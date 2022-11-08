ФСБ предотвратила теракты против чиновников в Херсоне - 08.11.2022 Украина.ру
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ФСБ предотвратила теракты против чиновников в Херсоне
ФСБ предотвратила теракты против чиновников в Херсоне - 08.11.2022 Украина.ру
ФСБ предотвратила теракты против чиновников в Херсоне
В Херсонской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ. Об этом говорится в распространенном 8 ноября сообщении ФСБ России
2022-11-08T09:58
2022-11-08T09:59
новости
фсб
теракт
херсонская область
россия
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В Херсоне сотрудники ФСБ задержали девятерых членов диверсионно-разведывательной группы СБУ, планировавших теракты против сотрудников областной администрации. Диверсанты планировали подорвать автомобиль. Силовики обнаружили и изъяли более 5 килограммов пластида, три самодельных взрывных устройства и гранаты, стрелковое оружие, боеприпасы, средства разведки. По статье "Акт международного терроризма" возбудили уголовное дело. Задержанных арестовали. Руководители группы скрываются за пределами России. В ФСБ назвали их имена: подозреваемые - сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей.В интервью Украина.ру руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России", генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов ранее рассказал, что нужно делать, чтобы свести к минимуму риск дальнейших терактов со стороны Украины.По его мнению, прежде всего нужно повышать общественное сознание граждан. Спецслужба сильна только за счет опоры на людей: народ слышит разговоры, видит подозрительных людей, полагает эксперт.
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новости, фсб, теракт, херсонская область, россия, сбу
Новости, ФСБ, теракт, Херсонская область, Россия, СБУ

ФСБ предотвратила теракты против чиновников в Херсоне

09:58 08.11.2022 (обновлено: 09:59 08.11.2022)
 
© Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России пресекла деятельность ДРГ СБУ на территории Херсонской области
ФСБ России пресекла деятельность ДРГ СБУ на территории Херсонской области
© Пресс-служба ФСБ РФ
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Читать в
В Херсонской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ. Об этом говорится в распространенном 8 ноября сообщении ФСБ России
В Херсоне сотрудники ФСБ задержали девятерых членов диверсионно-разведывательной группы СБУ, планировавших теракты против сотрудников областной администрации.
Диверсанты планировали подорвать автомобиль. Силовики обнаружили и изъяли более 5 килограммов пластида, три самодельных взрывных устройства и гранаты, стрелковое оружие, боеприпасы, средства разведки.
По статье "Акт международного терроризма" возбудили уголовное дело. Задержанных арестовали. Руководители группы скрываются за пределами России. В ФСБ назвали их имена: подозреваемые - сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей.
В интервью Украина.ру руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России", генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов ранее рассказал, что нужно делать, чтобы свести к минимуму риск дальнейших терактов со стороны Украины.
По его мнению, прежде всего нужно повышать общественное сознание граждан. Спецслужба сильна только за счет опоры на людей: народ слышит разговоры, видит подозрительных людей, полагает эксперт.
- РИА Новости, 1920, 08.11.2022
02:24
Херсон сегодня: тревожная тишина в ожидании определённости
 
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