https://ukraina.ru/20230112/1042587907.html

МИД Украины опровергает информацию о том, что Киев просил не включать Белоруссию в санкционный список

МИД Украины опровергает информацию о том, что Киев просил не включать Белоруссию в санкционный список - 12.01.2023 Украина.ру

МИД Украины опровергает информацию о том, что Киев просил не включать Белоруссию в санкционный список

Сообщения о том, что в Киеве просили не включать Белоруссию в очередной санкционный список – ложны, написал в своем Telegram-канале спикер МИД Украины Олег Николенко

2023-01-12T17:43

2023-01-12T17:43

2023-01-12T17:43

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Ранее журналист Рикард Йозвяк сообщил о том, что "одна из причин, почему Беларусь не была подвергнута санкциям вместе с Россией в последних санкционных пакетах ЕС, является то, что Украина попросила не включать в них Минск".Десятый пакет антироссийских санкций, который разрабатывают в Брюсселе, должны принять к февралю.

https://ukraina.ru/20230112/1042584478.html

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новости, санкции, белоруссия, украина, мид