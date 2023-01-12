https://ukraina.ru/20230112/1042584200.html

Соледар, Сувалкский коридор и "мультики" Путина - Трухан о главных задачах вооружённых сил России. Видео

Соледар, Сувалкский коридор и "мультики" Путина - Трухан о главных задачах вооружённых сил России. Видео - 12.01.2023 Украина.ру

Соледар, Сувалкский коридор и "мультики" Путина - Трухан о главных задачах вооружённых сил России. Видео

Полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан в эфире Украина.ру объяснил, в чём стратегическая важность взятия Соледара, а также рассказал о... Украина.ру, 12.01.2023

2023-01-12T16:16

2023-01-12T16:16

2023-01-12T16:16

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Полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан в эфире Украина.ру объяснил, в чём стратегическая важность взятия Соледара, а также рассказал о роли ЧВК "Вагнер" в СВО, о военном планировании и о том, как достичь прекращения поставок западного вооружения на Украину: 00:55 – Взятие Соледара: что дальше? 03:50 – В чём секрет успеха ЧВК "Вагнер"? 05:30 – Может ли мы одержать победу, наступая исключительно в Донбассе? 11:27 – Борьба с поставками западного вооружения: куда наносить удары? 18:30 – Зачем Польша создает новую пехотную дивизию на границе с Белоруссией?Ранее основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил об освобождении Соледара, говорится в телеграм-канале его пресс-службы. "Еще раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии", — отметил он. По словам бизнесмена, из города вывели мирных жителей. Пригожин уточнил, что российские бойцы уничтожили 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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