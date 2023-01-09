https://ukraina.ru/20230109/1042462392.html

Песков опроверг заявления о "корейском варианте" перемирия с Украиной

Песков опроверг заявления о "корейском варианте" перемирия с Украиной - 09.01.2023 Украина.ру

Песков опроверг заявления о "корейском варианте" перемирия с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что замглавы администрации президента Дмитрий Козак якобы обсуждает с европейскими чиновниками формулу мирного договора с Киевом. Аудиокомментарий Пескова опубликовали 9 январе в телеграмм-канале "Вы слушали Маяк"

2023-01-09T13:29

2023-01-09T13:29

2023-01-09T13:29

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Ранее секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов сообщил, что "человек по фамилии Козак" обсуждает с европейскими политиками варианты принуждения украинских властей к подписанию мирных соглашений с Россией. По словам Данилова, Москва якобы предложит "корейский вариант" решения конфликта. Война между Северной Кореей (КНДР) и Южной Кореей продлилась с 1950 по 1953 годы. Боевые действия закончились после подписания договора о перемирии. Линию фронта зафиксировали в районе 38-й параллели, а вокруг провозгласили демилитаризованную зону. Мирный договор между Южной Кореей и КНДР до сих пор не подписан.

https://ukraina.ru/20230109/1042449251.html

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новости, киев, москва, корейская война (1950-1953), перемирие