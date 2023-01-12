Москалькова сообщила о возвращении с Украины всех гражданских моряков РФ - 12.01.2023 Украина.ру
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Москалькова сообщила о возвращении с Украины всех гражданских моряков РФ
Москалькова сообщила о возвращении с Украины всех гражданских моряков РФ - 12.01.2023 Украина.ру
Москалькова сообщила о возвращении с Украины всех гражданских моряков РФ
Все гражданские российские моряки, которые находились на Украине с начала СВО, вернулись в РФ, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Анкаре на международной конференции омбудсменов "Будущее прав человека в XXI веке"
2023-01-12T14:46
2023-01-12T14:46
новости
моряки
украина
россия
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По словам Москальковой, это удалось реализовать через взаимодействие с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ сообщила, что благодаря взаимодействию России и Украины на уровне омбудсменов более 20 пропавших без вести на Украине российских военных нашли и некоторых уже вернули на родину в рамках обмена.
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новости, моряки, украина, россия
Новости, моряки, Украина, Россия

Москалькова сообщила о возвращении с Украины всех гражданских моряков РФ

14:46 12.01.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Т. Москалькова встретилась с отцом М. Бутиной
Уполномоченный по правам человека в РФ Т. Москалькова встретилась с отцом М. Бутиной - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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Все гражданские российские моряки, которые находились на Украине с начала СВО, вернулись в РФ, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Анкаре на международной конференции омбудсменов "Будущее прав человека в XXI веке"
"За время конфликта мы смогли вернуть всех гражданских российских моряков на российскую землю", - сказала она.
По словам Москальковой, это удалось реализовать через взаимодействие с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ сообщила, что благодаря взаимодействию России и Украины на уровне омбудсменов более 20 пропавших без вести на Украине российских военных нашли и некоторых уже вернули на родину в рамках обмена.
Одесса-Украина транспорант мешки с песком ВСУ тероборона - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря 2022, 05:26
Моряки-заложники во втором городе по количеству пророссийских жителей. Чем живет предновогодняя ОдессаВ Одессу до 2014 года на новогодние праздники ездили как многие украинцы, так и россияне. Город со славой столицы юмора привлекал своей фирменной беззаботностью не только на 1 апреля. Сейчас же тёмный, неосвещенный город поражает своим сумрачным видом, а окрики полиции на украинском языке до сих пор режут горожанам ухо.
 
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