https://ukraina.ru/20230111/1042521800.html

Город на Арабатской стрелке и аэропорт. Приазовье превратят в единую туристическую зону

Город на Арабатской стрелке и аэропорт. Приазовье превратят в единую туристическую зону - 11.01.2023 Украина.ру

Город на Арабатской стрелке и аэропорт. Приазовье превратят в единую туристическую зону

Замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко изложил собственную формулу строительства нового города на Арабатской стрелке. Звучит она так: "без суеты, но и без промедления" — и "на века"

2023-01-11T13:06

2023-01-11T13:06

2023-01-11T14:32

иван лизан

эксклюзив

туризм

россия

крым

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строительство

город

геническ

азовское море

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Кириенко будет контролировать строительство 30-тысячного города на бывшей государственной границе между Крымом и Херсонской областью.Каким будет новый город, пока неясно: власти неохотно делятся деталями. Пока же над обликом будущего города трудятся архитекторы и урбанисты.Потребность в новом городе есть.Геническ, ниже которого и будет вестись строительство, стал новой столицей Херсонской области, куда эвакуировали администрацию области. Население Геническа в лучшие советские годы не превышало 23 тысяч человек, а к началу СВО и вовсе «ужалось» до 19 тысяч человек. Высотных построек в городе минимум, поэтому даже размещение областной бюрократии и расселение чиновников по кабинетам не самая простая задача. Зато от Геническа до Арабатской стрелки — рукой подать, что упросит контроль за строительными работами.Плюс создание нового города позволит сделать серьёзный шаг к превращению Азовского моря, ставшего в 2022 году внутренним для России, Азовского моря в целостную курортную зону.Зачем нужна подобная курортная зона? Ответы очевидны. Выездной туризм — очень осложнён, а спрос на отдых и оздоровление никуда не делся. Благо интегрированные в Россию территории Северного Приазовья в силу климата и географии обладают колоссальным рекреационным потенциалом.Несмотря на то, что Азовское море в 11 раз меньше Чёрного, из-за значительной изрезанности береговая линия Азовского моря лишь в 2,3 раза короче черноморской. Её общая протяжённость составляет 1472 километра. Берега — низменные, с песчано-ракушечными косами.Азовское море — мелководное. Его средняя глубина составляет 7,4 метра а наибольшая — 15 метров. То есть это самое мелкое море в мире. Древние греки даже называли его Меотийским болотом. В заливе Сиваш глубины ещё меньше: средняя — 20–30 см, а самая большая — 3,5 метра.Летом воды Азова нагреваются в средней части до +25...+28 °С, а у берега — до +30...+31 °С. В таких условиях вода перенасыщена кислородом на 200—250 %. Это приводит к бурному развитию планктона, в том числе и одноклеточных водорослей, что вызывает «цветение» воды. Зимой вода охлаждается до 0… −1 °С.Солёность воды в море в прошлом была втрое меньше, чем в Мировом океане, — около 11 %. А у устья Дона даже составляла 1 %, поэтому практически была пресной.Как итог — мелководное и тёплое море, богатая микроэлементами морская вода, прекрасные песчаные пляжи, вблизи которых часто имеется целебная грязь, делают северное Приазовье одним из лучших мест для летнего отдыха и лечения, особенно с детьми. Сухая летняя погода, тёплые весна и осень в Приазовье в сочетании с песчаными косами и температурой морской воды более +20 °С в течение 100–120 дней в году привлекали отдыхающих из России и Украины, а также позволяли укрепить или поправить здоровье и взрослым, и детям.Однако отдых на Азовском море был весьма специфическим в силу целого ряда факторов.Северное Приазовье никогда не отличалось развитой и современной инфраструктурой. Новоазовск — курорт республиканского значения в ДНР — не пользовался популярностью даже у местных жителей в силу отсутствия удобств, дороговизны, мизерного количества развлечений и контрольно-пропускных пунктов на въезде в посёлок. Местные предпочитали уехать в Абхазию или Россию, а минимально приемлемый сервис могли обеспечить лишь ведомственные пансионаты.Лучше была ситуация в Бердянске, любимое место отдыха дончан в период с 1991 по 2014 гг., и Кирилловке — любимое место отдыха жителей Мелитополя. Обилие пансионатов, отелей и домов отдыха позволяли удовлетворить базовые запросы непритязательного туриста, однако ничего похожего на столь привычную для жителей российских мегаполисов систему all inclusive по вполне понятным причинам (короткий по сравнению с Турцией или Грецией курортный сезон, отсутствие крупного капитала в индустрии) не было. По тем же причинам рекреационное освоение Азовского моря носит очаговый характер.Как итог — основными посетителями курортов на территории новых субъектов России были жители Донбасса (до 2014 года) и Украины, а также (в меньшей степени) Белоруссии (до 2022 года). Последние, к слову, были наиболее платежеспособными туристами, в отличие от многих граждан Украины, приезжавших на отдых со своей картошкой и консервацией.