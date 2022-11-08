"Украина. На переломах эпох": выставка в Москве о русском народе и украинской трагедии - 08.11.2022 Украина.ру
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"Украина. На переломах эпох": выставка в Москве о русском народе и украинской трагедии
"Украина. На переломах эпох": выставка в Москве о русском народе и украинской трагедии - 08.11.2022 Украина.ру
"Украина. На переломах эпох": выставка в Москве о русском народе и украинской трагедии
Украина.ру, 08.11.2022
2022-11-08T05:43
2022-11-08T05:43
эксклюзив
выставка
москва
украина
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Четвертого ноября в День Народного единства в московском "Манеже" открылась выставка "Украина. На переломах эпох", организованная под патронажем руководства Русской православной церкви. Экспозиция посвящена тысячелетней истории России и Украины, а также отношениям двух братских народов.Последовательный, детальный анализ ключевых событий IX-XXI веков основан на исторической концепции триединого русского народа в составе Древней Руси, Российской империи и Советского Союза. Авторам проекта с устрашающей реалистичностью удалось показать трагический раскол сегодняшнего дня внутри вечно единого народа.Одним из эпиграфов создатели выбрали пронзительно печальные строки русского поэта Максимилиана Волошина, написанные в 1919 году, в разгар Гражданской войны:"А я стою один меж нихВ ревущем пламени и дымеИ всеми силами своимиМолюсь за тех и за других…"Однако, за многие столетия до Волошина, о единстве и верности, а также расколе между братьями предупреждал Киевский князь Ярослав Мудрый, и именно его слова открывают экспозицию:"Если будете жить в любви между собою, то Бог будет с вами. Он покорит вам всех врагов, и будете жить в мире. Если же станете ненавидеть друг друга, ссориться, то и сами погибнете, и погубите землю отцов и дедов ваших, которую они приобрели трудом своим великим."Авторы подчеркивают, что конфликт между Россией и Украиной, возникший в последние годы – общая беда и трагедия, а также следствие политического вмешательства извне по старинной формуле: разделяй и властвуй.Первый зал ошеломляет только что вошедшего посетителя интерактивными кадрами пылающего Мариуполя, разрушенного ожесточенными артиллерийскими дуэлями города. Посетители, попадающие в этот зал, шепчутся: "Мирные дома, окна квартир… Как могло такое произойти?.." И авторы всей последующей экспозицией постарались ответить на этот вопрос.Десять тематических залов охватывают период от основания Древнерусского государства до событий, происходящих сегодня, на наших глазах. С точки зрения организаторов проекта, единство трех славянских народов – русского, украинского и белорусского, - прорастает корнями в одну православную веру, избранную Русью в Х веке.Последовательно и подробно показаны события каждого столетия – формирование Древнерусского государства со столицей в Киеве, Вечный мир, присоединивший Левобережную Украину уже к Русскому царству с престолом в Москве, создание Новороссии, формирование Советской Украины.Отдельно выделены те эпизоды в истории, которые, по мнению авторов, привели к трагическим событиям современности. Среди них – проект "Украина", проработанный в XIX веке Генеральным штабом Австро-Венгрии под руководством генерал-полковника Фридриха фон Бек-Ржиковского. Цель проекта, реализация которого продолжалась и позднее, после Великой Октябрьской Революции, во время Гражданской войны, по данным документов заключалась в следующем: "Превращение галицких малороссов, великороссов и русинов в "украинцев"; создание искусственного государства/буфера между Россией и Австро-Венгрией".В данной исторической концепции, именно австрийское правительство и именно в этих целях провоцировало создание УНР (Украинской Народной Республики) в 1918 году. Однако, украинцы решили иначе. Одновременно были созданы Социалистическая республика Тавриды, Одесская советская республика и Донецко-Криворожская республика, которые и стали основой для создания Украинской ССР в составе единого интернационального государства.Однако, авторы выстави критикуют интернациональный проект коренизации Украины и решение о политике украинизации, принятое на III Всеукраинском съезде Советов, проходившем с 6 по 10 марта в Харькове, суть которого, по словам наркома просвещения Анатолия Луначарского состояла в поддержке национальной культуры и языка. Организаторы выставки трактуют эту политику как разделение русских на украинцев и великороссов.Дальнейшие переломные моменты связаны с возвращением земель Галичины в 1939 году, бандеровским коллаборационизмом во время Великой Отечественной войны, передачей Крыма Украинской ССР Первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым в 1954 году, развалом Советского Союза в 1991 году и последующими социально-экономическими потрясениями, обрушившимися на Украину."Плодами украинской независимости" авторы проекта называют поддержку радикализма, переписывание истории, нарушение промышленно-производственных циклов, постоянные перевороты и волнения.Последние несколько залов посвящены события на Украине с 2014 года, перевороту на Майдане, войне в Донбассе, Русской Весне и спецоперации. На стендах приведены вырезки из украинских учебников истории, наполненных небылицами, цитаты пяти президентов до Владимира Зеленского, фотографиями массовых протестов сторонников и противников Майдана, а также зверства неонацистских батальонов в Мариуполе и других городах Донбасса. Приведены также слова президента РФ Владимира Путина о причинах и целях СВО.Замыкает экспозицию зал со снимками российских военнослужащих, погибших на Украине, выполняя свой долг.
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Мария Нестерова
Мария Нестерова
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, выставка, москва, украина
Эксклюзив, выставка, Москва, Украина

