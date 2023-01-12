https://ukraina.ru/20230112/1042565130.html

"Это не то, за что мы были бы благодарны": МИД Филиппин раскритиковал временного поверенного Украины

"Это не то, за что мы были бы благодарны": МИД Филиппин раскритиковал временного поверенного Украины - 12.01.2023 Украина.ру

"Это не то, за что мы были бы благодарны": МИД Филиппин раскритиковал временного поверенного Украины

Сообщать в прессу информацию о переговорах первых лиц – не дипломатическая практика, заявил 12 января на брифинге заместитель министра иностранных дел Филиппин Карлос Соррета, комментируя слова временного поверенного в делах Украины на Филиппинах Дениса Михайлюка о несостоявшихся телефонных переговорах президентов двух стран

2023-01-12T12:07

2023-01-12T12:07

2023-01-12T12:08

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филиппины

владимир зеленский

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Глава украинского посольства накануне рассказал, что Киев с июня 2022 года регулярно обращался к Министерству иностранных дел Филиппин с запросом о проведении телефонных переговоров глав государств Владимира Зеленского и Фердинандом Маркосом, но безуспешно.Комментируя поступок Михайлюка, Соррета сказал, что "это не дипломатическая практика - делать так, как он сделал"."Мы не очень ценим, когда такие вещи делаются, Украина - страна, с которой у нас хорошие отношения. Когда подобные вещи освещаются представителями другого правительства через прессу, это не то, за что мы были бы благодарны", - заявил заместитель главы МИД Филиппин на брифинге.В ходе избирательной кампании Маркос, избранный на президентский пост в июне 2022 года, заявлял, что Филиппинам нет необходимости вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной.

https://ukraina.ru/20221229/1042257510.html

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новости, дипломатия, украина, филиппины, владимир зеленский