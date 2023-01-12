Бывший помощник Рейгана: Зеленский более опасен для США, чем Россия - 12.01.2023 Украина.ру
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Бывший помощник Рейгана: Зеленский более опасен для США, чем Россия
Бывший помощник Рейгана: Зеленский более опасен для США, чем Россия - 12.01.2023 Украина.ру
Бывший помощник Рейгана: Зеленский более опасен для США, чем Россия
Президент Украины Владимир Зеленский отнюдь не "чист, как первый снег", каким его рисуют ведущие американские СМИ. Более того, его политика опасна для США. Такое мнение высказывается в статье, опубликованной 11 января в американском издании The American Conservative
2023-01-12T13:25
2023-01-12T13:25
новости
спецоперация
сша
сми
рональд рейган
владимир зеленский
коррупция
ядерная война
нато
польша
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Автор статьи, старший научный сотрудник Института Катона Даг Бэндоу, бывший специальный помощник 40-го президента США Рональда Рейгана, опираясь на западные источники, обвиняет Зеленского в коррумпированности.Кроме того, автор отмечает, что украинский лидер пытался спровоцировать США и НАТО на военный конфликт с Россией, когда пытался возложить на РФ ответственность за запуск зенитной ракеты С-300, взорвавшейся на территории Польши, хотя на самом деле это сделали ВСУ.Если Запад смог легко определить происхождение и траекторию ракеты, то и ВСУ могли это сделать. Таким образом, либо украинские военные солгали Зеленскому, либо Зеленский намеренно солгал поддерживающему его Западу, замечает Бэндоу.15 ноября 2022 года на территории Польши вблизи границы с Украиной в районе села Пшеводув произошёл взрыв выпущенной ВСУ ракеты С-300, в результате которого погибли два человека. Вечером того же дня власти Польши заявили, что ракета была "российского производства", а посла России вызвали в МИД страны в связи с инцидентом.Зеленский, со своей стороны утверждал, что ракеты были выпущены Россией и призывал блок НАТО действовать, поскольку, по его словам, "ракетный удар по территории НАТО — это российский ракетный удар против коллективной безопасности, это крайне серьёзная эскалация".Однако президент США Джо Байден сразу же дезавуировал Зеленского, заявив о малой вероятности российского происхождения ракеты. После этого президент Польши Анджей Дуда и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признали, что упавшая в Пшеводуве ракета была запущена ВСУ.
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новости, спецоперация, сша, сми, рональд рейган, владимир зеленский, коррупция, ядерная война, нато, польша, анджей дуда, йенс столтенберг
Новости, Спецоперация, США, СМИ, Рональд Рейган, Владимир Зеленский, коррупция, ядерная война, НАТО, Польша, Анджей Дуда, Йенс Столтенберг

Бывший помощник Рейгана: Зеленский более опасен для США, чем Россия

13:25 12.01.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский телефон
Зеленский телефон
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский отнюдь не "чист, как первый снег", каким его рисуют ведущие американские СМИ. Более того, его политика опасна для США. Такое мнение высказывается в статье, опубликованной 11 января в американском издании The American Conservative
Автор статьи, старший научный сотрудник Института Катона Даг Бэндоу, бывший специальный помощник 40-го президента США Рональда Рейгана, опираясь на западные источники, обвиняет Зеленского в коррумпированности.
Кроме того, автор отмечает, что украинский лидер пытался спровоцировать США и НАТО на военный конфликт с Россией, когда пытался возложить на РФ ответственность за запуск зенитной ракеты С-300, взорвавшейся на территории Польши, хотя на самом деле это сделали ВСУ.
Если Запад смог легко определить происхождение и траекторию ракеты, то и ВСУ могли это сделать. Таким образом, либо украинские военные солгали Зеленскому, либо Зеленский намеренно солгал поддерживающему его Западу, замечает Бэндоу.

В любом случае должно быть очевидно, что Вашингтон и Брюссель не могут доверять Киеву. Иностранный лидер, который считает, что в его интересах вовлечь Америку в войну с великой державой (потенциально, ядерную), не является другом и, откровенно говоря, более опасен, чем Россия

Даг Бэндоу
Бывший помощник Рональда Рейгана
15 ноября 2022 года на территории Польши вблизи границы с Украиной в районе села Пшеводув произошёл взрыв выпущенной ВСУ ракеты С-300, в результате которого погибли два человека. Вечером того же дня власти Польши заявили, что ракета была "российского производства", а посла России вызвали в МИД страны в связи с инцидентом.
Зеленский, со своей стороны утверждал, что ракеты были выпущены Россией и призывал блок НАТО действовать, поскольку, по его словам, "ракетный удар по территории НАТО — это российский ракетный удар против коллективной безопасности, это крайне серьёзная эскалация".
Однако президент США Джо Байден сразу же дезавуировал Зеленского, заявив о малой вероятности российского происхождения ракеты. После этого президент Польши Анджей Дуда и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признали, что упавшая в Пшеводуве ракета была запущена ВСУ.
Ракета, Польша
19 ноября 2022, 17:00
"Трагичный пример Пшеводува": после ракетной провокации в Польше увеличат количество бомбоубежищМинистр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский обнародовал информацию о том, что в республике сейчас ведется инвентаризация 62 тысяч бомбоубежищ, и их количество будет увеличено. Такое заявление польский чиновник сделал 19 ноября в эфире радиостанции RMF FM
 
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