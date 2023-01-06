https://ukraina.ru/20230106/1042414881.html

"Судьба народа Украины американцев не волнует": российский дипломат высказался о военной помощи из США

"Судьба народа Украины американцев не волнует": российский дипломат высказался о военной помощи из США - 06.01.2023 Украина.ру

"Судьба народа Украины американцев не волнует": российский дипломат высказался о военной помощи из США

Каждая поставка военной помощи Украине из Вашингтона провоцирует украинских радикалов к новым циничным убийствам жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также убеждает в их безнаказанности. США не хотят дипломатического урегулирования конфликта, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает 6 января РИА Новости

2023-01-06T10:11

2023-01-06T10:11

2023-01-06T10:17

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"Все действия администрации прямо указывают на отсутствие стремления к политурегулированию. Даже объявленный нами в одностороннем порядке режим прекращения огня на Рождество здесь называют "попыткой взять передышку". Все это означает, что Вашингтон настроен бороться с нами "до последнего украинца", а судьба народа Украины американцев совсем не волнует", подчеркнул дипломат.США развязали с Россией "войну по доверенности" еще в 2014 году, поддержав украинских радикалов, которые пришли к власти после переворота, считать Антонов. Рассматривать военную помощь Вашингтона как "оборонительную" невозможно, резюмировал он.Президент США Джо Байден 29 декабря утвердил бюджет страны на 2023 финансовый год объемом около 1,7 трлн долларов, он предусматривает выделение 44,9 млрд долларов на помощь Киеву. Свыше 300 млн долларов выделяется на "противодействие влиянию России", в том числе на поддержку "энергетической независимости и экономической стабильности" стран, "находящихся под давлением" РФ.Накануне, 5 января президент России Владимир Путин приказ министру обороны Сергею Шойгу установить временное прекращение огня на 36 часов в честь православного Рождества. В Кремле призвали Киев поддержать эту инициативу, но президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом. Байден, также прокомментировал указ Путина, заявив, что "не верит" в это перемирие.Сейчас речь идет о прямой агрессии Запада против России. Поэтому мы давно уже могли бы сделать воздушное пространство Украины зоной, закрытой для полета авиации США и остальных стран-членов НАТО. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру.Уничтожению западных поставок нужно будет уделить особое внимание, без этого мы подставляем под удар и наших военных, и мирное население Донбасса, заключил собеседник издания.

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новости, сша, украина, посол, военная помощь