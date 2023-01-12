Москалькова сообщила о возвращении с Украины всех гражданских моряков РФ
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Т. Москалькова встретилась с отцом М. Бутиной
Все гражданские российские моряки, которые находились на Украине с начала СВО, вернулись в РФ, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Анкаре на международной конференции омбудсменов "Будущее прав человека в XXI веке"
"За время конфликта мы смогли вернуть всех гражданских российских моряков на российскую землю", - сказала она.
По словам Москальковой, это удалось реализовать через взаимодействие с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ сообщила, что благодаря взаимодействию России и Украины на уровне омбудсменов более 20 пропавших без вести на Украине российских военных нашли и некоторых уже вернули на родину в рамках обмена.
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