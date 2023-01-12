https://ukraina.ru/20230112/1042573871.html
Север Украины активно укрепляют фортификационными сооружениями
Север Украины активно укрепляют фортификационными сооружениями - 12.01.2023 Украина.ру
Север Украины активно укрепляют фортификационными сооружениями
В северных регионах Украины активно строятся инженерные и фортификационные сооружения, сообщил 12 января глава военно-гражданской администрации Ровенской области Виталий Коваль в своем Telegram-канале
2023-01-12T13:23
2023-01-12T13:23
2023-01-12T13:23
новости
белоруссия
север
ровенская область
оборона
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Речь идет об украинских областях, граничащих с Белоруссией.На фото, которые публикует Коваль, местные жители Варашского и Сарненского районов Ровенской области роют окопы и строят оборонительные сооружения."Только в один из дней пришли более 150 добровольцев, есть те, кто работает постоянно, даже в праздничные дни", - пишет он.Границы Киевской и Черниговской областей также укрепляются, сообщали ранее местные власти.Силовики Погранслужбы Украины совершают в отношении белорусских пограничников провокации с использованием оружия, рассказывал начальник управления пограничного контроля Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо несколькими днями ранее."Последний случай произошел в пункте упрощенного пропуска "Поддобрянка", когда военнослужащими сопредельного государства наводилось оружие в сторону пограничных нарядов, оскорбительные жесты, угрожающие в сторону пограничников", — прокомментировал сотрудник Погранслужбы.
https://ukraina.ru/20230110/1042484847.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, север, ровенская область, оборона
Север Украины активно укрепляют фортификационными сооружениями
В северных регионах Украины активно строятся инженерные и фортификационные сооружения, сообщил 12 января глава военно-гражданской администрации Ровенской области Виталий Коваль в своем Telegram-канале
Речь идет об украинских областях, граничащих с Белоруссией.
На фото, которые публикует Коваль, местные жители Варашского и Сарненского районов Ровенской области роют окопы и строят оборонительные сооружения.
"Только в один из дней пришли более 150 добровольцев, есть те, кто работает постоянно, даже в праздничные дни", - пишет он.
Границы Киевской и Черниговской областей также укрепляются, сообщали ранее местные власти.
Силовики Погранслужбы Украины совершают в отношении белорусских пограничников провокации с использованием оружия, рассказывал начальник управления пограничного контроля Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо несколькими днями ранее.
"Последний случай произошел в пункте упрощенного пропуска "Поддобрянка", когда военнослужащими сопредельного государства наводилось оружие в сторону пограничных нарядов, оскорбительные жесты, угрожающие в сторону пограничников", — прокомментировал сотрудник Погранслужбы.