Песков ответил на слухи о мобилизации в России
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 января в беседе с журналистами заметил, что не стоит придавать значения сообщениям в телеграм-каналах о якобы продолжении мобилизации в России
"Не нужно придавать такое значение в целом телеграм-каналам. Главным образом первоисточником являются официальные власти во главе с президентом Российской Федерации. Не нужно преувеличивать телеграм-каналы", - сказал представитель Кремля.
Он напомнил, что по поводу мобилизации "все много раз было сказано" официальными властями.
В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту о завершении частичной мобилизации. В войска было призвано 300 тысяч человек.
Глава государства неоднократно подчеркивал, что нет оснований для возобновления мобилизации.
Он напомнил, что по поводу мобилизации "все много раз было сказано" официальными властями.
В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту о завершении частичной мобилизации. В войска было призвано 300 тысяч человек.
Глава государства неоднократно подчеркивал, что нет оснований для возобновления мобилизации.