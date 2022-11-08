СМИ: Байден имеет все шансы потерять контроль над конгрессом США по итогам выборов 8 ноября
07:51 08.11.2022 (обновлено: 07:52 08.11.2022)
Сайт политической аналитики FiveThirtyEight утверждает, что 40 тысяч раз моделировал разные сценарии выборов, и в 82 случаях из 100 большинство в палате представителей доставалось республиканцам. Эти данные 8 ноября опубликовали РИА Новости
Предпосылки для республиканского реванша аналитики видят в недовольстве американцев рекордной инфляцией, повышением кредитных ставок и ростом безработицы.
"Негативное восприятие экономической ситуации, недовольство инфляцией в особенности, наносят урон демократическим кандидатам при том, что подавляющее большинство избирателей отрицательно оценивает достижения Байдена в этой ключевой сфере", - сказал профессор Техасского университета в Остине Джошуа Бланк.
Сторонники Байдена отвечают, что инфляция – результат внешнего воздействия, с которым республиканцы тоже не справятся, зато добавят избирателям новых проблем, например, обещанным ранее запретом абортов.
"Демократы продолжат делать упор на темы доступа к абортам, контроля над оружием и окружающей среды. Однако, если дискурс не будет перехвачен событиями внешнего характера или значительной юридической эскалацией в отношении бывшего президента Трампа, то отвлечь внимание избирателей от экономики будет сложно", - сказал Бланк.
Переход палаты представителей под контроль республиканцев будет означать ревизию приоритетов парламентской работы. Так, например, борьба с изменением климата и ужесточение правил владения оружием уступят место развитию углеводородной энергетики и ограничению миграции.
Также республиканское большинство, очевидно, прекратит резонансное расследование штурма Капитолия с большой долей вероятности заменив его на изучение зарубежных деловых связей Хантера Байдена и вовлеченности в них его отца Джо Байдена.
Во вторник, 8 ноября, в США состоятся промежуточные выборы в Палату представителей США. Голосование пройдёт во всех 435 округах Конгресса в каждом из 50 штатов США.
В обновленном составе конгресс приступит к работе 3 января 2023 года, а до тех пор останется под началом демократов, у которых будет время на завершение расследований против экс-президента Дональда Трампа и выделение новых миллиардов на помощь Украине.
07:28За пару часов до выборов: Белый дом обвинил Трампа во лжиПресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в понедельник, 7 ноября, заявила, что бывший президент США Дональд Трамп врет относительно того, что радикальные американские демократы преследуют своих политических оппонентов. Сообщение об этом опубликовали РИА Новости