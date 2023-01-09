Песков ответил на слухи о мобилизации в России - 09.01.2023 Украина.ру
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Песков ответил на слухи о мобилизации в России
Песков ответил на слухи о мобилизации в России - 09.01.2023 Украина.ру
Песков ответил на слухи о мобилизации в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 января в беседе с журналистами заметил, что не стоит придавать значения сообщениям в телеграм-каналах о якобы продолжении мобилизации в России
2023-01-09T13:58
2023-01-09T13:58
новости
песков
мобилизация
призыв
телеграм-каналы
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"Не нужно придавать такое значение в целом телеграм-каналам. Главным образом первоисточником являются официальные власти во главе с президентом Российской Федерации. Не нужно преувеличивать телеграм-каналы", - сказал представитель Кремля. Он напомнил, что по поводу мобилизации "все много раз было сказано" официальными властями.В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту о завершении частичной мобилизации. В войска было призвано 300 тысяч человек.Глава государства неоднократно подчеркивал, что нет оснований для возобновления мобилизации.
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новости, песков, мобилизация, призыв, телеграм-каналы
Новости, Песков, мобилизация, призыв, телеграм-каналы

Песков ответил на слухи о мобилизации в России

13:58 09.01.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 января в беседе с журналистами заметил, что не стоит придавать значения сообщениям в телеграм-каналах о якобы продолжении мобилизации в России
"Не нужно придавать такое значение в целом телеграм-каналам. Главным образом первоисточником являются официальные власти во главе с президентом Российской Федерации. Не нужно преувеличивать телеграм-каналы", - сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что по поводу мобилизации "все много раз было сказано" официальными властями.

В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту о завершении частичной мобилизации. В войска было призвано 300 тысяч человек.

Глава государства неоднократно подчеркивал, что нет оснований для возобновления мобилизации.
Призыв в Нацгвардию Украины - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
6 января, 09:35
Родиться и жениться – только с согласия военкома. На Украине ужесточили правила мобилизацииПод Новый год власти Украины преподнесли мужскому населению еще один неприятный подарок. Кабмин принял постановление о новом порядке воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов
 
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