Военный эксперт оценил перспективы наступления российской армии на Николаев

Военный эксперт рассказал, как генерал Суровикин уже нанес серьезный удар по ВСУ После того, как было принято решение о создании Объединенной группировки войск под руководством генерала Суровикина, силовые структуры (Минобороны, Росгвардия, ЧВК "Вагнер") участвующие в спецоперации, стали лучше взаимодействовать. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру