https://ukraina.ru/20230112/1042565130.html
"Это не то, за что мы были бы благодарны": МИД Филиппин раскритиковал временного поверенного Украины
"Это не то, за что мы были бы благодарны": МИД Филиппин раскритиковал временного поверенного Украины - 12.01.2023 Украина.ру
"Это не то, за что мы были бы благодарны": МИД Филиппин раскритиковал временного поверенного Украины
Сообщать в прессу информацию о переговорах первых лиц – не дипломатическая практика, заявил 12 января на брифинге заместитель министра иностранных дел Филиппин Карлос Соррета, комментируя слова временного поверенного в делах Украины на Филиппинах Дениса Михайлюка о несостоявшихся телефонных переговорах президентов двух стран
2023-01-12T12:07
2023-01-12T12:07
2023-01-12T12:08
новости
дипломатия
украина
филиппины
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0c/1042566130_0:410:1360:1174_1920x0_80_0_0_18391aa7b770f7eefef82e2db40a8f5c.jpg
Глава украинского посольства накануне рассказал, что Киев с июня 2022 года регулярно обращался к Министерству иностранных дел Филиппин с запросом о проведении телефонных переговоров глав государств Владимира Зеленского и Фердинандом Маркосом, но безуспешно.Комментируя поступок Михайлюка, Соррета сказал, что "это не дипломатическая практика - делать так, как он сделал"."Мы не очень ценим, когда такие вещи делаются, Украина - страна, с которой у нас хорошие отношения. Когда подобные вещи освещаются представителями другого правительства через прессу, это не то, за что мы были бы благодарны", - заявил заместитель главы МИД Филиппин на брифинге.В ходе избирательной кампании Маркос, избранный на президентский пост в июне 2022 года, заявлял, что Филиппинам нет необходимости вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной.
https://ukraina.ru/20221229/1042257510.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0c/1042566130_0:283:1360:1302_1920x0_80_0_0_00a3b26101221e91fa8a4a267e168929.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дипломатия, украина, филиппины, владимир зеленский
"Это не то, за что мы были бы благодарны": МИД Филиппин раскритиковал временного поверенного Украины
12:07 12.01.2023 (обновлено: 12:08 12.01.2023)
Сообщать в прессу информацию о переговорах первых лиц – не дипломатическая практика, заявил 12 января на брифинге заместитель министра иностранных дел Филиппин Карлос Соррета, комментируя слова временного поверенного в делах Украины на Филиппинах Дениса Михайлюка о несостоявшихся телефонных переговорах президентов двух стран
Глава украинского посольства накануне рассказал, что Киев с июня 2022 года регулярно обращался к Министерству иностранных дел Филиппин с запросом о проведении телефонных переговоров глав государств Владимира Зеленского и Фердинандом Маркосом, но безуспешно.
Комментируя поступок Михайлюка, Соррета сказал, что "это не дипломатическая практика - делать так, как он сделал".
"Мы не очень ценим, когда такие вещи делаются, Украина - страна, с которой у нас хорошие отношения. Когда подобные вещи освещаются представителями другого правительства через прессу, это не то, за что мы были бы благодарны", - заявил заместитель главы МИД Филиппин на брифинге.
В ходе избирательной кампании Маркос, избранный на президентский пост в июне 2022 года, заявлял, что Филиппинам нет необходимости вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной.