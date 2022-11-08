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Корнилов сказал, когда украинский режим сядет за стол переговоров
Корнилов сказал, когда украинский режим сядет за стол переговоров - 08.11.2022 Украина.ру
Корнилов сказал, когда украинский режим сядет за стол переговоров
Несмотря на отказ Владимира Зеленского от переговоров с Россией, они состоятся. Таким мнением поделился обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру
2022-11-08T05:00
2022-11-08T05:00
2022-11-08T05:00
переговоры
корнилов
новости
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"Рано или поздно к каким-то переговорам мы придем. В этом году, в следующем году или через 10 лет какой-то украинский режим сядет за стол переговоров. Если от Украины что-нибудь останется", - заверил Корнилов.После того как в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о присоединении к России и местными главами военно-гражданских администраций были подписаны соответствующие соглашения с Москвой, Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности Украины об отказе от переговоров с Владимиром Путиным."Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", — сказал президент Украины. Кремль, комментируя решение Зеленского, напомнил, что для переговоров нужны "две стороны" и что России теперь остается ждать либо "изменения позиции нынешнего президента", либо "будущего президента Украины, который изменит свою позицию в интересах украинского народа". Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что "всем известны высказывания Зеленского", и вспомнил поговорку "Никогда не говори "никогда".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
переговоры, корнилов, новости
Корнилов сказал, когда украинский режим сядет за стол переговоров
Несмотря на отказ Владимира Зеленского от переговоров с Россией, они состоятся. Таким мнением поделился обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру
"Рано или поздно к каким-то переговорам мы придем. В этом году, в следующем году или через 10 лет какой-то украинский режим сядет за стол переговоров. Если от Украины что-нибудь останется", - заверил Корнилов.
После того как в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о присоединении к России и местными главами военно-гражданских администраций были подписаны соответствующие соглашения с Москвой, Владимир Зеленский
утвердил решение Совета нацбезопасности Украины об отказе от переговоров с Владимиром Путиным
.
"Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", — сказал президент Украины.
Кремль, комментируя решение Зеленского, напомнил, что для переговоров нужны "две стороны" и что России теперь остается ждать либо "изменения позиции нынешнего президента", либо "будущего президента Украины, который изменит свою позицию в интересах украинского народа".
Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что "всем известны высказывания Зеленского", и вспомнил поговорку "Никогда не говори "никогда".
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.