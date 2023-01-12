Французы бьют тревогу в связи с ростом цен на хлеб из-за Украины - 12.01.2023 Украина.ру
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Французы бьют тревогу в связи с ростом цен на хлеб из-за Украины
Французы бьют тревогу в связи с ростом цен на хлеб из-за Украины - 12.01.2023 Украина.ру
Французы бьют тревогу в связи с ростом цен на хлеб из-за Украины
Депутат Национального собрания Франции Франсуа Жоливе выразил озабоченность по поводу роста стоимости хлеба в стране, заявив об этом в обращении к министру экономики, финансов и суверенитета в области промышленности и цифровых технологий республики Брюно Ле Мэру, передало 11 января издание RT со ссылкой на документ
2023-01-12T10:00
2023-01-12T10:05
цены
франция
хлеб
конфликт
украина
новости
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В обращении парламентарий указал на то, что во Франции растет число граждан, которые "страдают от отсутствия регулярного питания", в том, из-за роста стоимости хлеба.Жоливе заявил, что во всей Франции "пекари бьют тревогу", сообщая о том, что при учете увеличения их счетов в десять раз и более, стоимость хлеба может вырасти на 20-30%."Этого не смогут вынести ни потребители, ни коммерсанты", - предупредил парламентарий.Он призвал французское правительство регламентировать стоимость хлеба, а также помочь владельцам булочных с оплатой счетов на электроэнергию.Еще осенью прошлого года в Европейском союзе регистрировали рекордные цены на хлеб. По данным Евростата, в среднем зерновые изделия стали дороже на 18%, чем годом ранее.
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цены, франция, хлеб, конфликт, украина, новости
цены, Франция, хлеб, конфликт, Украина, Новости

Французы бьют тревогу в связи с ростом цен на хлеб из-за Украины

10:00 12.01.2023 (обновлено: 10:05 12.01.2023)
 
© Skyler Ewing/PexelsХлеб
Хлеб
© Skyler Ewing/Pexels
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Депутат Национального собрания Франции Франсуа Жоливе выразил озабоченность по поводу роста стоимости хлеба в стране, заявив об этом в обращении к министру экономики, финансов и суверенитета в области промышленности и цифровых технологий республики Брюно Ле Мэру, передало 11 января издание RT со ссылкой на документ
В обращении парламентарий указал на то, что во Франции растет число граждан, которые "страдают от отсутствия регулярного питания", в том, из-за роста стоимости хлеба.

"Уже несколько месяцев рост цен на электроэнергию и сырье из-за конфликта на Украине механически приводит к увеличению цен на многие повседневные продукты, включая хлеб", - сказано в заявлении депутата.

Жоливе заявил, что во всей Франции "пекари бьют тревогу", сообщая о том, что при учете увеличения их счетов в десять раз и более, стоимость хлеба может вырасти на 20-30%.

"Этого не смогут вынести ни потребители, ни коммерсанты", - предупредил парламентарий.

Он призвал французское правительство регламентировать стоимость хлеба, а также помочь владельцам булочных с оплатой счетов на электроэнергию.

Еще осенью прошлого года в Европейском союзе регистрировали рекордные цены на хлеб. По данным Евростата, в среднем зерновые изделия стали дороже на 18%, чем годом ранее.
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