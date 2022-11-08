СМИ: Байден имеет все шансы потерять контроль над конгрессом США по итогам выборов 8 ноября - 08.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221108/1040589304.html
СМИ: Байден имеет все шансы потерять контроль над конгрессом США по итогам выборов 8 ноября
СМИ: Байден имеет все шансы потерять контроль над конгрессом США по итогам выборов 8 ноября - 08.11.2022 Украина.ру
СМИ: Байден имеет все шансы потерять контроль над конгрессом США по итогам выборов 8 ноября
Сайт политической аналитики FiveThirtyEight утверждает, что 40 тысяч раз моделировал разные сценарии выборов, и в 82 случаях из 100 большинство в палате представителей доставалось республиканцам. Эти данные 8 ноября опубликовали РИА Новости
2022-11-08T07:51
2022-11-08T07:52
новости
выборы
сша
конгресс сша
джо байден
контроль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037677429_0:0:2106:1184_1920x0_80_0_0_2a883226a1144aa98f5399418f65461b.jpg
Предпосылки для республиканского реванша аналитики видят в недовольстве американцев рекордной инфляцией, повышением кредитных ставок и ростом безработицы.Сторонники Байдена отвечают, что инфляция – результат внешнего воздействия, с которым республиканцы тоже не справятся, зато добавят избирателям новых проблем, например, обещанным ранее запретом абортов.Переход палаты представителей под контроль республиканцев будет означать ревизию приоритетов парламентской работы. Так, например, борьба с изменением климата и ужесточение правил владения оружием уступят место развитию углеводородной энергетики и ограничению миграции.Также республиканское большинство, очевидно, прекратит резонансное расследование штурма Капитолия с большой долей вероятности заменив его на изучение зарубежных деловых связей Хантера Байдена и вовлеченности в них его отца Джо Байдена.Во вторник, 8 ноября, в США состоятся промежуточные выборы в Палату представителей США. Голосование пройдёт во всех 435 округах Конгресса в каждом из 50 штатов США.В обновленном составе конгресс приступит к работе 3 января 2023 года, а до тех пор останется под началом демократов, у которых будет время на завершение расследований против экс-президента Дональда Трампа и выделение новых миллиардов на помощь Украине.
https://ukraina.ru/20221108/1040589172.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037677429_0:0:2028:1521_1920x0_80_0_0_00e2f8e6145d0a8d9ceb510314697766.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, выборы, сша, конгресс сша, джо байден, контроль
Новости, выборы, США, Конгресс США, Джо Байден, контроль

СМИ: Байден имеет все шансы потерять контроль над конгрессом США по итогам выборов 8 ноября

07:51 08.11.2022 (обновлено: 07:52 08.11.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Сайт политической аналитики FiveThirtyEight утверждает, что 40 тысяч раз моделировал разные сценарии выборов, и в 82 случаях из 100 большинство в палате представителей доставалось республиканцам. Эти данные 8 ноября опубликовали РИА Новости
Предпосылки для республиканского реванша аналитики видят в недовольстве американцев рекордной инфляцией, повышением кредитных ставок и ростом безработицы.
"Негативное восприятие экономической ситуации, недовольство инфляцией в особенности, наносят урон демократическим кандидатам при том, что подавляющее большинство избирателей отрицательно оценивает достижения Байдена в этой ключевой сфере", - сказал профессор Техасского университета в Остине Джошуа Бланк.
Сторонники Байдена отвечают, что инфляция – результат внешнего воздействия, с которым республиканцы тоже не справятся, зато добавят избирателям новых проблем, например, обещанным ранее запретом абортов.
"Демократы продолжат делать упор на темы доступа к абортам, контроля над оружием и окружающей среды. Однако, если дискурс не будет перехвачен событиями внешнего характера или значительной юридической эскалацией в отношении бывшего президента Трампа, то отвлечь внимание избирателей от экономики будет сложно", - сказал Бланк.
Переход палаты представителей под контроль республиканцев будет означать ревизию приоритетов парламентской работы. Так, например, борьба с изменением климата и ужесточение правил владения оружием уступят место развитию углеводородной энергетики и ограничению миграции.
Также республиканское большинство, очевидно, прекратит резонансное расследование штурма Капитолия с большой долей вероятности заменив его на изучение зарубежных деловых связей Хантера Байдена и вовлеченности в них его отца Джо Байдена.
Во вторник, 8 ноября, в США состоятся промежуточные выборы в Палату представителей США. Голосование пройдёт во всех 435 округах Конгресса в каждом из 50 штатов США.
В обновленном составе конгресс приступит к работе 3 января 2023 года, а до тех пор останется под началом демократов, у которых будет время на завершение расследований против экс-президента Дональда Трампа и выделение новых миллиардов на помощь Украине.
Брифинг президента США Д. Трампа - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
07:28
За пару часов до выборов: Белый дом обвинил Трампа во лжиПресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в понедельник, 7 ноября, заявила, что бывший президент США Дональд Трамп врет относительно того, что радикальные американские демократы преследуют своих политических оппонентов. Сообщение об этом опубликовали РИА Новости
 
НовостивыборыСШАКонгресс СШАДжо Байденконтроль
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00План по "захвату Крыма", обстрелы ДНР, тайные переговоры Салливана. Главное на Украине на утро 8 ноября
08:54Путин пообещал посоветоваться с россиянами о поддержке мобилизованных
08:40На Крымском мосту приостановлено автомобильное движение
08:22В Госдуме потребовали изучить причастность Британии к теракту на Крымском мосту
08:10Хроника энергетической войны: последние события
08:05В Греции отменили продажу порта, через который Киев получает западное оружие
08:00Николай Доронин: В будущем есть риск столкновения России и США не только на Украине, но и в Арктике
08:00Ищенко объяснил, в каком случае удары по энергетике Украины приведут Россию к победе
07:51СМИ: Байден имеет все шансы потерять контроль над конгрессом США по итогам выборов 8 ноября
07:47Майкл Бом ответил, как выборы в США повлияют на американскую помощь Киеву
07:45Удар по западным спонсорам: Царев объяснил, зачем ВС РФ разрушают трансформаторы на Украине
07:37Большинство жителей США поддерживает Байдена в вопросе помощи Киеву - американский журналист
07:30"На блюдечке с голубой каемочкой": Домрин ответил, получит ли Киев замороженные российские активы
07:28За пару часов до выборов: Белый дом обвинил Трампа во лжи
07:25Украине и России нужна пауза, чтобы зафиксировать новую реальность - Норин
07:20В Белом доме не поняли шутку Пригожина о "вмешательстве в выборы" в США
07:15Сапоньков объяснил информацию об отводе войск с левого берега Днепра
07:07Военный эксперт оценил перспективы наступления российской армии на Николаев
07:00Украина пролила недостаточно крови по мнению Запада — Корнилов
07:00Сергей Михеев о деградации ООН, предстоящих выборах в Конгресс США и слухах о переговорах Москвы и Киева
Лента новостейМолния