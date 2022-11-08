План по "захвату Крыма", обстрелы ДНР, тайные переговоры Салливана. Главное на Украине на утро 8 ноября - 08.11.2022 Украина.ру
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План по "захвату Крыма", обстрелы ДНР, тайные переговоры Салливана. Главное на Украине на утро 8 ноября
План по "захвату Крыма", обстрелы ДНР, тайные переговоры Салливана. Главное на Украине на утро 8 ноября - 08.11.2022 Украина.ру
План по "захвату Крыма", обстрелы ДНР, тайные переговоры Салливана. Главное на Украине на утро 8 ноября
Украина.ру, 08.11.2022
2022-11-08T09:00
2022-11-08T09:00
хроники
эксклюзив
ядерная война
владимир путин
джейк салливан
владимир зеленский
донецк
погиб
крым
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Администрация Зеленского разрабатывает план "захвата Крыма". Житель Донецка погиб в результате обстрела со стороны ВСУ. Белый дом сообщил о контактах с Россией для снижения риска ядерной эскалацииАдминистрация президента Украины Владимира Зеленского готовит план по захвату Крыма. Об этом сообщило издание The Daily Beast со ссылкой на высокопоставленного киевского чиновника.В статье указывается, что ответственной по этому вопросу назначили представителя президента Украины по Крыму Тамилу Ташеву.При этом в Киеве отказались назвать точные сроки разработки плана.Зеленский неоднократно заявлял о желании вернуть полуостров Украине. Так, в августе он указал, что вернет Крым любыми способами и без консультаций со странами-партнерами. По словам украинского лидера, Украина не готова к прекращению огня и не планирует стабилизировать ситуацию в зоне конфликта.Лидер Украины отмечал также, что с каждым днем Киеву нужно еще больше западных вооружений для противостояния России, чем то количество, что было предоставлено ранее.В начале ноября портал Grayzone со ссылкой на документы и фрагменты переписки обвинил Великобританию и Службу безопасности Украины (СБУ) в подготовке "террористической армии" для атак на объекты в Крыму.Как указал портал, такие подразделения должны проводить разведку и диверсионные операции в Крыму по поручению СБУ. При этом за обучение выступили те же лица, которые составляли планы по уничтожению Крымского моста. Среди них — советник генерального секретаря НАТО Крис Донелли, сотрудник британской внешней разведки MI6 Гай Спиндлер и экс-министр обороны Литвы Аудрюс Буткявичюс.Чтобы подготовить "партизан", привлекалась частная военная компания из Великобритании Prevail Partners, которая согласилась бесплатно оценить потенциал украинских служб безопасности. Предполагалось, что другие страны будут участвовать в финансировании программы. Планировалось, что бойцы будут тренироваться на западе Украины в Львовской области, затем было принято решение обучать их в Греции и Польше.Обстрелы ДонбассаУкраинские войска накануне поздно вечером обстреляли Горловку, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 22.18 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 22.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.По информации представительства, во вторник утром украинские военные также выпустили по Ленинскому району Донецка четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров.Как позже сообщил мэр города Алексей Кулемзин, в результате был ранен мужчина."В результате обстрела Ленинского района в 06.31 в поселке Александровка в результате попадания взрывоопасного предмета зафиксировано возгорание, получил ранение мужчина, в районе детской стоматологии - попадание в многоквартирный дом", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.Позже мэр сообщил, что под утренним обстрелом Ленинского района погиб мужчина 1954 года рождения.Тайные переговоры СалливанаСША в недавнем прошлом контактировали с российскими властями, чтобы снизить риски применения ядерного оружия. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан во время дискуссии, организованной на площадке Совета по международным отношениям.По словам представителя Белого дома, у Вашингтона была возможность обсудить эту тему на самом высоком уровне.О том, что два государства обсуждали предотвращение ядерных ударов стало известно накануне.Газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники заявила, что Салливан в течение последних месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым."В последние месяцы советник Байдена провел конфиденциальные беседы с главными помощниками президента России Владимира Путина, пытаясь снизить риск эскалации конфликта вокруг Украины и для того, чтобы предостеречь Москву от применения ядерного или другого оружия массового уничтожения", - говорилось в материале.При этом урегулирование конфликта в цели переговоров не входит. Журналисты указали на то, что другие американские чиновники не поддерживают действия Салливана, так как не считают такое взаимодействие в текущих условиях продуктивным. Собеседники газеты добавили, что помощник президента США Джо Байдена призывал Киев послать открытый сигнал о готовности к урегулированию конфликта с Россией.В свою очередь президент России в ходе пленарной сессии клуба "Валдай" подчеркивал, что РФ не нужен ядерный удар по Украине, так как в нем нет политического и военного смысла. По словам главы государства, первоисточником риторики вокруг возможности ядерной войны являются безответственные западные политики, Россия вынуждена отвечать на подобные выпады."Мы что, молчать будем? Мы соответствующим образом отвечаем. Как только мы ответили — сразу цепляются за это и говорят, вот, Россия угрожает. Ничего мы не угрожаем. Но все должны знать, что у нас есть",- сказал Путин.Российский лидер допустил, что при угрозе территориальной целостности Москва использует все методы, в том числе ядерное оружие.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал безответственными людей, которые говорят о ядерной эскалации.Байден предупреждал, что Россия столкнется с последствиями, если применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине. Политик считает, что ядерный удар может закончиться Армагеддоном для всего мира.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддерживал, что любое применение Россией ядерного оружия будет иметь серьезные последствия. Он указывал, что ядерная война не может быть выиграна.
https://ukraina.ru/20221107/1040570529.html
https://ukraina.ru/20221107/1040556279.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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хроники, эксклюзив, ядерная война, владимир путин, джейк салливан, владимир зеленский, донецк, погиб, крым
Хроники, Эксклюзив, ядерная война, Владимир Путин, Джейк Салливан, Владимир Зеленский, Донецк, погиб, Крым

