Хроника энергетической войны: последние события

Украина.ру, 08.11.2022

2022-11-08T08:10

2022-11-08T08:10

2022-11-08T08:10

эксклюзив

энергетика

германия

сша

италия

россия

санкции

ФРГ потратит на меры поддержки населения в условиях энергокризиса 200 миллиардов евро до конца 2024-го года – примерно столько же, сколько американские нефтяники заработали за 2-й и 3-й кварталы 2022 года.Энергетический кризис: США зарабатывают, Европа тратитПубличные компании США, занимающиеся добычей и переработкой нефти, получили за второй и третий кварталы 2022 года общую прибыль в размере 200,24 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют подсчеты аналитической компании S&P Global Commodity Insights, которые 7 ноября привела британская газета The Financial Times.Этот показатель, в который входит выручка супергигантов, средних интегрированных групп и более мелких независимых операторов сланцевых месторождений в США, является самым крупным в секторе за последние 6 месяцев. По мнению аналитиков, рекордные прибыли обусловлены ростом цен на нефть из-за роста геополитической нестабильности, вызванного российской спецоперацией на Украине.Энергетический кризис начал раскручиваться еще с середины 2021 года, но исследование охватывает второй и третий кварталы 2022-го, когда на него наложилась ситуация вокруг Украины и санкционное давление на Россию, что спровоцировало дальнейший рост цен на энергоносители. В результате, по мнению главы подразделения S&P по анализу рынка нефтедобычи Гасана Эльтори, к концу 2022 г. операционные потоки в отрасли будут рекордными, либо очень близкими к рекордным.Сверхприбыли нефтяных компаний уже привели к тому, что в ряде стран власти хотят обложить их дополнительным налогом. В начале сентября 2022 года стало известно, что Еврокомиссия обсуждает возможность введения дополнительного налога на сверхприбыли энергетических компаний. Средства от этих налогов власти ЕС хотят пустить на компенсацию растущих расходов на энергию для бизнеса и домохозяйств.В свою очередь, президент США Джо Байден 31 октября 2022 года предупредил нефтяные компании страны о последствиях в случае их отказа снизить цены для потребителей топлива в стране. В частности, администрация США прорабатывает с Конгрессом вопрос повышения налогов и введения других ограничений для американских нефтяных компаний.При этом политика администрации Байдена в отношении ископаемого топлива не способствуют росту инвестиций. Требуя от добывающих компаний дополнительных поставок сегодня, администрация США дает понять, что ее политические приоритеты направлены на устранение потребности в углеводородах в течение 5 лет. Но эти временные рамки чрезвычайно малы для отрасли, чьи инвестиции зачастую рассчитаны на 20 и более лет. Поэтому нефтяные компании США ориентированы на получение максимальной прибыли в краткосрочной перспективе.В результате недоинвестирование нефтяной отрасли в США нарастает – как и во всём мире. Напомню, глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на 15-м Веронском Евразийском экономическом форуме, привел данные Goldman Sachs, согласно которым за предыдущие годы наблюдалось существенное недоинвестирование в нефтегазовую отрасль, с пика в 900 млрд долл. США в год оно упало до 300 млрд долл. США в 2020 году.При этом в США цены на энергию ощутимо ниже, чем в Европе, что крайне беспокоит местных политиков. К примеру, Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр в интервью испанской газете El Mundo, опубликованном 7 ноября, заявил, что европейская промышленность уже страдает от потери конкурентоспособности, связанной с разницей в ценах на энергию между США и Европой.Кроме того, правительства европейских стран в ближайшие годы потратят огромные суммы, чтобы ограничить цены на энергию для населения. К примеру, Министерство финансов Германии предполагает, что расходы на меры по ограничению цен на газ, электроэнергию и отопление в следующем году составят порядка 83 миллиардов евро. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на имеющийся в его распоряжении пересмотренный проект бюджета ФРГ на 2023 год.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что федеральное правительство выделяет на меры поддержки населения в условиях энергокризиса в общей сложности 200 миллиардов евро – то есть столько же, сколько американские нефтяники заработали за полгода. Этой суммы, как пишет DPA, должно хватить на покрытие высоких цен на энергоносители до конца 2024-го. Однако министр финансов ФРГ Кристиан Линднер планирует потратить почти половину денег уже в следующем году.