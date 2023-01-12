https://ukraina.ru/20230112/1042587453.html

Бюст Зеленского в Капитолии, гнев экс-посла Мельника: что говорили об Украине в мире 12 января

Бюст Зеленского в Капитолии, гнев экс-посла Мельника: что говорили об Украине в мире 12 января - 12.01.2023 Украина.ру

Бюст Зеленского в Капитолии, гнев экс-посла Мельника: что говорили об Украине в мире 12 января

Украина.ру, 12.01.2023

2023-01-12T17:58

2023-01-12T17:58

2023-01-12T18:00

эксклюзив

украина

владимир зеленский

сша

такер карлсон

германия

россия

андрей мельник

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Увековечить Зеленского в КапитолииИнициатива члена палаты представителей республиканца Джо Уилсона об установке бюста президента Украины Владимира Зеленского на постоянной основе в крыле палаты представителей Капитолия вызвала резонанс в американском обществе.«Члены конгресса сейчас пытаются потратить ваши деньги на памятник иностранному лидеру в Капитолии США. Президенту Зеленскому, который является диктатором», — возмутился ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.Журналист Джордан Шахтель иронично предположил, что скульптура обойдётся в $ 80 миллионов и будет из чистого золота.«Это не шутка. Джо Уилсон настолько влюблён в президента Украины Владимира Зеленского, что хочет получить его бюст», — пишет издание The Gateway Pundit.Следующим шагом проявления чувств к украинскому лидеру, предположили журналисты, станет идея развесить сине-жёлтые флаги по всему Капитолию.Мельник против мирных инициатив немецких властейВ документе, который рассматривается на закрытом заседании парламентской фракции правящей Социал-демократической партии Германии, отмечена необходимость сохранения дипломатических контактов с Российской Федерацией, несмотря на имеющиеся разногласия, сообщает газета Die Welt.«Даже если по понятным причинам доверия к российскому руководству больше нет, дипломатические переговоры должны оставаться возможными», — говорится в тексте.Прежде чем доверие к РФ будет восстановлено, должен состояться фундаментальный отказ от военных действий, и если со стороны Москвы будет выражена серьёзная готовность к такому сценарию, то дипломатическим подходом со стороны Запада может стать «политика малых шагов» навстречу, считают члены фракции СДПГ в Бундестаге.«Потому что мы знаем, что войны обычно не заканчиваются на поле боя», — подчёркивают авторы документа.Эта фраза привела в ярость заместителя министра иностранных дел Украины, до недавнего времени посла Украины в ФРГ Андрея Мельника.«Войны почти всегда решаются на поле боя. Германия должна знать лучше», — написал скандально известный дипломат в Twitter.

https://ukraina.ru/20230112/1042554731.html

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2023

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, владимир зеленский, сша, такер карлсон, германия, россия, андрей мельник