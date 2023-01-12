https://ukraina.ru/20230112/1042573871.html

Север Украины активно укрепляют фортификационными сооружениями

Север Украины активно укрепляют фортификационными сооружениями - 12.01.2023 Украина.ру

Север Украины активно укрепляют фортификационными сооружениями

В северных регионах Украины активно строятся инженерные и фортификационные сооружения, сообщил 12 января глава военно-гражданской администрации Ровенской области Виталий Коваль в своем Telegram-канале

2023-01-12T13:23

2023-01-12T13:23

2023-01-12T13:23

новости

белоруссия

север

ровенская область

оборона

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Речь идет об украинских областях, граничащих с Белоруссией.На фото, которые публикует Коваль, местные жители Варашского и Сарненского районов Ровенской области роют окопы и строят оборонительные сооружения."Только в один из дней пришли более 150 добровольцев, есть те, кто работает постоянно, даже в праздничные дни", - пишет он.Границы Киевской и Черниговской областей также укрепляются, сообщали ранее местные власти.Силовики Погранслужбы Украины совершают в отношении белорусских пограничников провокации с использованием оружия, рассказывал начальник управления пограничного контроля Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо несколькими днями ранее."Последний случай произошел в пункте упрощенного пропуска "Поддобрянка", когда военнослужащими сопредельного государства наводилось оружие в сторону пограничных нарядов, оскорбительные жесты, угрожающие в сторону пограничников", — прокомментировал сотрудник Погранслужбы.

https://ukraina.ru/20230110/1042484847.html

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новости, белоруссия, север, ровенская область, оборона