"Украина. На переломах эпох": выставка в Москве о русском народе и украинской трагедии

05:43 08.11.2022
 
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Мария Нестерова
автор Украина.ру
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Четвертого ноября в День Народного единства в московском "Манеже" открылась выставка "Украина. На переломах эпох", организованная под патронажем руководства Русской православной церкви. Экспозиция посвящена тысячелетней истории России и Украины, а также отношениям двух братских народов.
Последовательный, детальный анализ ключевых событий IX-XXI веков основан на исторической концепции триединого русского народа в составе Древней Руси, Российской империи и Советского Союза. Авторам проекта с устрашающей реалистичностью удалось показать трагический раскол сегодняшнего дня внутри вечно единого народа.
Одним из эпиграфов создатели выбрали пронзительно печальные строки русского поэта Максимилиана Волошина, написанные в 1919 году, в разгар Гражданской войны:
"А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других…"
Однако, за многие столетия до Волошина, о единстве и верности, а также расколе между братьями предупреждал Киевский князь Ярослав Мудрый, и именно его слова открывают экспозицию:
"Если будете жить в любви между собою, то Бог будет с вами. Он покорит вам всех врагов, и будете жить в мире. Если же станете ненавидеть друг друга, ссориться, то и сами погибнете, и погубите землю отцов и дедов ваших, которую они приобрели трудом своим великим."
Авторы подчеркивают, что конфликт между Россией и Украиной, возникший в последние годы – общая беда и трагедия, а также следствие политического вмешательства извне по старинной формуле: разделяй и властвуй.
Первый зал ошеломляет только что вошедшего посетителя интерактивными кадрами пылающего Мариуполя, разрушенного ожесточенными артиллерийскими дуэлями города. Посетители, попадающие в этот зал, шепчутся: "Мирные дома, окна квартир… Как могло такое произойти?.." И авторы всей последующей экспозицией постарались ответить на этот вопрос.
Десять тематических залов охватывают период от основания Древнерусского государства до событий, происходящих сегодня, на наших глазах. С точки зрения организаторов проекта, единство трех славянских народов – русского, украинского и белорусского, - прорастает корнями в одну православную веру, избранную Русью в Х веке.
Последовательно и подробно показаны события каждого столетия – формирование Древнерусского государства со столицей в Киеве, Вечный мир, присоединивший Левобережную Украину уже к Русскому царству с престолом в Москве, создание Новороссии, формирование Советской Украины.
Отдельно выделены те эпизоды в истории, которые, по мнению авторов, привели к трагическим событиям современности. Среди них – проект "Украина", проработанный в XIX веке Генеральным штабом Австро-Венгрии под руководством генерал-полковника Фридриха фон Бек-Ржиковского. Цель проекта, реализация которого продолжалась и позднее, после Великой Октябрьской Революции, во время Гражданской войны, по данным документов заключалась в следующем: "Превращение галицких малороссов, великороссов и русинов в "украинцев"; создание искусственного государства/буфера между Россией и Австро-Венгрией".
В данной исторической концепции, именно австрийское правительство и именно в этих целях провоцировало создание УНР (Украинской Народной Республики) в 1918 году. Однако, украинцы решили иначе. Одновременно были созданы Социалистическая республика Тавриды, Одесская советская республика и Донецко-Криворожская республика, которые и стали основой для создания Украинской ССР в составе единого интернационального государства.
Однако, авторы выстави критикуют интернациональный проект коренизации Украины и решение о политике украинизации, принятое на III Всеукраинском съезде Советов, проходившем с 6 по 10 марта в Харькове, суть которого, по словам наркома просвещения Анатолия Луначарского состояла в поддержке национальной культуры и языка. Организаторы выставки трактуют эту политику как разделение русских на украинцев и великороссов.
Дальнейшие переломные моменты связаны с возвращением земель Галичины в 1939 году, бандеровским коллаборационизмом во время Великой Отечественной войны, передачей Крыма Украинской ССР Первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым в 1954 году, развалом Советского Союза в 1991 году и последующими социально-экономическими потрясениями, обрушившимися на Украину.
"Плодами украинской независимости" авторы проекта называют поддержку радикализма, переписывание истории, нарушение промышленно-производственных циклов, постоянные перевороты и волнения.
Последние несколько залов посвящены события на Украине с 2014 года, перевороту на Майдане, войне в Донбассе, Русской Весне и спецоперации. На стендах приведены вырезки из украинских учебников истории, наполненных небылицами, цитаты пяти президентов до Владимира Зеленского, фотографиями массовых протестов сторонников и противников Майдана, а также зверства неонацистских батальонов в Мариуполе и других городах Донбасса. Приведены также слова президента РФ Владимира Путина о причинах и целях СВО.
Замыкает экспозицию зал со снимками российских военнослужащих, погибших на Украине, выполняя свой долг.
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