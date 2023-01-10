https://ukraina.ru/20230110/1042495933.html

Устроили несладкую жизнь: журналист рассказал, зачем Киев арестовал главного по сгущенке

Устроили несладкую жизнь: журналист рассказал, зачем Киев арестовал главного по сгущенке - 10.01.2023 Украина.ру

Устроили несладкую жизнь: журналист рассказал, зачем Киев арестовал главного по сгущенке

На Украине арестован директор Купянского молочно-консервного комбината Александр Радченко. В этом случае бандеровская репрессивная машина сработала не по политическим основаниям, а ради присвоения чужого добра. Такое мнение в комментарии изданию Украина.ру высказал журналист Константин Кеворкян

2023-01-10T12:50

2023-01-10T12:50

2023-01-10T12:50

новости

журналист

киев

арест

завод

купянск

сгущенка

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Купянский завод – самое крупное предприятие, еще в советское время производившее сгущенку для всего Союза. С 90-х им руководил Александр Радченко.При Украине, напомнил Кеворкян, завод чувствовал себя уверенно, был налажен сбыт продукции в Европу. Поэтому Радченко принял освобождение Купянска российскими войсками более чем прохладно: всячески показывал, что его симпатии – на стороне киевского режима, старался не сотрудничать с новыми властями.Однако надежды на "скидку" от Киева за лояльность не оправдались – и теперь Радченко обвиняют чуть ли не в госизмене за то, что он не остановил предприятие в "российский период". А еще заключил контракты на реализацию продукции в Луганске.

https://ukraina.ru/20230110/1042492541.html

купянск

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, журналист, киев, арест, завод, купянск, сгущенка