В частности, уже принято решение о многочисленных мерах по оказанию помощи, таких как субсидия на отопление и реформа жилищных пособий, в размере 2,2 миллиарда евро. Согласно проекту бюджета, решение не повышать цены на выбросы углерода в следующем году также обойдется федеральному правительству примерно в 2 миллиарда евро. Примечательно, что по этой же статье Минфин Германии планирует потратить примерно на 153 миллионов евро больше, чем планировалось, на интеграционные курсы для украинских беженцев.Но главные затраты предусмотрены на финансирование энергетических компаний. В частности, около 15 миллиардов евро пойдут на приобретение доли в испытывающем трудности энергетическом концерне Uniper. Кроме того, около 140 миллионов евро предусмотрено на поставку сырой нефти на важный для северо-востока Германии нефтеперерабатывающий завод РСК Raffinerie GmbH в городе Шведт, фактически конфискованном у "Роснефти".Италия вследствие санкций против РФ может потерять 22% топливаРоссийская компания ЛУКОЙЛ отклонила предложение американской частной инвесткомпании Crossbridge Energy Partners о покупке нефтеперерабатывающего комплекса ISAB в Италии. Как сообщила 4 ноября британская газета The Financial Times (FT), в ЛУКОЙЛ усомнились в способности американцев найти финансирование для сделки.Если покупатель не будет найден, комплексу ISAB грозит закрытие, поскольку он не сможет получать российское сырье после вступления в силу эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти 5 декабря 2022 года. При этом ISAB поставляет 22% топлива на рынок Италии, на нём работают более тысячи человек, его деятельность косвенно поддерживает еще несколько тысяч рабочих мест в одном из самых бедных районов страны. Поэтому правительство Италии пытается не допустить остановки предприятия.Нефтеперерабатывающий комплекс ISAB расположен в 10 километрах от города Сиракузы на острове Сицилия. В состав комплекса входят два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ), объединенных системой трубопроводов и интегрированных в единый технологический комплекс, который может перерабатывать 16 миллионов тонн нефти в год.В рамках комплекса действуют установки каталитического крекинга, гидрокрекинга и другие, уровень переработки нефти на нём является одним из самых высоких в регионе. ISAB ориентирован на производство востребованных в Европе средних дистиллятов, в первую очередь, керосина и дизельного топлива. Также в состав комплекса входят три морских причала и резервуарный парк объемом 3,7 миллиона кубометров.В 2008 году ЛУКОЙЛ приобрёл 49% акций ISAB, а с 1 января 2014-го российская компания стала единственным акционером комплекса. После начала российской спецоперации на Украине у ISAB сложились серьезные проблемы. Традиционно основными поставщиками сырья на НПЗ являлись страны Черноморского региона, Северной и Западной Африки, Персидского залива, и 30-40% сырья комплекс получал из России. Из-за проблем с кредитованием возможности поставки нероссийской нефти оказались ограниченными, ISAB стал получать почти всю свою сырую нефть напрямую от ЛУКОЙЛа. Но после принятия санкций ЕС против России поставки нефти на ISAB оказались под вопросом.Итальянские чиновники, близкие к переговорам, сообщили FT, что ISAB просил у местных банков кредит в размере 700 миллионов евро на покрытие текущих расходов. Однако итальянские банки не хотят брать на себя риски, связанные с масштабными санкциями против российских компаний. Руководство банков не убедило даже письмо главы итальянского казначейства Алессандро Риверы, подтверждающее, что ни компания, ни ее владельцы не подпадают под санкции ЕС. Если ЛУКОЙЛ не захочет продавать актив, а банки откажутся открывать кредитные линии, национализация комплекса ISAB останется единственным вариантом.В апреле 2022 года власти Италии уже рассматривали возможность национализации комплекса, но потом пересмотрели это решение, предпочтя его продажу. После отказа ЛУКОЙЛа продавать актив Crossbridge Energy Partners, власти страны могут вернуться к этим планам, если не найдется другой покупатель.Ранее сообщалось, что интерес к приобретению ISAB проявляют дубайская Onex Holding и норвежская Equinor. Швейцарско-нидерландский нефтетрейдер Vitol вёл переговоры с Crossbridge Energy Partners о совместной покупке актива. В результате американская компания решила купить актив самостоятельно, но получила отказ от ЛУКОЙЛа.При этом 31 октября 2022 года бывший глава ЛУКОЙЛа, член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей Вагит Алекперов в кулуарах проходящей в Абу-Даби нефтегазовой выставки и конференции ADIPEC заявил, что российские нефтяные компании даже в нынешних условиях планируют расширять своё присутствие за рубежом. По словам Алекперова, изучаются все дружественные страны, в частности, Азербайджан и Туркмения, которые станут для России "окном". Речь идёт, в том числе, и о морских разведочных блоках.

