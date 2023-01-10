Его ругал Кадыров и защищал Ходаковский: назначен новый начальник Главного штаба Сухопутных войск РФ

Формула-1 на "Запорожце". Военный эксперт о том, что показал генерал Лапин в боях с ВСУ

В условиях, когда у ВСУ есть значительное численное превосходство над русской армией, обвинять генералов в тех или иных поражениях абсолютно неприлично. Об этом рассказал известный военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью изданию Украина.ру