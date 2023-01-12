Украинские военные обстреляли Макеевку из реактивной системы залпового огня - 12.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230112/1042560546.html
Украинские военные обстреляли Макеевку из реактивной системы залпового огня
Украинские военные обстреляли Макеевку из реактивной системы залпового огня - 12.01.2023 Украина.ру
Украинские военные обстреляли Макеевку из реактивной системы залпового огня
Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Макеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 12 января сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
2023-01-12T09:00
2023-01-12T09:23
макеевка
новости
рсзо
обстрелы
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101824/93/1018249340_0:35:3095:1776_1920x0_80_0_0_dcc2694b0523e09a024713ca08e3bb74.jpg
"В 01:30 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины населенного пункта Макеевка, выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в телеграм-канале представительства.Тип РСЗО не указывается.По данным того же представительства, всего за сутки украинцы 18 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 90 боеприпасов.На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. На горловском - восемь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров.
https://ukraina.ru/20230111/1042501307.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101824/93/1018249340_364:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_193fe4e59232d82b9fd23ae8d86f933b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
макеевка, новости, рсзо, обстрелы, днр
Макеевка, Новости, РСЗО, обстрелы, ДНР

Украинские военные обстреляли Макеевку из реактивной системы залпового огня

09:00 12.01.2023 (обновлено: 09:23 12.01.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Донецкой области
Последствия обстрелов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Макеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 12 января сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
"В 01:30 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины населенного пункта Макеевка, выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в телеграм-канале представительства.

Тип РСЗО не указывается.
По данным того же представительства, всего за сутки украинцы 18 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 90 боеприпасов.
На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. На горловском - восемь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров.
Разбор здания обстрелянного общежития ПТУ в Макеевке - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 05:30
"Крайний непрофессионализм командного состава": Евсеев о трагедии в МакеевкеВключённые мобильные телефоны военнослужащих не являются единственной причиной произошедшей в новогоднюю ночь трагедии в Макеевке (ДНР), командиры проявили беспечность и непрофессионализм при размещении мобилизованных. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
 
МакеевкаНовостиРСЗОобстрелыДНР
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:23Рогов сообщил о взрывах на военных объектах ВСУ в Запорожье
10:16"Трёп и словоизвержения": крымский политик высмеял угрозы Киева взять полуостров под огневой контроль
10:00Французы бьют тревогу в связи с ростом цен на хлеб из-за Украины
09:58Заседание СБ ООН, танки из Польши, Главное на Украине на утро 12 января
09:47В Госдуме рассказали, как в России могут измениться правила воинского призыва в ближайшее время
09:42Француз, рассказавший о киевской инсценировке в Буче, попросил убежище в России
09:17МГБ и МВД ЛНР обнаружили тайник с оружием для терактов, планировавшихся в Луганске
09:00Украинские военные обстреляли Макеевку из реактивной системы залпового огня
08:48МВД России объявило в розыск журналиста-экстремиста Бабченко
08:27Президент Венгрии дала НАТО совет по Украине
08:13Американское издание описало "наводящее ужас" российское оружие
08:00"Клоунское шоу": американцев возмутили слова пресс-секретаря Байдена о найденных документах
07:53Российские военные придумали, как засечь противника с помощью смартфонов
07:39Экономика Германии пострадала от запрета на импорт российской нефти — китайский телеканал
07:30Полковник Алёхин рассказал об огромном складе оружия в селе под Артёмовском
07:20Эксперт назвал затягивание украинского конфликта многомиллиардным бизнесом
07:08Пригожин подтвердил полное освобождение Соледара
07:00Американский политолог: США больше не абсолютный мировой лидер, многополярный мир – уже реальность
06:30Эксперт сказал, перестанет ли Европа поддерживать Украину в 2023 году
06:18Юрий Долгорукий, Илья Муромец, Столыпин: Жизнь замечательных людей Киево-Печерской лавры
Лента новостейМолния