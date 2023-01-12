https://ukraina.ru/20230112/1042589658.html

"Такого я ещё не видел!" - ветеран ФСБ Гончаров о неожиданных поворотах в СВО. Видео

"Такого я ещё не видел!" - ветеран ФСБ Гончаров о неожиданных поворотах в СВО. Видео - 12.01.2023 Украина.ру

"Такого я ещё не видел!" - ветеран ФСБ Гончаров о неожиданных поворотах в СВО. Видео

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" ЦСН ФСБ России Сергей Гончаров в эфире Украина.ру рассказал о том, чем обусловлены успехи... Украина.ру, 12.01.2023

2023-01-12T17:45

2023-01-12T17:45

2023-01-12T17:45

видео

гончаров

россия

украина

белоруссия

чвк "вагнер"

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соледар

фсб

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Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" ЦСН ФСБ России Сергей Гончаров в эфире Украина.ру рассказал о том, чем обусловлены успехи российских военных на соледарско-артёмовском направлении, как активизировать российское наступление и избежать повторения макеевской трагедии, а также о том, насколько велика угроза Украине со стороны Белоруссии: 00:30 - Успехи российских военных в направлении соледарско-артёмовском направлении: каким может быть ответ Украины; 04:30 – Новогодние уроки для России: как избежать повторения макеевской трагедии и как быть с теми, кто не учтёт печальный опыт; 06:48 – О феномене ЧВК "Вагнер"; 09:36 – Насколько велика угроза Украине со стороны БелоруссииНапомним, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил об освобождении Соледара (ДНР). Об этом говорится в телеграм-канале пресс-службы Пригожина. "Ещё раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии", — отметил он. По словам бизнесмена, из города вывели мирных жителей. Пригожин уточнил, что российские бойцы уничтожили 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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