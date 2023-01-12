https://ukraina.ru/20230112/1042572179.html

Захарова рассказала о будущем канонической православной церкви на Украине

Захарова рассказала о будущем канонической православной церкви на Украине - 12.01.2023 Украина.ру

Захарова рассказала о будущем канонической православной церкви на Украине

Россия уверена, что властям Украины не удастся разрушить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом 12 января заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова

2023-01-12T12:56

2023-01-12T12:56

2023-01-12T12:56

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Дипломат напомнила, что недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства страны 13 священников УПЦ.В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции.Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".

https://ukraina.ru/20230108/1042433074.html

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упц, новости, захарова, церковь, россия