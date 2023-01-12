МИД Украины опровергает информацию о том, что Киев просил не включать Белоруссию в санкционный список - 12.01.2023 Украина.ру
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МИД Украины опровергает информацию о том, что Киев просил не включать Белоруссию в санкционный список
МИД Украины опровергает информацию о том, что Киев просил не включать Белоруссию в санкционный список - 12.01.2023 Украина.ру
МИД Украины опровергает информацию о том, что Киев просил не включать Белоруссию в санкционный список
Сообщения о том, что в Киеве просили не включать Белоруссию в очередной санкционный список – ложны, написал в своем Telegram-канале спикер МИД Украины Олег Николенко
2023-01-12T17:43
2023-01-12T17:43
новости
санкции
белоруссия
украина
мид
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Ранее журналист Рикард Йозвяк сообщил о том, что "одна из причин, почему Беларусь не была подвергнута санкциям вместе с Россией в последних санкционных пакетах ЕС, является то, что Украина попросила не включать в них Минск".Десятый пакет антироссийских санкций, который разрабатывают в Брюсселе, должны принять к февралю.
https://ukraina.ru/20230112/1042584478.html
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новости, санкции, белоруссия, украина, мид
Новости, санкции, Белоруссия, Украина, МИД

МИД Украины опровергает информацию о том, что Киев просил не включать Белоруссию в санкционный список

17:43 12.01.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАдминистративные здания Киева
Административные здания Киева - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Сообщения о том, что в Киеве просили не включать Белоруссию в очередной санкционный список – ложны, написал в своем Telegram-канале спикер МИД Украины Олег Николенко
Сообщения некоторых СМИ о якобы просьбе Украины не включать Беларусь в последние пакеты санкций не соответствует действительности.
Ранее журналист Рикард Йозвяк сообщил о том, что "одна из причин, почему Беларусь не была подвергнута санкциям вместе с Россией в последних санкционных пакетах ЕС, является то, что Украина попросила не включать в них Минск".
Десятый пакет антироссийских санкций, который разрабатывают в Брюсселе, должны принять к февралю.
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Заместитель нового главкома СВО Салюков прибыл в БелоруссиюКомиссия Минобороны РФ во главе с Главнокомандующим Сухопутными войсками Олегом Салюковым прибыла в Белоруссию, сообщает 12 января Министерство обороны республики
 
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