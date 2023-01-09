Песков опроверг заявления о "корейском варианте" перемирия с Украиной - 09.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230109/1042462392.html
Песков опроверг заявления о "корейском варианте" перемирия с Украиной
Песков опроверг заявления о "корейском варианте" перемирия с Украиной - 09.01.2023 Украина.ру
Песков опроверг заявления о "корейском варианте" перемирия с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что замглавы администрации президента Дмитрий Козак якобы обсуждает с европейскими чиновниками формулу мирного договора с Киевом. Аудиокомментарий Пескова опубликовали 9 январе в телеграмм-канале "Вы слушали Маяк"
2023-01-09T13:29
2023-01-09T13:29
новости
киев
москва
корейская война (1950-1953)
перемирие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102162/31/1021623134_0:207:2908:1843_1920x0_80_0_0_7f649d40656530d166da5a33749265eb.jpg
Ранее секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов сообщил, что "человек по фамилии Козак" обсуждает с европейскими политиками варианты принуждения украинских властей к подписанию мирных соглашений с Россией. По словам Данилова, Москва якобы предложит "корейский вариант" решения конфликта. Война между Северной Кореей (КНДР) и Южной Кореей продлилась с 1950 по 1953 годы. Боевые действия закончились после подписания договора о перемирии. Линию фронта зафиксировали в районе 38-й параллели, а вокруг провозгласили демилитаризованную зону. Мирный договор между Южной Кореей и КНДР до сих пор не подписан.
https://ukraina.ru/20230109/1042449251.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102162/31/1021623134_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_c9f53a4a26c3c1112df6b2d622bf931e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, москва, корейская война (1950-1953), перемирие
Новости, Киев, Москва, Корейская война (1950-1953), перемирие

Песков опроверг заявления о "корейском варианте" перемирия с Украиной

13:29 09.01.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРоссийская энергетическая неделя. День первый
Российская энергетическая неделя. День первый - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что замглавы администрации президента Дмитрий Козак якобы обсуждает с европейскими чиновниками формулу мирного договора с Киевом. Аудиокомментарий Пескова опубликовали 9 январе в телеграмм-канале "Вы слушали Маяк"
"Нет, никто об этом не говорит, это очередная утка. Если я правильно понимаю, там были какие-то сообщения, но они были про какого-то другого человека с фамилией Козак. У них там то ли в [Верховной] Раде, то ли еще где-то есть человек с такой фамилией", - сказал Песков.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов сообщил, что "человек по фамилии Козак" обсуждает с европейскими политиками варианты принуждения украинских властей к подписанию мирных соглашений с Россией. По словам Данилова, Москва якобы предложит "корейский вариант" решения конфликта.
Война между Северной Кореей (КНДР) и Южной Кореей продлилась с 1950 по 1953 годы. Боевые действия закончились после подписания договора о перемирии. Линию фронта зафиксировали в районе 38-й параллели, а вокруг провозгласили демилитаризованную зону. Мирный договор между Южной Кореей и КНДР до сих пор не подписан.
Вчера, 12:57
38-я параллель по-киевски: с кровью украинцевПосле того как в новогодние и рождественские дни провалились все анонсированные "сюрпризы" в виде победных наступлений ВСУ на севере, в центре и на юге зоны спецвоенной операции (СВО) России на Украине, случилось то, что и должно было случиться.
 
НовостиКиевМоскваКорейская война (1950-1953)перемирие
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
01:00"Крашеный лис" между капель дождя. Почему "батько незалежности" так быстро потерял власть
19:44По 500 кг и по тонне. Военный эксперт о том, что будет, если ВСУ ворвутся на территорию России
19:31В Раде анонсировали переговоры о вступлении Украины в ЕС весной
19:13Военный эксперт рассказал, как Россия сохранила мощный кулак и бьет ВСУ на расстоянии
19:02Танки и бронетранспортёры из Европы. Итоги 9 января на Украине
18:47Это не единственный способ. Военный эксперт о том, когда Россия выбьет энергетику Украины
18:41Правительство Германии заявило, что не планирует поставлять Украине боевые танки Leopard 2
18:20На западе Украины раскрыли схему незаконной переправки уклонистов в Венгрию
18:16Военный эксперт подробно объяснил, почему Россия позволяет Зеленскому ездить в Херсон и Артемовск
18:14Миф об Украине разрушен, введение польской армии: что говорили об Украине в мире 9 января
17:47В США рассказали про главный признак приближающего поражения ВСУ
17:21СМИ: Великобритания рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2
17:15Крах оборонного комплекса Украины и тупиковое положение ВСУ: Евсеев о том, чего ждать к весне. Видео
17:12Пользователей Twitter возмутило заявление Кулебы про недостаточную помощь Запада
16:43Евгений Федоров: Главный итог 2022 года — Россия начала восстанавливать Отечество
16:35Китайцы набросились на вице-канцлера Германии из-за планов отправить Украине танки Leopard 2
16:25Владимир Корнилов о событиях в Бразилии и на Украине: Запад продемонстрировал двойные стандарты
16:19"Леопарды" для Украины, пытки в плену, атака на партию Шария. Главное на Украине на 16:00 9 января
16:18Владимир Евсеев: Россия разрезает ВСУ пополам
16:06Владимир Козин о планах США в отношении России и "корейском сценарии" для Украины
Лента новостейМолния