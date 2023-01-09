Песков опроверг заявления о "корейском варианте" перемирия с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что замглавы администрации президента Дмитрий Козак якобы обсуждает с европейскими чиновниками формулу мирного договора с Киевом. Аудиокомментарий Пескова опубликовали 9 январе в телеграмм-канале "Вы слушали Маяк"
"Нет, никто об этом не говорит, это очередная утка. Если я правильно понимаю, там были какие-то сообщения, но они были про какого-то другого человека с фамилией Козак. У них там то ли в [Верховной] Раде, то ли еще где-то есть человек с такой фамилией", - сказал Песков.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов сообщил, что "человек по фамилии Козак" обсуждает с европейскими политиками варианты принуждения украинских властей к подписанию мирных соглашений с Россией. По словам Данилова, Москва якобы предложит "корейский вариант" решения конфликта.
Война между Северной Кореей (КНДР) и Южной Кореей продлилась с 1950 по 1953 годы. Боевые действия закончились после подписания договора о перемирии. Линию фронта зафиксировали в районе 38-й параллели, а вокруг провозгласили демилитаризованную зону. Мирный договор между Южной Кореей и КНДР до сих пор не подписан.
Вчера, 12:5738-я параллель по-киевски: с кровью украинцевПосле того как в новогодние и рождественские дни провалились все анонсированные "сюрпризы" в виде победных наступлений ВСУ на севере, в центре и на юге зоны спецвоенной операции (СВО) России на Украине, случилось то, что и должно было случиться.