План по "захвату Крыма", обстрелы ДНР, тайные переговоры Салливана. Главное на Украине на утро 8 ноября

09:00 08.11.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський ВСУ флаг украинский военнослужащий наемник
 ВСУ флаг украинский военнослужащий наемник - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
Администрация Зеленского разрабатывает план "захвата Крыма". Житель Донецка погиб в результате обстрела со стороны ВСУ. Белый дом сообщил о контактах с Россией для снижения риска ядерной эскалации
Администрация президента Украины Владимира Зеленского готовит план по захвату Крыма. Об этом сообщило издание The Daily Beast со ссылкой на высокопоставленного киевского чиновника.
В статье указывается, что ответственной по этому вопросу назначили представителя президента Украины по Крыму Тамилу Ташеву.
При этом в Киеве отказались назвать точные сроки разработки плана.
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Зеленский неоднократно заявлял о желании вернуть полуостров Украине. Так, в августе он указал, что вернет Крым любыми способами и без консультаций со странами-партнерами.
По словам украинского лидера, Украина не готова к прекращению огня и не планирует стабилизировать ситуацию в зоне конфликта.
Лидер Украины отмечал также, что с каждым днем Киеву нужно еще больше западных вооружений для противостояния России, чем то количество, что было предоставлено ранее.
В начале ноября портал Grayzone со ссылкой на документы и фрагменты переписки обвинил Великобританию и Службу безопасности Украины (СБУ) в подготовке "террористической армии" для атак на объекты в Крыму.

"Grayzone получил секретные документы, в которых подробно описывается, как сотрудники британской военной разведки подписали соглашение с одесским отделением Службы безопасности Украины, чтобы создать и обучить секретную украинскую партизанскую террористическую армию", - отмечали в материале.

