https://ukraina.ru/20221107/1040547804.html
Спасатели локализовали пожар в здании администрации Донецкой железной дороги – МЧС
Спасатели локализовали пожар в здании администрации Донецкой железной дороги – МЧС - 07.11.2022 Украина.ру
Спасатели локализовали пожар в здании администрации Донецкой железной дороги – МЧС
Пожар в здании администрации железной дороги в Донецке удалось локализовать, сообщает 7 ноября МЧС ДНР
2022-11-07T09:41
2022-11-07T09:41
2022-11-07T09:41
новости
донецк
пожар
обстрелы
мчс
железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040547687_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_6cd12e9536164389d4f706322a250a5a.jpg
Ранее РИА Новости сообщили о массированном обстреле центра Донецка со стороны ВСУ, в результате которого в здании администрации ж/д возник серьезный пожар.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в 3.13 мск выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Ворошиловскому району в центре Донецка.По данным МЧС, пострадавших нет, последствия пожара продолжают устранять.Накануне представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило о 25 ударах ВСУ за сутки из оружия разных калибров.
https://ukraina.ru/20221106/1040534732.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040547687_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_95f85ba9deb4ac190153142030bbd846.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецк, пожар, обстрелы, мчс, железная дорога
Новости, Донецк, пожар, обстрелы, МЧС, железная дорога
Спасатели локализовали пожар в здании администрации Донецкой железной дороги – МЧС
Пожар в здании администрации железной дороги в Донецке удалось локализовать, сообщает 7 ноября МЧС ДНР
В 9:01 пожар локализован.
Ранее РИА Новости сообщили о массированном обстреле центра Донецка со стороны ВСУ, в результате которого в здании администрации ж/д возник серьезный пожар.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в 3.13 мск выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Ворошиловскому району в центре Донецка.
По данным МЧС, пострадавших нет, последствия пожара продолжают устранять.
Накануне представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило о 25 ударах ВСУ за сутки из оружия разных калибров.