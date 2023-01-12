https://ukraina.ru/20230112/1042577990.html

Москалькова сообщила о возвращении с Украины всех гражданских моряков РФ

Москалькова сообщила о возвращении с Украины всех гражданских моряков РФ - 12.01.2023 Украина.ру

Москалькова сообщила о возвращении с Украины всех гражданских моряков РФ

Все гражданские российские моряки, которые находились на Украине с начала СВО, вернулись в РФ, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Анкаре на международной конференции омбудсменов "Будущее прав человека в XXI веке"

2023-01-12T14:46

2023-01-12T14:46

2023-01-12T14:46

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По словам Москальковой, это удалось реализовать через взаимодействие с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ сообщила, что благодаря взаимодействию России и Украины на уровне омбудсменов более 20 пропавших без вести на Украине российских военных нашли и некоторых уже вернули на родину в рамках обмена.

https://ukraina.ru/20221223/1042065338.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, моряки, украина, россия