Устроили несладкую жизнь: журналист рассказал, зачем Киев арестовал главного по сгущенке - 10.01.2023 Украина.ру
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Устроили несладкую жизнь: журналист рассказал, зачем Киев арестовал главного по сгущенке
Устроили несладкую жизнь: журналист рассказал, зачем Киев арестовал главного по сгущенке - 10.01.2023 Украина.ру
Устроили несладкую жизнь: журналист рассказал, зачем Киев арестовал главного по сгущенке
На Украине арестован директор Купянского молочно-консервного комбината Александр Радченко. В этом случае бандеровская репрессивная машина сработала не по политическим основаниям, а ради присвоения чужого добра. Такое мнение в комментарии изданию Украина.ру высказал журналист Константин Кеворкян
2023-01-10T12:50
2023-01-10T12:50
новости
журналист
киев
арест
завод
купянск
сгущенка
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Купянский завод – самое крупное предприятие, еще в советское время производившее сгущенку для всего Союза. С 90-х им руководил Александр Радченко.При Украине, напомнил Кеворкян, завод чувствовал себя уверенно, был налажен сбыт продукции в Европу. Поэтому Радченко принял освобождение Купянска российскими войсками более чем прохладно: всячески показывал, что его симпатии – на стороне киевского режима, старался не сотрудничать с новыми властями.Однако надежды на "скидку" от Киева за лояльность не оправдались – и теперь Радченко обвиняют чуть ли не в госизмене за то, что он не остановил предприятие в "российский период". А еще заключил контракты на реализацию продукции в Луганске.
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новости, журналист, киев, арест, завод, купянск, сгущенка
Новости, журналист, Киев, арест, завод, Купянск, сгущенка

Устроили несладкую жизнь: журналист рассказал, зачем Киев арестовал главного по сгущенке

12:50 10.01.2023
 
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На Украине арестован директор Купянского молочно-консервного комбината Александр Радченко. В этом случае бандеровская репрессивная машина сработала не по политическим основаниям, а ради присвоения чужого добра. Такое мнение в комментарии изданию Украина.ру высказал журналист Константин Кеворкян
Купянский завод – самое крупное предприятие, еще в советское время производившее сгущенку для всего Союза. С 90-х им руководил Александр Радченко.
При Украине, напомнил Кеворкян, завод чувствовал себя уверенно, был налажен сбыт продукции в Европу. Поэтому Радченко принял освобождение Купянска российскими войсками более чем прохладно: всячески показывал, что его симпатии – на стороне киевского режима, старался не сотрудничать с новыми властями.
Однако надежды на "скидку" от Киева за лояльность не оправдались – и теперь Радченко обвиняют чуть ли не в госизмене за то, что он не остановил предприятие в "российский период". А еще заключил контракты на реализацию продукции в Луганске.
"Мораль сей басни такова: сравнение российской и бандеровской власти по любому получается не в сторону Киева, поскольку репрессивный аппарат бандеровской власти используется не только для преследования по политическим мотивам. Здесь Радченко с точки зрения киевской идеологии чист, этот аппарат используется для того, чтобы отжимать бизнес, расправляться с конкурентами и присваивать себе их имущество", – сказал Кеворкян.
Евгений Пригожин
11:41
Пригожин прокомментировал информацию о бегстве ВСУ из Соледара и БахмутаВладелец компании "Конкорд", основатель частной военной компании "Конкорд" Евгений Пригожин ответил на запрос издания Украина.ру о происходящем в настоящее время в городе Соледар
 
НовостижурналистКиеварестзаводКупянсксгущенка
 
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