https://ukraina.ru/20230112/1042589774.html

Военный эксперт объяснил, почему именно сейчас настал идеальный момент для наступления России на ВСУ

Военный эксперт объяснил, почему именно сейчас настал идеальный момент для наступления России на ВСУ - 12.01.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему именно сейчас настал идеальный момент для наступления России на ВСУ

Стремление Украины перебросить войска на восточный фронт делает менее защищенными другие ее территории. Это позволит нам решить вопрос с поставками западных вооружений, потому что мы физически перережем наземные коммуникации. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2023-01-12T17:50

2023-01-12T17:50

2023-01-12T17:50

новости

россия

всу

оружие

поставки

украина

сво

львов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1a/1040169689_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d33a6043a70653afef99c80c85075a7f.jpg

Не нужно рассчитывать, что на Украине закончатся люди. Личный состав у нее не закончится. Мы знаем, как Киев относится к своим мобилизованным, когда ими затыкают дыры и они гибнут на седьмой день. Но у них может закончиться тяжелое вооружение, рассуждает Евсеев.Хотелось бы закончить СВО до конца года. Но полной уверенности в этом нет. Очень большие задачи перед нами стоят. Они касаются не только севера, но и юга. Сколько нам понадобится времени для их решения, не знает никто, заключил собеседник издания.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, оружие, поставки, украина, сво, львов