов

Военный эксперт объяснил, почему именно сейчас настал идеальный момент для наступления России на ВСУ

17:50 12.01.2023
 
© РИА Новости . Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с руководством министерства обороны РФ и предприятий ОПК
Президент РФ В. Путин провел совещание с руководством министерства обороны РФ и предприятий ОПК - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Михаил Метцель
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Стремление Украины перебросить войска на восточный фронт делает менее защищенными другие ее территории. Это позволит нам решить вопрос с поставками западных вооружений, потому что мы физически перережем наземные коммуникации. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
"Эта задача неизбежно возникнет и будет выполнена. Надеюсь, что это решится в зимнюю кампанию. Если мы ограничим поставки из Польши через Львов, это очень нам помогло бы", - считает специалист.
Не нужно рассчитывать, что на Украине закончатся люди. Личный состав у нее не закончится. Мы знаем, как Киев относится к своим мобилизованным, когда ими затыкают дыры и они гибнут на седьмой день. Но у них может закончиться тяжелое вооружение, рассуждает Евсеев.
Хотелось бы закончить СВО до конца года. Но полной уверенности в этом нет. Очень большие задачи перед нами стоят. Они касаются не только севера, но и юга. Сколько нам понадобится времени для их решения, не знает никто, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияВСУоружиепоставкиУкраинаСВОЛьвов
 
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