Украинский город погрузится во тьму - 12.01.2023 Украина.ру
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Украинский город погрузится во тьму
Украинский город погрузится во тьму - 12.01.2023 Украина.ру
Украинский город погрузится во тьму
В Каменском (Днепродзержинске) Днепропетровской области полностью отключат наружное освещение, сообщил 12 января в своем Telegram-канале мэр города Андрей Белоусов
2023-01-12T15:54
2023-01-12T15:54
новости
электричество
днепропетровская область
днепродзержинск
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"В связи с применением энергетиками аварийных отключений света для стабилизации энергосистемы из-за дефицита напряжения, с целью сбережения электроэнергии внешнее освещение на улицах города с сегодняшнего дня будет отключено", - написал он.Городской глава заверил, что заблаговременно оповестит население об изменениях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В частности, украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Харьковской, Винницкой областях, а также в Хмельницком и подконтрольной Киеву части Херсонской области. В Киевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Житомирской областях якобы превентивно ограничили электроснабжение.Уничтожение или повреждение такой ценной инфраструктуры Украины, как различные электроподстанции, теплоэлектростанции важно. Однако это не единственный способ заставить агрессора затихнуть, заявил в интервью изданию Украина.ру член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.
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новости, электричество, днепропетровская область, днепродзержинск
Новости, электричество, Днепропетровская область, Днепродзержинск

Украинский город погрузится во тьму

15:54 12.01.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
В Каменском (Днепродзержинске) Днепропетровской области полностью отключат наружное освещение, сообщил 12 января в своем Telegram-канале мэр города Андрей Белоусов
"В связи с применением энергетиками аварийных отключений света для стабилизации энергосистемы из-за дефицита напряжения, с целью сбережения электроэнергии внешнее освещение на улицах города с сегодняшнего дня будет отключено", - написал он.
Городской глава заверил, что заблаговременно оповестит население об изменениях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В частности, украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Харьковской, Винницкой областях, а также в Хмельницком и подконтрольной Киеву части Херсонской области. В Киевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Житомирской областях якобы превентивно ограничили электроснабжение.
Уничтожение или повреждение такой ценной инфраструктуры Украины, как различные электроподстанции, теплоэлектростанции важно. Однако это не единственный способ заставить агрессора затихнуть, заявил в интервью изданию Украина.ру член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.
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