https://ukraina.ru/20230112/1042587907.html
МИД Украины опровергает информацию о том, что Киев просил не включать Белоруссию в санкционный список
МИД Украины опровергает информацию о том, что Киев просил не включать Белоруссию в санкционный список - 12.01.2023 Украина.ру
МИД Украины опровергает информацию о том, что Киев просил не включать Белоруссию в санкционный список
Сообщения о том, что в Киеве просили не включать Белоруссию в очередной санкционный список – ложны, написал в своем Telegram-канале спикер МИД Украины Олег Николенко
2023-01-12T17:43
2023-01-12T17:43
2023-01-12T17:43
новости
санкции
белоруссия
украина
мид
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Ранее журналист Рикард Йозвяк сообщил о том, что "одна из причин, почему Беларусь не была подвергнута санкциям вместе с Россией в последних санкционных пакетах ЕС, является то, что Украина попросила не включать в них Минск".Десятый пакет антироссийских санкций, который разрабатывают в Брюсселе, должны принять к февралю.
https://ukraina.ru/20230112/1042584478.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, санкции, белоруссия, украина, мид
Новости, санкции, Белоруссия, Украина, МИД
МИД Украины опровергает информацию о том, что Киев просил не включать Белоруссию в санкционный список
Сообщения о том, что в Киеве просили не включать Белоруссию в очередной санкционный список – ложны, написал в своем Telegram-канале спикер МИД Украины Олег Николенко