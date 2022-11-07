Спасатели локализовали пожар в здании администрации Донецкой железной дороги – МЧС - 07.11.2022 Украина.ру
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Спасатели локализовали пожар в здании администрации Донецкой железной дороги – МЧС
Спасатели локализовали пожар в здании администрации Донецкой железной дороги – МЧС - 07.11.2022 Украина.ру
Спасатели локализовали пожар в здании администрации Донецкой железной дороги – МЧС
Пожар в здании администрации железной дороги в Донецке удалось локализовать, сообщает 7 ноября МЧС ДНР
2022-11-07T09:41
2022-11-07T09:41
новости
донецк
пожар
обстрелы
мчс
железная дорога
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Ранее РИА Новости сообщили о массированном обстреле центра Донецка со стороны ВСУ, в результате которого в здании администрации ж/д возник серьезный пожар.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в 3.13 мск выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Ворошиловскому району в центре Донецка.По данным МЧС, пострадавших нет, последствия пожара продолжают устранять.Накануне представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило о 25 ударах ВСУ за сутки из оружия разных калибров.
https://ukraina.ru/20221106/1040534732.html
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новости, донецк, пожар, обстрелы, мчс, железная дорога
Новости, Донецк, пожар, обстрелы, МЧС, железная дорога

Спасатели локализовали пожар в здании администрации Донецкой железной дороги – МЧС

09:41 07.11.2022
 
© МЧС ДНРДонецкая железная дорога
Донецкая железная дорога
© МЧС ДНР
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Пожар в здании администрации железной дороги в Донецке удалось локализовать, сообщает 7 ноября МЧС ДНР
В 9:01 пожар локализован.
Ранее РИА Новости сообщили о массированном обстреле центра Донецка со стороны ВСУ, в результате которого в здании администрации ж/д возник серьезный пожар.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в 3.13 мск выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Ворошиловскому району в центре Донецка.
По данным МЧС, пострадавших нет, последствия пожара продолжают устранять.
Накануне представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило о 25 ударах ВСУ за сутки из оружия разных калибров.
военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 12:05
Обманчивый посыл, обстрелы и подготовка к наступлению. Главное на Украине на 12:00 6 ноябряВласти США просят президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировать готовность к переговорам с РФ, но не проводить их. Украинские военные активно обстреливают новые регионы России и готовятся к наступлению
 
НовостиДонецкпожаробстрелыМЧСжелезная дорога
 
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