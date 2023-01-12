Рада, исключив Порошенко из делегации в ПАСЕ, умышленно обнуляет его деятельность - партия
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения по делу экс-президента Украины П. Порошенко
Партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" опубликовала в четверг заявление, в котором оценивает исключение их лидера из состава депутатской делегации в ПАСЕ как умышленный срыв его деятельности, призвали очистить парламент от выходцев из ныне запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ)
"Исключение Петра Порошенко из состава делегации Верховной Рады в ПАСЕ - неадекватное решение власти, противоречащее принципу политического единства и очередная попытка ограничить дипломатическую деятельность пятого Президента, направленную на укрепление международной коалиции в поддержку Украины", - говорится в заявлении на сайте партии.
Отмечается, что формально решение принял Комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, "но очевидно, что на самом деле, оно принималось в пределах правительственного квартала, но точно не в стенах Верховной рады". В заявлении говорится, что это уже не первая попытка властей ограничить международную деятельность Порошенко. В партии потребовали полностью очистить парламент от остатков распада ОПЗЖ и "отречься от практики совместных с ними голосований при принятии законов".
Во вторник Владимир Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении украинского гражданства депутатов из запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина. Он отметил, что "это не последние такие решения, службы работают".
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