https://ukraina.ru/20230112/1042587453.html
Бюст Зеленского в Капитолии, гнев экс-посла Мельника: что говорили об Украине в мире 12 января
Бюст Зеленского в Капитолии, гнев экс-посла Мельника: что говорили об Украине в мире 12 января - 12.01.2023 Украина.ру
Бюст Зеленского в Капитолии, гнев экс-посла Мельника: что говорили об Украине в мире 12 января
Украина.ру, 12.01.2023
2023-01-12T17:58
2023-01-12T17:58
2023-01-12T18:00
эксклюзив
украина
владимир зеленский
сша
такер карлсон
германия
россия
андрей мельник
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Увековечить Зеленского в КапитолииИнициатива члена палаты представителей республиканца Джо Уилсона об установке бюста президента Украины Владимира Зеленского на постоянной основе в крыле палаты представителей Капитолия вызвала резонанс в американском обществе.«Члены конгресса сейчас пытаются потратить ваши деньги на памятник иностранному лидеру в Капитолии США. Президенту Зеленскому, который является диктатором», — возмутился ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.Журналист Джордан Шахтель иронично предположил, что скульптура обойдётся в $ 80 миллионов и будет из чистого золота.«Это не шутка. Джо Уилсон настолько влюблён в президента Украины Владимира Зеленского, что хочет получить его бюст», — пишет издание The Gateway Pundit.Следующим шагом проявления чувств к украинскому лидеру, предположили журналисты, станет идея развесить сине-жёлтые флаги по всему Капитолию.Мельник против мирных инициатив немецких властейВ документе, который рассматривается на закрытом заседании парламентской фракции правящей Социал-демократической партии Германии, отмечена необходимость сохранения дипломатических контактов с Российской Федерацией, несмотря на имеющиеся разногласия, сообщает газета Die Welt.«Даже если по понятным причинам доверия к российскому руководству больше нет, дипломатические переговоры должны оставаться возможными», — говорится в тексте.Прежде чем доверие к РФ будет восстановлено, должен состояться фундаментальный отказ от военных действий, и если со стороны Москвы будет выражена серьёзная готовность к такому сценарию, то дипломатическим подходом со стороны Запада может стать «политика малых шагов» навстречу, считают члены фракции СДПГ в Бундестаге.«Потому что мы знаем, что войны обычно не заканчиваются на поле боя», — подчёркивают авторы документа.Эта фраза привела в ярость заместителя министра иностранных дел Украины, до недавнего времени посла Украины в ФРГ Андрея Мельника.«Войны почти всегда решаются на поле боя. Германия должна знать лучше», — написал скандально известный дипломат в Twitter.
https://ukraina.ru/20230112/1042554731.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, владимир зеленский, сша, такер карлсон, германия, россия, андрей мельник
Эксклюзив, Украина, Владимир Зеленский, США, Такер Карлсон, Германия, Россия, Андрей Мельник
Увековечить Зеленского в Капитолии
Инициатива члена палаты представителей республиканца Джо Уилсона об установке бюста президента Украины Владимира Зеленского на постоянной основе в крыле палаты представителей Капитолия вызвала резонанс в американском обществе.
«Члены конгресса сейчас пытаются потратить ваши деньги на памятник иностранному лидеру в Капитолии США. Президенту Зеленскому, который является диктатором», — возмутился ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
Журналист Джордан Шахтель иронично предположил, что скульптура обойдётся в $ 80 миллионов и будет из чистого золота.
«Это не шутка. Джо Уилсон настолько влюблён в президента Украины Владимира Зеленского, что хочет получить его бюст», — пишет издание The Gateway Pundit.
Следующим шагом проявления чувств к украинскому лидеру, предположили журналисты, станет идея развесить сине-жёлтые флаги по всему Капитолию.
Мельник против мирных инициатив немецких властей
В документе, который рассматривается на закрытом заседании парламентской фракции правящей Социал-демократической партии Германии, отмечена необходимость сохранения дипломатических контактов с Российской Федерацией, несмотря на имеющиеся разногласия, сообщает газета Die Welt.
«Даже если по понятным причинам доверия к российскому руководству больше нет, дипломатические переговоры должны оставаться возможными», — говорится в тексте.
Прежде чем доверие к РФ будет восстановлено, должен состояться фундаментальный отказ от военных действий, и если со стороны Москвы будет выражена серьёзная готовность к такому сценарию, то дипломатическим подходом со стороны Запада может стать «политика малых шагов» навстречу, считают члены фракции СДПГ в Бундестаге.
«Потому что мы знаем, что войны обычно не заканчиваются на поле боя», — подчёркивают авторы документа.
Эта фраза привела в ярость заместителя министра иностранных дел Украины, до недавнего времени посла Украины в ФРГ Андрея Мельника.
«Войны почти всегда решаются на поле боя. Германия должна знать лучше», — написал скандально известный дипломат в Twitter.