Военный эксперт оценил перспективы наступления российской армии на Николаев - 08.11.2022 Украина.ру
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Военный эксперт оценил перспективы наступления российской армии на Николаев
Военный эксперт оценил перспективы наступления российской армии на Николаев - 08.11.2022 Украина.ру
Военный эксперт оценил перспективы наступления российской армии на Николаев
Военный историк, журналист, специалист по вооруженным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин заявил в интервью изданию Украина.ру, что о неудачных наступлениях российской армии очень важно говорить вслух, иначе проблемы не будут решаться
2022-11-08T07:07
2022-11-08T07:07
новости
украина
россия
евгений норин
николаев
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По его словам, если российским военным удастся эффективно отразить натиск ВСУ, то такой исход сражения можно будет считать победным. Полный текст интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, евгений норин, николаев
Новости, Украина, Россия, Евгений Норин, Николаев

Военный эксперт оценил перспективы наступления российской армии на Николаев

07:07 08.11.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Военный историк, журналист, специалист по вооруженным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин заявил в интервью изданию Украина.ру, что о неудачных наступлениях российской армии очень важно говорить вслух, иначе проблемы не будут решаться
По его словам, если российским военным удастся эффективно отразить натиск ВСУ, то такой исход сражения можно будет считать победным.
Честно говоря, при нынешнем состоянии российской армии в контрнаступление до Николаева я не верю. Но купировать украинские прорывы вполне реально.
Евгений Норин
Евгений Норин
Военный историк
Полный текст интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
Тактические учения бригады морской пехоты ТФ и и мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии ВВО - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
6 ноября, 16:09
Военный эксперт рассказал, как генерал Суровикин уже нанес серьезный удар по ВСУ После того, как было принято решение о создании Объединенной группировки войск под руководством генерала Суровикина, силовые структуры (Минобороны, Росгвардия, ЧВК "Вагнер") участвующие в спецоперации, стали лучше взаимодействовать. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
 
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