И вот на этом моменте стоит вернуться к городу на Арабатской стрелке. Его значимость в том, что Западное Приазовье лишено каких-либо курортов: в советские годы их не построили, в годы украинской независимости они никому не были нужны, а после 2014 года Арабатская стрелка стала приграничьем.Теперь же, если посмотреть на карту курортных зон Приазовья, становится понятно, что громадная «дыра» в западной части побережья закроется новым городом, а север — Бердянск, Кирилловку, Новоазовск и Мариуполь — можно будет развивать как единый комплекс.Но прежде нужно будет решить ряд инфраструктурных проблем, которые, федеральная власть уже вполне осознала, но пока не увязала в единый связанный с туризмом комплекс.Первая проблема — дороги. Крымская трасса «Таврида» проходит вдоль южного Приазовья. А перспективная трасса Джанкой — Ростов, проектирование которой уже начато, свяжет Крым через Северное Приазовье с материковой Россией, позволив сделать шаг к созданию некоего аналога Большой Приазовской кольцевой дороги. Эта дорога обеспечит достаточный уровень транспортной связности приазовских регионов.Вторая проблема — воздушное сообщение. Бесконечно продлеваемый запрет на полёты в южные регионы России, введённый после начала СВО, — наименьшая проблема. Куда большая проблема — уничтоженные донецкий и мариупольский аэропорты. Когда восстановят первый — не ясно, возможно его будет легче построить на новом участке, чем на старой площадке, где 8 лет идут непрерывные бои. Мариупольский аэропорт, в его привычном военно-гражданском исполнении, обещают восстановить уже в этом году. После этого он сможет принимать не только военно-транспортные Ил-76, но и гражданские Boeing 737, Airbus 320, а также основу будущего авиапарка России — МС-21 и Ту-204. Момент с аэропортом принципиальный: только это обеспечит постоянную связь Северного Приазовья с отдалённой Россией, включая Москву, Санкт-Петербург и иные, более удалённые, мегаполисы. А связь в наше время равна деньгам.Вкладывать деньги на новых территориях есть во что. Главный объект, по факту всероссийская стройка, Мариуполь, будет куда более дружелюбным для туриста, чем при Украине. Курорты и базы отдыха — многие из них в заброшенном состоянии — власти ДНР уже «переписали» и готовятся передать инвесторам, когда таковые появятся. Схожая история в Запорожской области, где есть серьёзный потенциал для развития санаториев.В Кирилловке и Бердянске можно использовать лечебные грязи из села Родионовка Акимовского района Запорожской области и иловые грязи озера Большого соответственно.Минеральные воды из Кирилловского месторождения близки к водам Миргородского и Старорусского типов, занимая промежуточное положение между ними по величине минерализации. Месторождение «Бердянское» — источник рассольных и высокоминерализованных вод для бальнеологических целей наружного применения.Но помимо глобальных проблем нужно решить ещё массу локальных.Во-первых, провести аудит существующих баз отдыха на предмет соответствия их экологическому законодательству. В ряде случаев существующие недостатки — отсутствие очистных сооружений, строительство в водозащитных зонах — можно устранить без сноса рекреационных объектов. В остальных случаях потребуется строительство очистных сооружений в городах и посёлках прибрежной зоны, а также создание цивилизованного механизма по вывозу и утилизации ТБО.Во-вторых, создать условия для перезапуска туристического бизнеса.По образцу Таганрога силами ВЭБ РФ следовало бы разработать и принять дизайн-коды для курортных населённых пунктов, что позволит снизить их визуальное и звуковое загрязнение, повысив привлекательность для туристов.Потребуется привлечь инвестиции в строительство/обновление городской инфраструктуры, транспорта и жилого фонда. Это не только повысит туристическую привлекательность северного Приазовья, но и сделает его одним из центров переселения для россиян, стремящихся ныне в перенаселённый Краснодарский край.Опять же в этом случае стоит присмотреться к опыту Таганрога, первого города в России, где на основе концессионного соглашения была полностью заменена трамвайная система. Для всего этого потребуется организовать подготовку кадров для сфер здравоохранения, туризма, ЖКХ, энергетики на новых территориях.Также важно создать условия для получения местными малыми и средними предпринимателями доступных кредитных ресурсов.В-третьих, нужно создать несколько крупных детских оздоровительных лагерей — условный «Артек» в Приазовье — и сеть санаториев/грязелечебниц. А по линии Минкультуры РФ необходимо оказать содействие местным музеям в ремонте инфраструктуры и создании круглогодичных экспозиций, например уникальной галереи Короткова, объединившего картину и скульптуру в своих изделиях из дерева.Время, деньги и грамотный подход позволят России превратить всё побережье Азовского моря в единую туристическую зону, которая будет привлекательной не только для желающих отдохнуть и оздоровиться, но и для тех, кто мечтает переехать с холодного севера на знойный юг.

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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иван лизан, эксклюзив, туризм, россия, крым, херсонская область, строительство, город, геническ, азовское море