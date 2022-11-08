Военный эксперт оценил перспективы наступления российской армии на Николаев
Военный историк, журналист, специалист по вооруженным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин заявил в интервью изданию Украина.ру, что о неудачных наступлениях российской армии очень важно говорить вслух, иначе проблемы не будут решаться
По его словам, если российским военным удастся эффективно отразить натиск ВСУ, то такой исход сражения можно будет считать победным.
Честно говоря, при нынешнем состоянии российской армии в контрнаступление до Николаева я не верю. Но купировать украинские прорывы вполне реально.
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6 ноября, 16:09Военный эксперт рассказал, как генерал Суровикин уже нанес серьезный удар по ВСУ После того, как было принято решение о создании Объединенной группировки войск под руководством генерала Суровикина, силовые структуры (Минобороны, Росгвардия, ЧВК "Вагнер") участвующие в спецоперации, стали лучше взаимодействовать. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру