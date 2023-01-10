https://ukraina.ru/20230110/1042469603.html

Алексей Чадаев: Настала эра беспилотников, когда боем будет управлять искусственный интеллект

Алексей Чадаев: Настала эра беспилотников, когда боем будет управлять искусственный интеллект - 10.01.2023 Украина.ру

Алексей Чадаев: Настала эра беспилотников, когда боем будет управлять искусственный интеллект

На театре военных действий вскоре будут широко развиваться роевые технологии, когда летит не один дрон, а несколько связанных между собой программно дронов, управляемых искусственным интеллектом, считает политолог, эксперт в области беспилотников Алексей Чадаев.

2023-01-10T07:00

2023-01-10T07:00

2023-01-10T07:00

интервью

сво

бпла

украина

россия

технологии

чем воюют на украине

спецоперация

беспилотники

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Алексей, подводим итоги года, отдельно для Донбасса и освобожденных территорий, отдельно для России и отдельно для Украины. Главный итог – Специальная военная операция, присоединение новых территорий или же что-то еще?– Я думаю, что все основные итоги и все основные прорывы у нас внутри, потому что сам конфликт далек от завершения. Мы вступили в него, часть нашего общества явно переоценила наши возможности, сопротивление оказалось гораздо более сильным, и конфликт выявил многие наши слабости.Я считаю, что все приобретения, все основные успехи у нас внутри, мы стали намного более здоровым обществом, чем были по состоянию на начало прошлого года.– Какие события ушедшего года вы назвали бы главными?– Если говорить о событиях, то, начиная уже буквально с первых дней 2022 года, с начала обострения в Казахстане, стало ясно, что год будет очень конфликтным. Для меня уже события в Казахстане стали признаком того, что вот-вот рванет на Украине, потому, что это был классический отвлекающий удар, причем - собранный очень наспех.Тогда запалили агентуру, очень быстро собрали пехоту бандитской улицы для того, чтобы дестабилизировать ситуацию, ну и было понятно, что это нужно для того, чтобы создать еще одну горячую точку, но это выглядело как классический отвлекающий удар.Соответственно, поэтому я не сильно удивился, когда в двадцатых числах февраля события уже на украинском направлении понеслись вскачь, в принципе, всё к тому шло.– Этот конфликт показал эффективность беспилотников, эффективность дронов и особенности их применения в современных конфликтах, показал, как ни один другой конфликт. И коммерческих, и военных. Коммерческие, казалось бы, вообще не предназначены для войны, но их используют и для разведки, и для забрасывания взрывчатых устройств. Какие основные выводы для этой сферы можно сделать из ушедшего 2022 года, можно ли прогнозировать дальнейшее развитие в 2023-м применение беспилотников в военной сфере?– Во-первых, я выскажу общее соображение, что история с беспилотниками - это яркое отражение того факта, что сейчас, наверное, в последние десятилетия, активно проходит обратная конверсия. Раньше мы знали, что некие изобретения, придуманные для войны, активно используются в гражданской сфере. Интернет возник изначально как система управления ракетными запусками. В последние годы этот вектор развернулся на 180 градусов, когда какие-то изобретения, изначально созданные для гражданской сферы, начинают использоваться уже для военных задач. И какая-то сугубо гражданская технология неожиданно и для военных, и для ВПК начинает активно использоваться на фронте.Нельзя сказать, чтобы у армий, в том числе и у нашей, в том числе и у натовских, в том числе у украинской, до этого не было беспилотников. Они были. Но военное беспилотье развивалось немножко по другой траектории. Военные беспилотники – это или большой самолет, как "Байрактар", или это большие дроны-камикадзе, как иранские "Герани", "Шахиды", или тот же большой самолет-корректировщик, как "Орлан".Это довольно большой, дорогой, тяжелый девайс. Жизнь показала, что востребованы, наоборот, маленькие, легкие, простенькие, не очень далеко летающие, вообще ни разу не смертоносные летающие бинокли, созданные когда-то для свадебных фотографов, для тревел-блогеров, для кого угодно, только не для военных, но, тем не менее, позволяющие тебе, оставаясь в безопасности, увидеть поле боя сверху.Благодаря этому удается корректировать артиллерию, вовремя заметить выдвижение сил противника, вообще это дает одной из сторон существенное преимущество на поле боя.И таких беспилотников может быть много, они намного дешевле, чем эти тяжелые военные беспилотники, которые делались разными армиями. И они заняли именно тактическую нишу, то есть, буквально на уровне отделения, взвода, роты, батальона.Они присутствуют с обеих сторон тысячами, операторов для них готовят сотнями, даже наша команда в общей сложности только за декабрь подготовила почти 500 новых операторов для фронта. Это несколько инструкторских групп, которые работали с нашими военными, готовили их в самых разных точках страны, и в непосредственной близости к зоне СВО, и довольно далеко от нее, на полигонах, где обучаются мобилизованные.