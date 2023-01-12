https://ukraina.ru/20230112/1042587106.html

Очень символично: стало известно, где и когда Зеленский планирует провести "мирный саммит"

Очень символично: стало известно, где и когда Зеленский планирует провести "мирный саммит" - 12.01.2023 Украина.ру

Очень символично: стало известно, где и когда Зеленский планирует провести "мирный саммит"

"Саммит мир", предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, планируют провести в Нью-Йорке 24 февраля - в годовщину начала специальной военной операции РФ на Украине, - сообщает 12 января Andolu, ссылаясь на посла Украины в Турции Василия Бондара

2023-01-12T17:28

2023-01-12T17:28

2023-01-12T17:28

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владимир зеленский

саммит

оон

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Мероприятие планируют провести под патронажем генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша в штаб-квартире Организации.Бондар напомнил об ожиданиях киевской власти, среди который полный вывод российских войск с территории Украины в границах 1991 года.Анкара поддержала "мирный план" Зеленского, сообщил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.В этой связи в российском МИД отметили, что не согласны с позицией Анкары."Нам хорошо известна оценка Турции так называемого мирного плана Зеленского, мы не можем с ней согласиться, поддержка Анкарой этой затеи киевского режима вряд ли будет способствовать поиску оптимальных путей достижения мира на Украине, уже неоднократно говорили о неприемлемости этого плана для нашей страны", - сказала в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Москва хотела устранить нависшую над Россией угрозу дипломатическим способом, но ни США, ни Украина не были готовы к этому, сказал политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру.Около года назад Россия сообщила об угрозе своей безопасности всему миру, предложив при этом вполне разумные, приемлемые, адекватные меры, напомнил эксперт, Кремль потребовал юридических гарантий нерасширения НАТО на восток, но российскую инициативу на Западе отвергли.

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новости, владимир зеленский, саммит, оон, нью-йорк