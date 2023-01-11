Эксперт рассказал, какие последствия вызовут поставки американской бронетехники для ВСУ - 11.01.2023 Украина.ру
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Эксперт рассказал, какие последствия вызовут поставки американской бронетехники для ВСУ
Эксперт рассказал, какие последствия вызовут поставки американской бронетехники для ВСУ - 11.01.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, какие последствия вызовут поставки американской бронетехники для ВСУ
Объявленная Вашингтоном поставка киевскому режиму 50 боевых машин пехоты M2 Bradley с 500 противотанковыми ракетами является плохой новостью для России, однако она не оказать сможет какого-либо решающего влияния на ситуацию на линии фронта. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-01-11T06:30
2023-01-11T06:30
новости
спецоперация
евсеев
киевский режим
сша
военная помощь
m2 bradley
зрк patriot
польша
ремонт
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Он отметил, что такого количества боевых машин хватит на оснащение только одной бригады, поэтому даже несколько партий такого размера не смогут кардинально изменить ситуацию.Он добавил, что Bradley не смогут заменить собой танки, кроме того, под вопросом остаётся их техническое состояние.По мнению эксперта, не окажет существенного влияния на ситуацию и поставка киевскому режиму двух батарей зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.6 января на сайте Пентагона было опубликовано сообщение, в котором перечислялись некоторые вооружения, входящие в очередной пакет помощи Вашинтона киевскому режиму на сумму более 3 милиардов долларов. В частности, в состав пакета вошли 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортеров М113, 50 автомобилей с противоминной защитой, 18 самоходных артиллерийских установок (САУ) Paladin и 36 буксируемых гаубиц.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, спецоперация, евсеев, киевский режим, сша, военная помощь, m2 bradley, зрк patriot, польша, ремонт
Новости, Спецоперация, Евсеев, киевский режим, США, военная помощь, M2 Bradley, ЗРК Patriot, Польша, ремонт

Эксперт рассказал, какие последствия вызовут поставки американской бронетехники для ВСУ

06:30 11.01.2023
 
© Public domainБМП Bradley
БМП Bradley
© Public domain
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Объявленная Вашингтоном поставка киевскому режиму 50 боевых машин пехоты M2 Bradley с 500 противотанковыми ракетами является плохой новостью для России, однако она не оказать сможет какого-либо решающего влияния на ситуацию на линии фронта. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Он отметил, что такого количества боевых машин хватит на оснащение только одной бригады, поэтому даже несколько партий такого размера не смогут кардинально изменить ситуацию.
Он добавил, что Bradley не смогут заменить собой танки, кроме того, под вопросом остаётся их техническое состояние.

Ещё непонятно, будут ли эти Bradley новые или бэушные. А если они не новые, то не ясно их техническое состояние, учитывая, что украинский ВПК сейчас неспособен их дооборудовать. Если техника будет в не очень хорошем техническом состоянии, она быстро придет в негодность. Ремонт на территории Украины невозможен. Её придётся вывозить в Польшу с Донбасса

Владимир Евсеев
Владимир Евсеев
Военный эксперт Института стран СНГ
По мнению эксперта, не окажет существенного влияния на ситуацию и поставка киевскому режиму двух батарей зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
6 января на сайте Пентагона было опубликовано сообщение, в котором перечислялись некоторые вооружения, входящие в очередной пакет помощи Вашинтона киевскому режиму на сумму более 3 милиардов долларов. В частности, в состав пакета вошли 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортеров М113, 50 автомобилей с противоминной защитой, 18 самоходных артиллерийских установок (САУ) Paladin и 36 буксируемых гаубиц.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Пентагон
7 января, 08:41
БМП и ракеты: В Пентагоне раскрыли содержание нового пакета военной помощи для киевского режимаВ рамках крупнейшего пакета военной помощи Украине США передают ей вооружений на сумму более 3 миллиардов долларов. Об этом говорится в собщении, опубликованном 6 января на сайте американского военного ведомства
 
НовостиСпецоперацияЕвсеевкиевский режимСШАвоенная помощьM2 BradleyЗРК PatriotПольшаремонт
 
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