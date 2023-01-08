https://ukraina.ru/20230108/1042432852.html

Удивительные и тревожные изменения в глобальной политике

Удивительные и тревожные изменения в глобальной политике - 08.01.2023 Украина.ру

Удивительные и тревожные изменения в глобальной политике

Занятная статья появилась в лондонской The Daily Telegraph. Материал, подписанный корреспондентами газеты Джо Барнсом и Ником Гаттериджем называется "Как Макрон отобрал у Британии лидерство на Украине" и речь в ней идёт о последнем прецеденте, связанном с поставками Францией "колёсных танков" AMX-10 RC.

2023-01-08T08:08

2023-01-08T08:08

2023-01-08T08:08

мнения

украина

франция

спецоперация

оружие

эммануэль макрон

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По их мнению, это свидетельствует о серьёзном изменении глобальной расстановки сил.До этого прецедента, насколько можно понять, решение о поставках новых образцов военной техники Украине принималось коллегиально, если не НАТО в целом, то наиболее крупным союзниками – США, Великобританией, Германией и Францией. Однако, сейчас что-то пошло не так – решение о поставках французских броневиков (AMX-10 RC – бронеавтомобиль со 105 мм. пушкой, что делает его равноценным по огневой мощи старым танкам) было принято без обсуждения с союзниками – просто по итогам переговоров с Киевом. Макрон, таким образом, обошёл лидеров США, Великобритании и Германии, которые пока не объявили о решимости поставить на Украину бронетехнику и поставил их перед фактом нового этапа эскалации.В общем, своим решением отправить колёсные танки на Украину президент Макрон нарушил сухаревскую конвен… извините – "перешёл красные линии, нарушил военное табу и стал первым западным лидером, который решился на подобный шаг".США, правда, своё благословение в конечном итоге дали и даже присоединились к инициативе, пообещав предоставить Украины БМП Вradley. Позже присоединилась и Германия, пообещавшая поставки танков и БМП (поставит ли – Бог весть, немцы традиционно жмотятся – бундесвер нынче не тот, а если у него ещё танки отобрать…). Заговорили о передаче Киеву немецких танков Leoparad Польша и Финляндия. Но вот мнения Великобритании не спросили, а именно Британия была вторым, после США, субъектом украинского кризиса. И это, понятно, очень огорчает авторов лондонской The Daily Telegraph.И их, в общем-то можно понять – ведь вклад Великобритании в украинский кризис очень велик. Британский премьер-министр Риши Сунак пообещал, что в 2023 году финансовая помощь Лондона Киеву "будет сопоставима или превысит" £ 2,3 млрд ($ 2,8 млрд), выделенных в прошедшем году. В частности, Лондон направил больше 10 тыс. противотанковых ракетных комплексов NLAW, более 200 бронемашин, реактивные системы залпового огня M270 и высокоточные ракеты Brimstone. Кроме того, британские инструкторы в рамках курсов подготовки обучили уже больше 7 тыс. военнослужащих ВСУ. Вполне вероятно, что помощь будет даже большей, поскольку Сунак также поручил правительству провести аудит уже оказанной Украине военной помощи. Т.е., даже если поддержка окажется меньшей в абсолютных значениях, она будет более целевой, направленной в обход коррупционных ловушек.О прекращении помощи, речь, понятно, не идёт. Не упоминается и о социально-экономических проблемах, возникших в Великобритании в связи с украинским кризисом. Мы не знаем, является ли наличие такой связи в Британии фигурой умолчания, но мы хорошо помним слова предшественницы Сунака, которая обещала поддерживать Украину независимо от того, что думают по этому поводу её избиратели (избиратели думали плохо, но на курс правительства это не повлияло).Авторы The Daily Telegraph обращают внимание на решительные изменения позиции Макрона – если раньше он был сторонником мирного соглашения с Россией, то в новогоднем выступлении он заговорил уже о военной победе Украины. По мнению британских авторов, это вызвано тем, что президент Франции более не считает возможным договориться с Россией.Мы, со своей стороны, никаких изменений в позиции Макрона не видим – просто раньше он считал возможным обеспечить победу Украины политико-дипломатическими методами (выражаясь языком российских дипломатов – обмануть Россию), теперь же считает возможным победу традиционными военными методами. Благо, украинские чиновники уверяют, что обязательно одержат победу к лету, если получат достаточное количество вооружений. Вероятно, те и другие предварительно пообщались с духом Наполеона.Что же удивительного и тревожного в тоне этой статьи? То, что авторы считают, что место страны в ряду великих держав определяется не экономической мощью и ядерным оружием, а объёмом помощи, предоставляемым Украине, и они… считают это нормальным? Похоже, что да… И на фоне подобного рода статей планы Зеленского закрепить за Украиной особое положение в мире выглядят не столь уж фантастично. По крайней мере до тех пор, пока будет сохраняться противостояние Запада и России.

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

https://ukraina.ru/20230107/1042428927.html

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мнения, украина, франция, спецоперация, оружие, эммануэль макрон