https://ukraina.ru/20230109/1042458508.html

Во всех областях Украины ввели лимиты потребления электричества - Укрэнерго

Во всех областях Украины ввели лимиты потребления электричества - Укрэнерго - 09.01.2023 Украина.ру

Во всех областях Украины ввели лимиты потребления электричества - Укрэнерго

На Украине ввели лимиты потребления электричества. Энергосистема страны не в состоянии покрыть потребление в полном объеме, превышение лимитов приводит к аварийным отключениям. Об этом 9 января сообщили в телеграм-канале украинского энергетического предприятия "Укрэнерго"

2023-01-09T12:22

2023-01-09T12:22

2023-01-09T12:22

новости

украина

электричество

потребление

отключение электричества

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На Украине выросло потребление электроэнергии из-за снижения температуры и начала рабочей недели на предприятиях промышленности и частного бизнеса. В связи с этим энергетики ввели лимиты потребления электроэнергии с 4 утра до полуночи. Превышение лимитов приводит к аварийным отключениям, пояснили в Укрэнерго."Остается сложной ситуация с электроснабжением в прифронтовых регионах на востоке и юге из-за значительных повреждений электросетей во время боевых действий", - сообщили в Укрэнерго. Украинские власти сообщили о повреждении одного из объектов генерации электроэнергии на юге страны в ночь на 9 января. Из-за этого энергосистема Украины не в состоянии покрыть потребление в полном объеме.

https://ukraina.ru/20230109/1042448853.html

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2023

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новости, украина, электричество, потребление, отключение электричества