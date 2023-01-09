https://ukraina.ru/20230109/1042463594.html

Песков ответил на слухи о мобилизации в России

Песков ответил на слухи о мобилизации в России - 09.01.2023 Украина.ру

Песков ответил на слухи о мобилизации в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 января в беседе с журналистами заметил, что не стоит придавать значения сообщениям в телеграм-каналах о якобы продолжении мобилизации в России

2023-01-09T13:58

2023-01-09T13:58

2023-01-09T13:58

новости

песков

мобилизация

призыв

телеграм-каналы

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"Не нужно придавать такое значение в целом телеграм-каналам. Главным образом первоисточником являются официальные власти во главе с президентом Российской Федерации. Не нужно преувеличивать телеграм-каналы", - сказал представитель Кремля. Он напомнил, что по поводу мобилизации "все много раз было сказано" официальными властями.В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту о завершении частичной мобилизации. В войска было призвано 300 тысяч человек.Глава государства неоднократно подчеркивал, что нет оснований для возобновления мобилизации.

https://ukraina.ru/20230106/1042413706.html

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новости, песков, мобилизация, призыв, телеграм-каналы