Как указал портал, такие подразделения должны проводить разведку и диверсионные операции в Крыму по поручению СБУ.
При этом за обучение выступили те же лица, которые составляли планы по уничтожению Крымского моста. Среди них — советник генерального секретаря НАТО Крис Донелли, сотрудник британской внешней разведки MI6 Гай Спиндлер и экс-министр обороны Литвы Аудрюс Буткявичюс.
Чтобы подготовить "партизан", привлекалась частная военная компания из Великобритании Prevail Partners, которая согласилась бесплатно оценить потенциал украинских служб безопасности.
Предполагалось, что другие страны будут участвовать в финансировании программы. Планировалось, что бойцы будут тренироваться на западе Украины в Львовской области, затем было принято решение обучать их в Греции и Польше.
Обстрелы Донбасса
Украинские войска накануне поздно вечером обстреляли Горловку, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 22.18 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 22.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале представительства.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
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По информации представительства, во вторник утром украинские военные также выпустили по Ленинскому району Донецка четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров.
Как позже сообщил мэр города Алексей Кулемзин, в результате был ранен мужчина.

"В результате обстрела Ленинского района в 06.31 в поселке Александровка в результате попадания взрывоопасного предмета зафиксировано возгорание, получил ранение мужчина, в районе детской стоматологии - попадание в многоквартирный дом", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.

Позже мэр сообщил, что под утренним обстрелом Ленинского района погиб мужчина 1954 года рождения.

"Анкетные данные уточняются", - отметил он.

Тайные переговоры Салливана
США в недавнем прошлом контактировали с российскими властями, чтобы снизить риски применения ядерного оружия. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан во время дискуссии, организованной на площадке Совета по международным отношениям.
По словам представителя Белого дома, у Вашингтона была возможность обсудить эту тему на самом высоком уровне.

"У нас была возможность провести контакты с Россией на высоком уровне, нацеленные на снижение риска использования ядерного оружия, а также на то, чтобы донести Москве о последствиях его возможного применения. Мы не раскрывали каналы, по которым проводились эти контакты, чтобы их защитить", - сказал Салливан.

О том, что два государства обсуждали предотвращение ядерных ударов стало известно накануне.
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники заявила, что Салливан в течение последних месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым.
"В последние месяцы советник Байдена провел конфиденциальные беседы с главными помощниками президента России Владимира Путина, пытаясь снизить риск эскалации конфликта вокруг Украины и для того, чтобы предостеречь Москву от применения ядерного или другого оружия массового уничтожения", - говорилось в материале.
При этом урегулирование конфликта в цели переговоров не входит.
Журналисты указали на то, что другие американские чиновники не поддерживают действия Салливана, так как не считают такое взаимодействие в текущих условиях продуктивным.
Собеседники газеты добавили, что помощник президента США Джо Байдена призывал Киев послать открытый сигнал о готовности к урегулированию конфликта с Россией.
В свою очередь президент России в ходе пленарной сессии клуба "Валдай" подчеркивал, что РФ не нужен ядерный удар по Украине, так как в нем нет политического и военного смысла.
По словам главы государства, первоисточником риторики вокруг возможности ядерной войны являются безответственные западные политики, Россия вынуждена отвечать на подобные выпады.
"Мы что, молчать будем? Мы соответствующим образом отвечаем. Как только мы ответили — сразу цепляются за это и говорят, вот, Россия угрожает. Ничего мы не угрожаем. Но все должны знать, что у нас есть",- сказал Путин.
Российский лидер допустил, что при угрозе территориальной целостности Москва использует все методы, в том числе ядерное оружие.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал безответственными людей, которые говорят о ядерной эскалации.
Байден предупреждал, что Россия столкнется с последствиями, если применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине. Политик считает, что ядерный удар может закончиться Армагеддоном для всего мира.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддерживал, что любое применение Россией ядерного оружия будет иметь серьезные последствия. Он указывал, что ядерная война не может быть выиграна.
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Заголовок открываемого материала
09:00План по "захвату Крыма", обстрелы ДНР, тайные переговоры Салливана. Главное на Украине на утро 8 ноября
08:54Путин пообещал посоветоваться с россиянами о поддержке мобилизованных
08:40На Крымском мосту приостановлено автомобильное движение
08:22В Госдуме потребовали изучить причастность Британии к теракту на Крымском мосту
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