https://ukraina.ru/20221108/1040589304.html

СМИ: Байден имеет все шансы потерять контроль над конгрессом США по итогам выборов 8 ноября

СМИ: Байден имеет все шансы потерять контроль над конгрессом США по итогам выборов 8 ноября - 08.11.2022 Украина.ру

СМИ: Байден имеет все шансы потерять контроль над конгрессом США по итогам выборов 8 ноября

Сайт политической аналитики FiveThirtyEight утверждает, что 40 тысяч раз моделировал разные сценарии выборов, и в 82 случаях из 100 большинство в палате представителей доставалось республиканцам. Эти данные 8 ноября опубликовали РИА Новости

2022-11-08T07:51

2022-11-08T07:51

2022-11-08T07:52

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Предпосылки для республиканского реванша аналитики видят в недовольстве американцев рекордной инфляцией, повышением кредитных ставок и ростом безработицы.Сторонники Байдена отвечают, что инфляция – результат внешнего воздействия, с которым республиканцы тоже не справятся, зато добавят избирателям новых проблем, например, обещанным ранее запретом абортов.Переход палаты представителей под контроль республиканцев будет означать ревизию приоритетов парламентской работы. Так, например, борьба с изменением климата и ужесточение правил владения оружием уступят место развитию углеводородной энергетики и ограничению миграции.Также республиканское большинство, очевидно, прекратит резонансное расследование штурма Капитолия с большой долей вероятности заменив его на изучение зарубежных деловых связей Хантера Байдена и вовлеченности в них его отца Джо Байдена.Во вторник, 8 ноября, в США состоятся промежуточные выборы в Палату представителей США. Голосование пройдёт во всех 435 округах Конгресса в каждом из 50 штатов США.В обновленном составе конгресс приступит к работе 3 января 2023 года, а до тех пор останется под началом демократов, у которых будет время на завершение расследований против экс-президента Дональда Трампа и выделение новых миллиардов на помощь Украине.

https://ukraina.ru/20221108/1040589172.html

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новости, выборы, сша, конгресс сша, джо байден, контроль