Это явление, которое приобрело не просто массовый характер, а это по сути стало, что называется, маст-хэв (вещь, которую обязательно нужно иметь – Ред.). То есть, те подразделения, у кого нет хотя бы одного коптерщика, это, что называется, уже второй сорт. То есть - они слепые.– Каков прогноз на 2023 год?– Разумеется, уже во второй половине прошлого года столь же бурное развитие получили технологии и противодронной борьбы, то есть, РЭБ противодронный, ружья-дронобойки, аэроскопы, которые позволяют видеть, что летает в непосредственной близости от тебя, и вычислять точку нахождения пульта, чтобы по нему ударить, и многое другое, такое же.В этом смысле вторая половина (2022-го – Ред.) года стала состязанием уже не в дронных, а в противодронных технологиях, и в этом смысле, конечно, коммерческие беспилотники, обычные, которые, естественно, в силу конструкций не имеют никакой защиты, это - натура уходящая.Я думаю, что в 2023-м году их будет меньше, а на их место придут уже их аналоги, но сделанные специально для военных задач – с защищённым каналом связи, с какими-то разнообразными формами защиты от РЭБ.Учитывая всеобщее увлечение сбросом (боезарядов – Ред.), естественно, появятся бомбардировщики. Не камикадзе, который долетает и взрывается, а специализированный дрон, который несёт боеприпас, доносит его, скидывает и возвращается за новым.Это я говорю про тактическую нишу, она не единственная. Очевидно, что появятся также более массовые и более тяжелые дроны для корректировки дальнобойной артиллерии, то есть, те, которые могут летать до пятидесяти километров и висеть в воздухе до трех часов, которые в состоянии не только минометы и малокалиберную артиллерию, но и крупные калибры корректировать.Будут широко развиваться роевые технологии, когда летит не один дрон, а несколько связанных между собой программно дронов, управляемых искусственным интеллектом, и ты будешь управлять не одной машиной, а несколькими машинами.Будет развиваться наземная инфраструктура – и в поддержку дронов, то есть, джеки, антенны-ретрансляторы, хабы для перезарядки и прочее, и противодронная наземная инфраструктура, все эти средства РЭБ, задача которых сделать так, чтобы никто, кроме твоих, в небе не летал.– А есть ли какая-нибудь конкретная модель дрона, которая более всего поразила, оказалась самой неожиданной, например, тот же "Олтель" с тепловизорами, или же "Матриксы" диждиаевские, или же, напротив, маленькие модели?– "Мавики" третьи стали де-факто стандартом, причем, опять же, в обеих армиях, они там тысячами. "Олтель" чуть хуже, он гораздо шире используется украинцами, чем нами. По понятной причине – американский производитель.У третьего "Мавика" главное достоинство – это зум, очень хорошая камера, которая видит далеко. Соответственно, в зимнее время, когда короткий световой день, конечно бенефис у дронов с тепловизором – у "Термалов", "Матриксов", "Энтерпрайзов", у тех, которые могут видеть инфракрасный спектр тоже.Они будут полезны и летом, те, кто прячется в зеленке, их тоже сквозь эту зеленку видно тепловизором, и так же тепловизором видно технику.Но на самом деле такая настоящая прорывная технология, я не говорю о конкретной модели, а именно о технологии – это VTOLы (сокращение от "вертикальный взлет и посадка", vertical takeoff and landing – Ред.), машины, которые умеют взлетать как коптер и зависать, при необходимости, над объектом, но при этом лететь как самолет.Это дает существенную экономию батарейки, потому что крыло опирается на воздух, и за счет этого, соответственно, он может намного дольше пробыть в воздухе. Но в то же время нет этой всей мутоты, которая есть у "Орланов" или у геоскановских дронов, или у "Лелеки" украинской, или у "Фурии" – с катапультой, и гораздо все проще с посадкой. Самолетные дроны садиться толком не умеют, они падают в кусты, спиной кверху, на парашюте.VTOLы лишены недостатков той и другой концепции, и вертолетной, и самолетной, и в то же время обладают всеми их преимуществами. Поэтому я думаю, что следующий год - это бенефис VTOLов.– Как будут развиваться события - по крайней мерее, в начале года?– Я думаю, что прямо сейчас все ждут, когда земля окончательно замерзнет, чтобы все-таки попробовать как-то задействовать свои резервы, и мы, и они, потому что по грязюке наступать нереально. Вообще зимой, конечно, наступать легче, чем летом, потому что листьев нет на деревьях, сложнее прятаться, всё видно.Поэтому идеальный сезон для наступления – это устойчивый минус, когда дороги твердые, включая те места, где дорог нет, но, в то же самое время - и листьев на деревьях нет, земля голая и все прекрасно видно, опять же, с беспилотника сверху.Поэтому я думаю, и те, и другие попытаются нанести какой-то удар, для которого сейчас копят резервы. Вопрос, где и сколько, кто чего накопил – это вопрос на усмотрение штабов, тут не хочу гадать на кофейной гуще.

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, сво, бпла, украина, россия, технологии, спецоперация, беспилотники