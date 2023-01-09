Во всех областях Украины ввели лимиты потребления электричества - Укрэнерго - 09.01.2023 Украина.ру
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Во всех областях Украины ввели лимиты потребления электричества - Укрэнерго
Во всех областях Украины ввели лимиты потребления электричества - Укрэнерго - 09.01.2023 Украина.ру
Во всех областях Украины ввели лимиты потребления электричества - Укрэнерго
На Украине ввели лимиты потребления электричества. Энергосистема страны не в состоянии покрыть потребление в полном объеме, превышение лимитов приводит к аварийным отключениям. Об этом 9 января сообщили в телеграм-канале украинского энергетического предприятия "Укрэнерго"
2023-01-09T12:22
2023-01-09T12:22
новости
украина
электричество
потребление
отключение электричества
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На Украине выросло потребление электроэнергии из-за снижения температуры и начала рабочей недели на предприятиях промышленности и частного бизнеса. В связи с этим энергетики ввели лимиты потребления электроэнергии с 4 утра до полуночи. Превышение лимитов приводит к аварийным отключениям, пояснили в Укрэнерго."Остается сложной ситуация с электроснабжением в прифронтовых регионах на востоке и юге из-за значительных повреждений электросетей во время боевых действий", - сообщили в Укрэнерго. Украинские власти сообщили о повреждении одного из объектов генерации электроэнергии на юге страны в ночь на 9 января. Из-за этого энергосистема Украины не в состоянии покрыть потребление в полном объеме.
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новости, украина, электричество, потребление, отключение электричества
Новости, Украина, электричество, потребление, отключение электричества

Во всех областях Украины ввели лимиты потребления электричества - Укрэнерго

12:22 09.01.2023
 
© AP / Emilio Morenatti
- РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP / Emilio Morenatti
Читать в
На Украине ввели лимиты потребления электричества. Энергосистема страны не в состоянии покрыть потребление в полном объеме, превышение лимитов приводит к аварийным отключениям. Об этом 9 января сообщили в телеграм-канале украинского энергетического предприятия "Укрэнерго"
На Украине выросло потребление электроэнергии из-за снижения температуры и начала рабочей недели на предприятиях промышленности и частного бизнеса. В связи с этим энергетики ввели лимиты потребления электроэнергии с 4 утра до полуночи. Превышение лимитов приводит к аварийным отключениям, пояснили в Укрэнерго.
"Остается сложной ситуация с электроснабжением в прифронтовых регионах на востоке и юге из-за значительных повреждений электросетей во время боевых действий", - сообщили в Укрэнерго.
Украинские власти сообщили о повреждении одного из объектов генерации электроэнергии на юге страны в ночь на 9 января. Из-за этого энергосистема Украины не в состоянии покрыть потребление в полном объеме.
Открытие электроподстанции в поселке Борисово - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 10:25
Украинская электроэнергия не справится без советского оборудования – "Укрэнерго"Для восстановления электросетей Украине необходимо советское оборудование, которым не могут помочь европейские страны, заявил 8 января в интервью Financial Times глава "Укнэнерго" Владимир Кудрицкий
 
НовостиУкраинаэлектричествопотреблениеотключение электричества
 
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