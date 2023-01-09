https://ukraina.ru/20230109/1042458508.html
Во всех областях Украины ввели лимиты потребления электричества - Укрэнерго
Во всех областях Украины ввели лимиты потребления электричества - Укрэнерго - 09.01.2023 Украина.ру
Во всех областях Украины ввели лимиты потребления электричества - Укрэнерго
На Украине ввели лимиты потребления электричества. Энергосистема страны не в состоянии покрыть потребление в полном объеме, превышение лимитов приводит к аварийным отключениям. Об этом 9 января сообщили в телеграм-канале украинского энергетического предприятия "Укрэнерго"
2023-01-09T12:22
2023-01-09T12:22
2023-01-09T12:22
новости
украина
электричество
потребление
отключение электричества
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На Украине выросло потребление электроэнергии из-за снижения температуры и начала рабочей недели на предприятиях промышленности и частного бизнеса. В связи с этим энергетики ввели лимиты потребления электроэнергии с 4 утра до полуночи. Превышение лимитов приводит к аварийным отключениям, пояснили в Укрэнерго."Остается сложной ситуация с электроснабжением в прифронтовых регионах на востоке и юге из-за значительных повреждений электросетей во время боевых действий", - сообщили в Укрэнерго. Украинские власти сообщили о повреждении одного из объектов генерации электроэнергии на юге страны в ночь на 9 января. Из-за этого энергосистема Украины не в состоянии покрыть потребление в полном объеме.
https://ukraina.ru/20230109/1042448853.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, электричество, потребление, отключение электричества
Новости, Украина, электричество, потребление, отключение электричества
Во всех областях Украины ввели лимиты потребления электричества - Укрэнерго
На Украине ввели лимиты потребления электричества. Энергосистема страны не в состоянии покрыть потребление в полном объеме, превышение лимитов приводит к аварийным отключениям. Об этом 9 января сообщили в телеграм-канале украинского энергетического предприятия "Укрэнерго"
На Украине выросло потребление электроэнергии из-за снижения температуры и начала рабочей недели на предприятиях промышленности и частного бизнеса. В связи с этим энергетики ввели лимиты потребления электроэнергии с 4 утра до полуночи. Превышение лимитов приводит к аварийным отключениям, пояснили в Укрэнерго.
"Остается сложной ситуация с электроснабжением в прифронтовых регионах на востоке и юге из-за значительных повреждений электросетей во время боевых действий", - сообщили в Укрэнерго.
Украинские власти сообщили о повреждении одного из объектов генерации электроэнергии на юге страны в ночь на 9 января. Из-за этого энергосистема Украины не в состоянии покрыть потребление в полном объеме.