https://ukraina.ru/20230112/1042572179.html
Захарова рассказала о будущем канонической православной церкви на Украине
Захарова рассказала о будущем канонической православной церкви на Украине - 12.01.2023 Украина.ру
Захарова рассказала о будущем канонической православной церкви на Украине
Россия уверена, что властям Украины не удастся разрушить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом 12 января заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова
2023-01-12T12:56
2023-01-12T12:56
2023-01-12T12:56
упц
новости
захарова
церковь
россия
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Дипломат напомнила, что недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства страны 13 священников УПЦ.В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции.Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".
https://ukraina.ru/20230108/1042433074.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
упц, новости, захарова, церковь, россия
УПЦ, Новости, Захарова, Церковь, Россия
Захарова рассказала о будущем канонической православной церкви на Украине
Россия уверена, что властям Украины не удастся разрушить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом 12 января заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова
Дипломат напомнила, что недавно президент Украины Владимир Зеленский
подписал указ о прекращении гражданства страны 13 священников УПЦ.
"В религиозной, философской, исторической литературе все это вообще в принципе всегда называлось каким-то антирелигиозным бесчинством, это так и есть. Уверены, что несмотря на все эти жуткие, страшные преступления киевским властям не удастся разрушить каноническую православную церковь на Украине, с которой ассоциирует себя подавляющее большинство православных верующих страны", - сказала она.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции.
Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".