"Это не то, за что мы были бы благодарны": МИД Филиппин раскритиковал временного поверенного Украины - 12.01.2023 Украина.ру
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"Это не то, за что мы были бы благодарны": МИД Филиппин раскритиковал временного поверенного Украины
"Это не то, за что мы были бы благодарны": МИД Филиппин раскритиковал временного поверенного Украины - 12.01.2023 Украина.ру
"Это не то, за что мы были бы благодарны": МИД Филиппин раскритиковал временного поверенного Украины
Сообщать в прессу информацию о переговорах первых лиц – не дипломатическая практика, заявил 12 января на брифинге заместитель министра иностранных дел Филиппин Карлос Соррета, комментируя слова временного поверенного в делах Украины на Филиппинах Дениса Михайлюка о несостоявшихся телефонных переговорах президентов двух стран
2023-01-12T12:07
2023-01-12T12:08
новости
дипломатия
украина
филиппины
владимир зеленский
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Глава украинского посольства накануне рассказал, что Киев с июня 2022 года регулярно обращался к Министерству иностранных дел Филиппин с запросом о проведении телефонных переговоров глав государств Владимира Зеленского и Фердинандом Маркосом, но безуспешно.Комментируя поступок Михайлюка, Соррета сказал, что "это не дипломатическая практика - делать так, как он сделал"."Мы не очень ценим, когда такие вещи делаются, Украина - страна, с которой у нас хорошие отношения. Когда подобные вещи освещаются представителями другого правительства через прессу, это не то, за что мы были бы благодарны", - заявил заместитель главы МИД Филиппин на брифинге.В ходе избирательной кампании Маркос, избранный на президентский пост в июне 2022 года, заявлял, что Филиппинам нет необходимости вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной.
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новости, дипломатия, украина, филиппины, владимир зеленский
Новости, дипломатия, Украина, Филиппины, Владимир Зеленский

"Это не то, за что мы были бы благодарны": МИД Филиппин раскритиковал временного поверенного Украины

12:07 12.01.2023 (обновлено: 12:08 12.01.2023)
 
© CC0, PixabayФлаг Филиппины
Флаг Филиппины
© CC0, Pixabay
Читать в
Сообщать в прессу информацию о переговорах первых лиц – не дипломатическая практика, заявил 12 января на брифинге заместитель министра иностранных дел Филиппин Карлос Соррета, комментируя слова временного поверенного в делах Украины на Филиппинах Дениса Михайлюка о несостоявшихся телефонных переговорах президентов двух стран
Глава украинского посольства накануне рассказал, что Киев с июня 2022 года регулярно обращался к Министерству иностранных дел Филиппин с запросом о проведении телефонных переговоров глав государств Владимира Зеленского и Фердинандом Маркосом, но безуспешно.
Комментируя поступок Михайлюка, Соррета сказал, что "это не дипломатическая практика - делать так, как он сделал".
"Мы не очень ценим, когда такие вещи делаются, Украина - страна, с которой у нас хорошие отношения. Когда подобные вещи освещаются представителями другого правительства через прессу, это не то, за что мы были бы благодарны", - заявил заместитель главы МИД Филиппин на брифинге.
В ходе избирательной кампании Маркос, избранный на президентский пост в июне 2022 года, заявлял, что Филиппинам нет необходимости вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной.
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