https://ukraina.ru/20230112/1042562693.html

Французы бьют тревогу в связи с ростом цен на хлеб из-за Украины

Французы бьют тревогу в связи с ростом цен на хлеб из-за Украины - 12.01.2023 Украина.ру

Французы бьют тревогу в связи с ростом цен на хлеб из-за Украины

Депутат Национального собрания Франции Франсуа Жоливе выразил озабоченность по поводу роста стоимости хлеба в стране, заявив об этом в обращении к министру экономики, финансов и суверенитета в области промышленности и цифровых технологий республики Брюно Ле Мэру, передало 11 января издание RT со ссылкой на документ

2023-01-12T10:00

2023-01-12T10:00

2023-01-12T10:05

цены

франция

хлеб

конфликт

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103293/80/1032938007_0:479:8192:5087_1920x0_80_0_0_89299f68c54bd40ec4af2a6258e5ffa7.jpg

В обращении парламентарий указал на то, что во Франции растет число граждан, которые "страдают от отсутствия регулярного питания", в том, из-за роста стоимости хлеба.Жоливе заявил, что во всей Франции "пекари бьют тревогу", сообщая о том, что при учете увеличения их счетов в десять раз и более, стоимость хлеба может вырасти на 20-30%."Этого не смогут вынести ни потребители, ни коммерсанты", - предупредил парламентарий.Он призвал французское правительство регламентировать стоимость хлеба, а также помочь владельцам булочных с оплатой счетов на электроэнергию.Еще осенью прошлого года в Европейском союзе регистрировали рекордные цены на хлеб. По данным Евростата, в среднем зерновые изделия стали дороже на 18%, чем годом ранее.

https://ukraina.ru/20220621/1034187035.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

цены, франция, хлеб, конфликт, украина, новости