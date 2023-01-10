В госдепе США заявили о стремлении изменить ситуацию на Украине поставками бронетехники - 10.01.2023 Украина.ру
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В госдепе США заявили о стремлении изменить ситуацию на Украине поставками бронетехники
В госдепе США заявили о стремлении изменить ситуацию на Украине поставками бронетехники - 10.01.2023 Украина.ру
В госдепе США заявили о стремлении изменить ситуацию на Украине поставками бронетехники
Путем предоставления дополнительной военной помощи Киеву, в том числе боевых машин пехоты Bradley и систем ПВО, США стремятся изменить нынешнюю динамику боевых действий на Украине, заявил в ходе брифинга официальный представитель госдепартамента Нед Прайс
2023-01-10T08:17
2023-01-10T08:17
новости
сша
украина
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На прошлой неделе стало известно, что США направят киевскому режиму военную помощь почти на три миллиарда долларов. Новый масштабный пакет впервые будет включать в себя несколько десятков БМП Bradley.Позже посол РФ в США Анатолий Антонов заявил о том, что все действия американских властей, в том числе решение о поставках Киеву БМП Bradley, указывают на отсутствие стремления Вашингтона к политическому урегулированию ситуации на Украине. По его словам, своими действиями Вашингтон подстегивает украинских радикалов к новым ужасным деяниям. С каждой новой поставкой из США они чувствуют все большую безнаказанность, продолжая с особым цинизмом убивать мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, отметил дипломат.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, украина
Новости, США, Украина

В госдепе США заявили о стремлении изменить ситуацию на Украине поставками бронетехники

08:17 10.01.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
- РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
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Путем предоставления дополнительной военной помощи Киеву, в том числе боевых машин пехоты Bradley и систем ПВО, США стремятся изменить нынешнюю динамику боевых действий на Украине, заявил в ходе брифинга официальный представитель госдепартамента Нед Прайс
"Динамика, которую мы стремимся изменить <...> (это. – ред.) заключается в предоставлении дополнительной помощи в сфере безопасности в размере трех миллиардов долларов, <...> включая боевые бронированные машины, а также системы противовоздушной обороны", - сказал Прайс.
На прошлой неделе стало известно, что США направят киевскому режиму военную помощь почти на три миллиарда долларов. Новый масштабный пакет впервые будет включать в себя несколько десятков БМП Bradley.
Позже посол РФ в США Анатолий Антонов заявил о том, что все действия американских властей, в том числе решение о поставках Киеву БМП Bradley, указывают на отсутствие стремления Вашингтона к политическому урегулированию ситуации на Украине. По его словам, своими действиями Вашингтон подстегивает украинских радикалов к новым ужасным деяниям. С каждой новой поставкой из США они чувствуют все большую безнаказанность, продолжая с особым цинизмом убивать мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, отметил дипломат.
- РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 15:15
ВСУ не могут, Запад не хочет. Продолжатся ли военные поставки УкраинеМинистерство обороны РФ раскрыло готовящуюся провокацию со стороны Украины, направленную на дискредитацию российских Вооружённых Сил
 
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