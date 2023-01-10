https://ukraina.ru/20230110/1042481246.html

В госдепе США заявили о стремлении изменить ситуацию на Украине поставками бронетехники

В госдепе США заявили о стремлении изменить ситуацию на Украине поставками бронетехники - 10.01.2023 Украина.ру

В госдепе США заявили о стремлении изменить ситуацию на Украине поставками бронетехники

Путем предоставления дополнительной военной помощи Киеву, в том числе боевых машин пехоты Bradley и систем ПВО, США стремятся изменить нынешнюю динамику боевых действий на Украине, заявил в ходе брифинга официальный представитель госдепартамента Нед Прайс

2023-01-10T08:17

2023-01-10T08:17

2023-01-10T08:17

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На прошлой неделе стало известно, что США направят киевскому режиму военную помощь почти на три миллиарда долларов. Новый масштабный пакет впервые будет включать в себя несколько десятков БМП Bradley.Позже посол РФ в США Анатолий Антонов заявил о том, что все действия американских властей, в том числе решение о поставках Киеву БМП Bradley, указывают на отсутствие стремления Вашингтона к политическому урегулированию ситуации на Украине. По его словам, своими действиями Вашингтон подстегивает украинских радикалов к новым ужасным деяниям. С каждой новой поставкой из США они чувствуют все большую безнаказанность, продолжая с особым цинизмом убивать мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, отметил дипломат.

https://ukraina.ru/20230109/1042465831.html

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новости, сша, украина