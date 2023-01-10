Его ругал Кадыров и защищал Ходаковский: назначен новый начальник Главного штаба Сухопутных войск РФ - 10.01.2023 Украина.ру
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Его ругал Кадыров и защищал Ходаковский: назначен новый начальник Главного штаба Сухопутных войск РФ
Его ругал Кадыров и защищал Ходаковский: назначен новый начальник Главного штаба Сухопутных войск РФ - 10.01.2023 Украина.ру
Его ругал Кадыров и защищал Ходаковский: назначен новый начальник Главного штаба Сухопутных войск РФ
Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил, сообщили издания Ura.ru и РБК со ссылкой на свои источники в Министерстве обороны России
2023-01-10T11:30
2023-01-10T11:31
украина
спецоперация
новости
россия
штаб
день сухопутных войск россии
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Первым о назначении Лапина рассказало Ura.ru, впоследствии аналогичную информацию распространило РБК.Военачальник до конца октября командовал группировкой российских войск "Центр" в спецоперации на Украине. Он получил звание Героя России после боев за Лисичанск.Однако впоследствии он неоднократно подвергался жесткой критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова, который обвинил Лапина в кризисе на лиманском направлении и прорыве украинских войск около населенных пунктов Торское, Терны и Ямполовка.Между тем командир батальона "Восток" Александр Ходаковский после заявления Кадырова в отношении Лапина отмечал, что "на грабли неудачи может наступить и талантливый командир" и призывал не дискредитировать командование, так как "выставление высшего командного состава некомпетентными бездарями точно не добавляет никому мотивации, особенно в процессе мобилизации".Позднее Ходаковский назвал конфликт между Лапиным им Кадыровым следствием недопонимания между "новым поколением" и людьми "старой школы", которые борются за свои позиции в Минобороны.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, спецоперация, новости, россия, штаб, день сухопутных войск россии
Украина, Спецоперация, Новости, Россия, штаб, День Сухопутных войск России

Его ругал Кадыров и защищал Ходаковский: назначен новый начальник Главного штаба Сухопутных войск РФ

11:30 10.01.2023 (обновлено: 11:31 10.01.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкКомандующий ЦВО вручил награды военнослужащим за участие в специальной военной операции
Командующий ЦВО вручил награды военнослужащим за участие в специальной военной операции
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил, сообщили издания Ura.ru и РБК со ссылкой на свои источники в Министерстве обороны России
Первым о назначении Лапина рассказало Ura.ru, впоследствии аналогичную информацию распространило РБК.
Военачальник до конца октября командовал группировкой российских войск "Центр" в спецоперации на Украине. Он получил звание Героя России после боев за Лисичанск.
Однако впоследствии он неоднократно подвергался жесткой критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова, который обвинил Лапина в кризисе на лиманском направлении и прорыве украинских войск около населенных пунктов Торское, Терны и Ямполовка.
Между тем командир батальона "Восток" Александр Ходаковский после заявления Кадырова в отношении Лапина отмечал, что "на грабли неудачи может наступить и талантливый командир" и призывал не дискредитировать командование, так как "выставление высшего командного состава некомпетентными бездарями точно не добавляет никому мотивации, особенно в процессе мобилизации".
Позднее Ходаковский назвал конфликт между Лапиным им Кадыровым следствием недопонимания между "новым поколением" и людьми "старой школы", которые борются за свои позиции в Минобороны.
Командующий ЦВО вручил награды военнослужащим за участие в специальной военной операции
23 октября 2022, 12:20
Формула-1 на "Запорожце". Военный эксперт о том, что показал генерал Лапин в боях с ВСУВ условиях, когда у ВСУ есть значительное численное превосходство над русской армией, обвинять генералов в тех или иных поражениях абсолютно неприлично. Об этом рассказал известный военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью изданию Украина.ру
 
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