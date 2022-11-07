https://ukraina.ru/20221107/1040547804.html

Спасатели локализовали пожар в здании администрации Донецкой железной дороги – МЧС

Спасатели локализовали пожар в здании администрации Донецкой железной дороги – МЧС - 07.11.2022 Украина.ру

Спасатели локализовали пожар в здании администрации Донецкой железной дороги – МЧС

Пожар в здании администрации железной дороги в Донецке удалось локализовать, сообщает 7 ноября МЧС ДНР

2022-11-07T09:41

2022-11-07T09:41

2022-11-07T09:41

новости

донецк

пожар

обстрелы

мчс

железная дорога

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Ранее РИА Новости сообщили о массированном обстреле центра Донецка со стороны ВСУ, в результате которого в здании администрации ж/д возник серьезный пожар.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в 3.13 мск выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Ворошиловскому району в центре Донецка.По данным МЧС, пострадавших нет, последствия пожара продолжают устранять.Накануне представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило о 25 ударах ВСУ за сутки из оружия разных калибров.

https://ukraina.ru/20221106/1040534732.html

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новости, донецк, пожар, обстрелы, мчс, железная дорога