https://ukraina.ru/20230112/1042589658.html
"Такого я ещё не видел!" - ветеран ФСБ Гончаров о неожиданных поворотах в СВО. Видео
"Такого я ещё не видел!" - ветеран ФСБ Гончаров о неожиданных поворотах в СВО. Видео - 12.01.2023 Украина.ру
"Такого я ещё не видел!" - ветеран ФСБ Гончаров о неожиданных поворотах в СВО. Видео
Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" ЦСН ФСБ России Сергей Гончаров в эфире Украина.ру рассказал о том, чем обусловлены успехи... Украина.ру, 12.01.2023
2023-01-12T17:45
2023-01-12T17:45
2023-01-12T17:45
видео
гончаров
россия
украина
белоруссия
чвк "вагнер"
киев
соледар
фсб
днр
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Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" ЦСН ФСБ России Сергей Гончаров в эфире Украина.ру рассказал о том, чем обусловлены успехи российских военных на соледарско-артёмовском направлении, как активизировать российское наступление и избежать повторения макеевской трагедии, а также о том, насколько велика угроза Украине со стороны Белоруссии: 00:30 - Успехи российских военных в направлении соледарско-артёмовском направлении: каким может быть ответ Украины; 04:30 – Новогодние уроки для России: как избежать повторения макеевской трагедии и как быть с теми, кто не учтёт печальный опыт; 06:48 – О феномене ЧВК "Вагнер"; 09:36 – Насколько велика угроза Украине со стороны БелоруссииНапомним, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил об освобождении Соледара (ДНР). Об этом говорится в телеграм-канале пресс-службы Пригожина. "Ещё раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии", — отметил он. По словам бизнесмена, из города вывели мирных жителей. Пригожин уточнил, что российские бойцы уничтожили 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, гончаров, россия, украина, белоруссия, чвк "вагнер", киев, соледар, фсб, днр, артёмовск (бахмут), видео
Видео, Гончаров, Россия, Украина, Белоруссия, ЧВК "Вагнер", Киев, Соледар, ФСБ, ДНР, Артёмовск (Бахмут)
Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" ЦСН ФСБ России Сергей Гончаров в эфире Украина.ру
рассказал о том, чем обусловлены успехи российских военных на соледарско-артёмовском направлении, как активизировать российское наступление и избежать повторения макеевской трагедии, а также о том, насколько велика угроза Украине со стороны Белоруссии:
00:30 - Успехи российских военных в направлении соледарско-артёмовском направлении: каким может быть ответ Украины;
04:30 – Новогодние уроки для России: как избежать повторения макеевской трагедии и как быть с теми, кто не учтёт печальный опыт;
06:48 – О феномене ЧВК "Вагнер";
09:36 – Насколько велика угроза Украине со стороны Белоруссии
Напомним, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил об освобождении Соледара (ДНР). Об этом говорится в телеграм-канале пресс-службы Пригожина. "Ещё раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии", — отметил он. По словам бизнесмена, из города вывели мирных жителей. Пригожин уточнил, что российские бойцы уничтожили 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен.