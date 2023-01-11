"Удары в сердце России". На Западе требуют обстреливать Москву, Сибирь и Поволжье - 11.01.2023 Украина.ру
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"Удары в сердце России". На Западе требуют обстреливать Москву, Сибирь и Поволжье
"Удары в сердце России". На Западе требуют обстреливать Москву, Сибирь и Поволжье - 11.01.2023 Украина.ру
"Удары в сердце России". На Западе требуют обстреливать Москву, Сибирь и Поволжье
Вашингтон усилил политическое давление на союзников. В Пентагоне хотят, чтобы европейцы начали поставлять Украине современные вооружения, восполняя растущие потери на фронте
2023-01-11T14:33
2023-01-11T17:35
эксклюзив
украина
европа
сша
оружие
запад
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Президент Франции Эммануэль Макрон уже пообещал передать ВСУ легкие танки AMX-10 RC."Это первый случай, когда танки западного производства были поставлены украинским вооруженным силам", – с гордостью подчеркивают в Елисейском дворце.Кроме того, стало известно, что Украина попросила Париж направить ей снятые с производства танки Leclerc. Сейчас эта возможность обсуждается французскими генералами.Великобритания также рассматривает отправить на Украину около десятка своих боевых танков Challenger 2. Давят США и на Германию. Канцлер страны Олаф Шольц в который раз уклончиво пообещал поставить Украине боевые машины пехоты Marder и зенитно-ракетные системы Patriot."Можно предположить, что Берлин принял решение неохотно и исключительно под давлением. Ведь всего за несколько недель до этого министр обороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила, что страна не сможет направить БМП Украине, поскольку они нужны самим немецким военным", – отмечает в этой связи издание Politico.Но это еще не предел. Как сообщает Politicо, союзники требуют от Берлина передать Киеву танки Leopard 2 – если не напрямую, то за счет Польши, которая имеет на вооружении эти боевые машины. Но поскольку "Леопарды" производятся немецкой корпорацией Krauss-Maffei Wegmann, их поставка в третью страну требует специального разрешения.Однако подобные шаги вызывают в немецком обществе серьезные опасения. Бывший глава Федеральной службы защиты Конституции ФРГ Ханс-Георг Маасен заявил, что подобное решение равносильно вступлению в войну, со всем набором сопутствующих последствий."Украина – не оплот прав человека, свободы и мира. Если мы поставляем не лекарства, а оружие, конечно, мы рискуем стать участником конфликта. Надо понимать, что мы уже выступили стороной конфликта.Пугает, сколько людей вновь закричали "Ура!". Не столько на улицах, сколько в редакциях. Некоторые журналисты, видимо, уже мечтают пройти маршем в Кремле, чтобы выгнать оттуда Путина", – рассказал отставной руководитель немецкой разведки в комментарии для издания Eхpress.Политическая оппозиция напоминает Шольцу его собственные слова, сказанные минувшей осенью."Это очень опасная война. Мы поддерживаем Украину. Мы делаем это таким образом, чтобы не доводить ситуацию до состояния войны между Россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой", – заявил тогда немецкий руководитель.А теперь он фактически расписывается в наступлении этого катастрофического для всей Европы сценария.В США тоже понимают риски, которые возрастают в связи с поставками новых вооружений для Украины."Украинцы не должны использовать какое-либо западное оружие, чтобы начать контратаку на территорию России, и, вероятно, им следует воздержаться от нанесения удара по российской территории в целом", – предупреждает об этом Bloomberg.Однако американские ястребы занимают другую позицию, требуя наносить удары по всей территории России.Бывший сотрудник Пентагона Майкл Рубин, который принимал участие в оккупации Ирака и Афганистан, выступил на портале 19fortyfive.com с призывом атаковать цели в окрестностях Москвы и даже в Сибири.Рубин даже опубликовал перечень предприятий, которые должны подвергнуться обстрелам, чтобы запугать работающих на них россиян."Прекратите запрещать Украине наносить удары по российским военным заводам! В Подмосковье много военных заводов, заслуживающих удара:Конструкторское бюро "Луч" в Рыбинске, примерно в 165 милях к северу от Москвы.Корпорация тактического ракетостроения, КБ "Радуга" в Дубне примерно в 80 милях к северу от столицы.Ракетное конструкторское бюро НПО Машиностроения в Реутове, в 14 милях к востоку от Москвы.Ракетная корпорация ТРВ Инжиниринг в Королеве, в 17 милях к северо-востоку от Москвы.Каждый рабочий в Москве, предъявляющий по утрам пропуска на проходной своего завода, должен понимать, что каждый день может стать для него последним.То же самое относится и к россиянам, работающим на Воткинском машиностроительном заводе, производящем ракеты от "Скад" до межконтинентальных баллистических ракет, в Воткинске, в 1313 км к востоку от Москвы; или работающие на аналогичных заводах в Екатеринбурге или Омске.Предоставление Украине возможности нанести удар хотя бы на одном из этих заводов могло бы побудить работников военной промышленности задуматься о привлекательности жизни за пределами России, а не о том, чтобы сгореть дотла на заводе за мизерную зарплату.Украинцы готовы действовать. Президент Байден, прекрати им мешать! Прекрати запрещать удары в сердце России".Этот поджигатель мировой войны отражает позицию радикальных кругов западного истеблишмента, которые участвовали в подготовке военных интервенций на Балканах, в Африке и на Ближнем Востоке.Они выступают за эскалацию боевых действий на территории Украины, не считаясь с человеческими потерями и угрозами распространения конфликта, грозящего перекинуться на соседние страны. Хотя это представляет реальную опасность для европейских стран.Симптоматична позиция Швейцарии, которая до сих пор старается сохранять свой нейтральный статус. Федеральный совет Швейцарии отклонил запрос Германии на передачу Украине боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard и отказался удовлетворить запрос Дании, которая собиралась предоставить Киеву швейцарские бронетранспортеры Piranha."Вызывает глубокое разочарование позиция швейцарских политиков, которые не дают Украине возможности получать современное оружие, блокируя поставки того, что было произведено с участием Швейцарии… Позиция Швейцарии в данном случае выгодна для России и играет против Украины", – заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.Но всем ясно, что швейцарские власти заботятся о собственных интересах, не желая втягиваться в чужую для них войну.
https://ukraina.ru/20230111/1042532873.html
https://ukraina.ru/20230110/1042496484.html
https://ukraina.ru/20230111/1042502989.html
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Игорь Сердюков
Игорь Сердюков
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, европа, сша, оружие, запад
Эксклюзив, Украина, Европа, США, оружие, Запад

"Удары в сердце России". На Западе требуют обстреливать Москву, Сибирь и Поволжье

14:33 11.01.2023 (обновлено: 17:35 11.01.2023)
 
© AFP / ANATOLII STEPANOV
- РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AFP / ANATOLII STEPANOV
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Игорь Сердюков
журналист
Все материалы
Вашингтон усилил политическое давление на союзников. В Пентагоне хотят, чтобы европейцы начали поставлять Украине современные вооружения, восполняя растущие потери на фронте
Президент Франции Эммануэль Макрон уже пообещал передать ВСУ легкие танки AMX-10 RC.
"Это первый случай, когда танки западного производства были поставлены украинским вооруженным силам", – с гордостью подчеркивают в Елисейском дворце.
Кроме того, стало известно, что Украина попросила Париж направить ей снятые с производства танки Leclerc. Сейчас эта возможность обсуждается французскими генералами.
Великобритания также рассматривает отправить на Украину около десятка своих боевых танков Challenger 2. Давят США и на Германию. Канцлер страны Олаф Шольц в который раз уклончиво пообещал поставить Украине боевые машины пехоты Marder и зенитно-ракетные системы Patriot.
"Можно предположить, что Берлин принял решение неохотно и исключительно под давлением. Ведь всего за несколько недель до этого министр обороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила, что страна не сможет направить БМП Украине, поскольку они нужны самим немецким военным", – отмечает в этой связи издание Politico.
Но это еще не предел. Как сообщает Politicо, союзники требуют от Берлина передать Киеву танки Leopard 2 – если не напрямую, то за счет Польши, которая имеет на вооружении эти боевые машины. Но поскольку "Леопарды" производятся немецкой корпорацией Krauss-Maffei Wegmann, их поставка в третью страну требует специального разрешения.
нато ес - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
13:46
Генсек НАТО после потери Киевом Соледара призвал поставлять на Украину больше оружияГенеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что необходимо нарастить объемы поставок вооружений Украине из-за тяжелой для Киева ситуации на фронте
Однако подобные шаги вызывают в немецком обществе серьезные опасения. Бывший глава Федеральной службы защиты Конституции ФРГ Ханс-Георг Маасен заявил, что подобное решение равносильно вступлению в войну, со всем набором сопутствующих последствий.
"Украина – не оплот прав человека, свободы и мира. Если мы поставляем не лекарства, а оружие, конечно, мы рискуем стать участником конфликта. Надо понимать, что мы уже выступили стороной конфликта.
