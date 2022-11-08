https://ukraina.ru/20221108/1040592833.html

ФСБ предотвратила теракты против чиновников в Херсоне

ФСБ предотвратила теракты против чиновников в Херсоне - 08.11.2022 Украина.ру

ФСБ предотвратила теракты против чиновников в Херсоне

В Херсонской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ. Об этом говорится в распространенном 8 ноября сообщении ФСБ России

2022-11-08T09:58

2022-11-08T09:58

2022-11-08T09:59

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В Херсоне сотрудники ФСБ задержали девятерых членов диверсионно-разведывательной группы СБУ, планировавших теракты против сотрудников областной администрации. Диверсанты планировали подорвать автомобиль. Силовики обнаружили и изъяли более 5 килограммов пластида, три самодельных взрывных устройства и гранаты, стрелковое оружие, боеприпасы, средства разведки. По статье "Акт международного терроризма" возбудили уголовное дело. Задержанных арестовали. Руководители группы скрываются за пределами России. В ФСБ назвали их имена: подозреваемые - сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей.В интервью Украина.ру руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России", генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов ранее рассказал, что нужно делать, чтобы свести к минимуму риск дальнейших терактов со стороны Украины.По его мнению, прежде всего нужно повышать общественное сознание граждан. Спецслужба сильна только за счет опоры на людей: народ слышит разговоры, видит подозрительных людей, полагает эксперт.

https://ukraina.ru/20221108/1040586851.html

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новости, фсб, теракт, херсонская область, россия, сбу