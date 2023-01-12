Север Украины активно укрепляют фортификационными сооружениями - 12.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230112/1042573871.html
Север Украины активно укрепляют фортификационными сооружениями
Север Украины активно укрепляют фортификационными сооружениями - 12.01.2023 Украина.ру
Север Украины активно укрепляют фортификационными сооружениями
В северных регионах Украины активно строятся инженерные и фортификационные сооружения, сообщил 12 января глава военно-гражданской администрации Ровенской области Виталий Коваль в своем Telegram-канале
2023-01-12T13:23
2023-01-12T13:23
новости
белоруссия
север
ровенская область
оборона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0c/1042573755_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b5ca27fa8f97e66fcac2824c5b1a39c2.jpg
Речь идет об украинских областях, граничащих с Белоруссией.На фото, которые публикует Коваль, местные жители Варашского и Сарненского районов Ровенской области роют окопы и строят оборонительные сооружения."Только в один из дней пришли более 150 добровольцев, есть те, кто работает постоянно, даже в праздничные дни", - пишет он.Границы Киевской и Черниговской областей также укрепляются, сообщали ранее местные власти.Силовики Погранслужбы Украины совершают в отношении белорусских пограничников провокации с использованием оружия, рассказывал начальник управления пограничного контроля Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо несколькими днями ранее."Последний случай произошел в пункте упрощенного пропуска "Поддобрянка", когда военнослужащими сопредельного государства наводилось оружие в сторону пограничных нарядов, оскорбительные жесты, угрожающие в сторону пограничников", — прокомментировал сотрудник Погранслужбы.
https://ukraina.ru/20230110/1042484847.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0c/1042573755_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_029cb2669a6dd6c3769a6ad587242f7a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белоруссия, север, ровенская область, оборона
Новости, Белоруссия, север, Ровенская область, Оборона

Север Украины активно укрепляют фортификационными сооружениями

13:23 12.01.2023
 
Читать в
В северных регионах Украины активно строятся инженерные и фортификационные сооружения, сообщил 12 января глава военно-гражданской администрации Ровенской области Виталий Коваль в своем Telegram-канале
Речь идет об украинских областях, граничащих с Белоруссией.
На фото, которые публикует Коваль, местные жители Варашского и Сарненского районов Ровенской области роют окопы и строят оборонительные сооружения.
"Только в один из дней пришли более 150 добровольцев, есть те, кто работает постоянно, даже в праздничные дни", - пишет он.
Границы Киевской и Черниговской областей также укрепляются, сообщали ранее местные власти.
Силовики Погранслужбы Украины совершают в отношении белорусских пограничников провокации с использованием оружия, рассказывал начальник управления пограничного контроля Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо несколькими днями ранее.
"Последний случай произошел в пункте упрощенного пропуска "Поддобрянка", когда военнослужащими сопредельного государства наводилось оружие в сторону пограничных нарядов, оскорбительные жесты, угрожающие в сторону пограничников", — прокомментировал сотрудник Погранслужбы.
Пентагон
10 января, 10:08
"Не видим никаких признаков": в Пентагоне сделали заявление о намерениях БелоруссииМинск не собирается присоединяться к специальной военной операции, несмотря на слухи вокруг военных учений на территории Белоруссии, заявили 10 января на брифинге Минобороны США
 
НовостиБелоруссиясеверРовенская областьОборона
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:07"Гигантская работа, абсолютно самоотверженные действия": Кремль прокомментировал взятие Соледара
14:00Захарова прокомментировала публикации об атаке российских хакеров на ядерные лаборатории в США
13:59Опасные полёты. Как и зачем США провоцируют Китай
13:51Бывший посол США в РФ развеял слухи американской разведки о здоровье Путина
13:45Европейцы обеспокоены ростом стоимости жизни - опрос
13:40Захарова: после Пушкина на Украине начнут бороться с Гоголем
13:36Москалькова назвала условие, без которого обмен пленными между Россией и Украиной невозможен
13:25Бывший помощник Рейгана: Зеленский более опасен для США, чем Россия
13:23Север Украины активно укрепляют фортификационными сооружениями
13:06Польша окажет давление на другие страны НАТО по поставкам танков Украине
13:05Анатолий Прилепский о феномене донецких коммунальщиков: Страх помогает человеку выжить
13:02"Будут интересные докладчики и факты": Полянский анонсировал заседание Совета Безопасности ООН по Украине
13:00Омбудсмены РФ и Украины не обсуждали создание гуманитарного коридора для вывоза раненых – Москалькова
12:56Захарова рассказала о будущем канонической православной церкви на Украине
12:50Глава МАГАТЭ Гросси собирается встретиться с Зеленским и Путиным - российский дипломат
12:34Москалькова предупредила о последствиях новых поставок вооружения Украине
12:31На Дуду Россия ответила Герасимовым
12:31Упорство немцев, неприятности Порошенко, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 12 января
12:25Гребенщиков собирает на ВСУ, Нагиев пожертвовал российским бойцам - СМИ
12:19Российский депутат пригрозил Украине за провокацию с "горящим Кремлем"
Лента новостейМолния