Пугает, сколько людей вновь закричали "Ура!". Не столько на улицах, сколько в редакциях. Некоторые журналисты, видимо, уже мечтают пройти маршем в Кремле, чтобы выгнать оттуда Путина", – рассказал отставной руководитель немецкой разведки в комментарии для издания Eхpress.
Политическая оппозиция напоминает Шольцу его собственные слова, сказанные минувшей осенью.
"Это очень опасная война. Мы поддерживаем Украину. Мы делаем это таким образом, чтобы не доводить ситуацию до состояния войны между Россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой", – заявил тогда немецкий руководитель.
А теперь он фактически расписывается в наступлении этого катастрофического для всей Европы сценария.
В США тоже понимают риски, которые возрастают в связи с поставками новых вооружений для Украины.
"Украинцы не должны использовать какое-либо западное оружие, чтобы начать контратаку на территорию России, и, вероятно, им следует воздержаться от нанесения удара по российской территории в целом", – предупреждает об этом Bloomberg.
Однако американские ястребы занимают другую позицию, требуя наносить удары по всей территории России.
Владимир Васильев интервью - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 13:27
Владимир Васильев: Из-за внутренних проблем США могут согласиться на "ни войны, ни мира" на УкраинеКакое будущее ждет Украину, изданию Украина.ру рассказывает Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев
Бывший сотрудник Пентагона Майкл Рубин, который принимал участие в оккупации Ирака и Афганистан, выступил на портале 19fortyfive.com с призывом атаковать цели в окрестностях Москвы и даже в Сибири.
Рубин даже опубликовал перечень предприятий, которые должны подвергнуться обстрелам, чтобы запугать работающих на них россиян.
"Прекратите запрещать Украине наносить удары по российским военным заводам! В Подмосковье много военных заводов, заслуживающих удара:
Конструкторское бюро "Луч" в Рыбинске, примерно в 165 милях к северу от Москвы.
Корпорация тактического ракетостроения, КБ "Радуга" в Дубне примерно в 80 милях к северу от столицы.
Ракетное конструкторское бюро НПО Машиностроения в Реутове, в 14 милях к востоку от Москвы.
Ракетная корпорация ТРВ Инжиниринг в Королеве, в 17 милях к северо-востоку от Москвы.
Каждый рабочий в Москве, предъявляющий по утрам пропуска на проходной своего завода, должен понимать, что каждый день может стать для него последним.
То же самое относится и к россиянам, работающим на Воткинском машиностроительном заводе, производящем ракеты от "Скад" до межконтинентальных баллистических ракет, в Воткинске, в 1313 км к востоку от Москвы; или работающие на аналогичных заводах в Екатеринбурге или Омске.
Предоставление Украине возможности нанести удар хотя бы на одном из этих заводов могло бы побудить работников военной промышленности задуматься о привлекательности жизни за пределами России, а не о том, чтобы сгореть дотла на заводе за мизерную зарплату.
Украинцы готовы действовать. Президент Байден, прекрати им мешать! Прекрати запрещать удары в сердце России".
ВСУ украинские военнослужащие раненные медики медицинская помощь - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
05:00
Запад отправляет на Украину оружие, а в ответ получает раненых солдат – Бекман Запад отправляет на Украину оружие, а в ответ получает раненых солдат, которые лечатся в больницах Евросоюза за счет местных налогоплательщиков, сказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью Украина.ру
Этот поджигатель мировой войны отражает позицию радикальных кругов западного истеблишмента, которые участвовали в подготовке военных интервенций на Балканах, в Африке и на Ближнем Востоке.
Они выступают за эскалацию боевых действий на территории Украины, не считаясь с человеческими потерями и угрозами распространения конфликта, грозящего перекинуться на соседние страны. Хотя это представляет реальную опасность для европейских стран.
Симптоматична позиция Швейцарии, которая до сих пор старается сохранять свой нейтральный статус. Федеральный совет Швейцарии отклонил запрос Германии на передачу Украине боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard и отказался удовлетворить запрос Дании, которая собиралась предоставить Киеву швейцарские бронетранспортеры Piranha.
"Вызывает глубокое разочарование позиция швейцарских политиков, которые не дают Украине возможности получать современное оружие, блокируя поставки того, что было произведено с участием Швейцарии… Позиция Швейцарии в данном случае выгодна для России и играет против Украины", – заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.
Но всем ясно, что швейцарские власти заботятся о собственных интересах, не желая втягиваться в чужую для них войну.
 
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