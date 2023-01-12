Украинские военные обстреляли Макеевку из реактивной системы залпового огня
09:00 12.01.2023 (обновлено: 09:23 12.01.2023)
Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Макеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 12 января сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
"В 01:30 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины населенного пункта Макеевка, выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в телеграм-канале представительства.
Тип РСЗО не указывается.
Тип РСЗО не указывается.
По данным того же представительства, всего за сутки украинцы 18 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 90 боеприпасов.
На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. На горловском - восемь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров.
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