https://ukraina.ru/20221107/1040540194.html

Терроризм в интернете. Киев начал, Москва ответила, "прилетело" Залужному

Терроризм в интернете. Киев начал, Москва ответила, "прилетело" Залужному - 07.11.2022 Украина.ру

Терроризм в интернете. Киев начал, Москва ответила, "прилетело" Залужному

Украинская ненависть и русский ответ в виртуальном пространстве

2022-11-07T09:05

2022-11-07T09:05

2022-11-07T09:05

эксклюзив

терроризм

телефонный терроризм

интернет

россия

украина

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На днях хакер, именующий себя "Джокер ДНР", взломал страницу главкома ВСУ Залужного в социальной сети Инстаграм (запрещена в РФ). Поначалу он разместил там изображение президента РФ верхом на медведе и свое фото – в таком виде аккаунт находился на протяжении нескольких часов. Позже выложил весьма любопытные скриншоты переписок украинского генерала, свидетельствующие о его моральном облике. Давайте разберемся, что возмутило Залужного и что на самом деле происходит в интернете? Кто является настоящим интернет-террористом, а кто только обороняется от него.Пока тысячи мобилизованных киевским режимом отправляются на убой, Залужный вовсю развлекается с молодыми девушками, щедро одаривая их роскошными машинами и способствуя продвижению по службе. Как свидетельствует хакер, в переписке главкома есть много интересного, но совсем нет диалогов о семье. Он живет "на полную", и ни в чем себе не отказывает. В каждом городе его ждет красотка, американские журналы ставят его фото на обложку, а тысячи смертей ВСУшников вовсе не являются для командира всех украинцев предметом серьезного беспокойства. Интересно также, что нарочито использующий исключительно украинский язык, Залужный в быту обходит "мову" стороной, предпочитая язык "агрессора". Активно он читает "оккупационную" литературу, в частности произведения знаменитого писателя Михаила Булгакова. Сам военачальник отреагировал на взлом и публикацию компромата порцией оскорблений в адрес "орков".Между тем, Украина давно ведет систематическую подрывную деятельность против РФ в информационной среде. В первую очередь, это информационно-психологические диверсии, направленные на дискредитацию органов государственной власти, армии, правоохранительных органов, организацию протестов внутри страны, создание паники и хаоса. Также следует отметить поддержку откровенных террористических действий (например, поджогов военкоматов, подрывов железнодорожной и прочей инфраструктуры), финансово-банковское мошенничество вследствие которого россияне лишаются своих средств на банковских счетах, пропаганду деструктивных явлений среди молодежи (популяризация "колумбайнеров" (запрещены в РФ), распространение наркотических средств).Финансовое мошенничество и телефонный терроризмЕще до начала российской СВО при поддержке СБУ на Украине была развернута сеть колл-центров, которые обманом склоняли клиентов российских банков к переводу своих денежных средств на карты мошенников. С данной целью использовали самые разнообразные схемы: одни представлялись сотрудниками безопасности различных банков, другие предлагали взять 170 тысяч в кредит, чтобы вернуть тот, что на имя гражданина якобы взяли недобросовестные сотрудники банка. Звонящие могли представляться дознавателями, следователями полиции или сотрудниками прокуратуры, которые ведут уголовное дело вашего родственника после ДТП с жертвами, кражи или продажи наркотиков. Могли попросить выслать "гарантийную предоплату" за товар, который продается на сайте-клоне известной фирмы по заниженной цене. Адреса и имена мошенники находили в электронных базах, в соцсетях, а чтобы затруднить отслеживание их местоположения использовали IP-телефонию. Персонал данных контор широко вербовался в разных городах Украины путем предложения довольно высокой зарплаты (не менее 1000 $ в месяц): ставки 100 долларов в неделю и процент с удачных "операций". Интересно, что один из подобных центров находился прямо в центре Киева напротив здания СБУ.Согласно данным российского Центробанка, в 2021 году мошенники совершили более 1 млн несанкционированных переводов с банковских карт и счетов и украли 13,5 млрд рублей. Из этих средств банки смогли вернуть пострадавшим только 6,8% — или 920,5 млн рублей. Подавляющее большинство краж, разумеется, совершены из Украины. Характерно, что уже в ходе СВО в марте текущего года число мошеннических звонков на телефоны россиян снизилось в 10 раз. Подобная динамика объясняется частичным поражением колл-центров со стороны ВС РФ либо их сворачиванием. Позже выяснилось, что определенное их количество было перенесено на территорию Польши и Прибалтики, где они продолжают свою террористическую активность.Другой разновидностью деятельности подобных структур, имеющих украинское происхождение, являлся телефонный терроризм. С 2020 года разные регионы РФ охватывал шквал звонков в школы, торговые центры, государственные учреждения с ложными сообщениями о минировании. Данные акции призваны запугать население, посеять панику, а также отвлечь правоохранительные органы от реальной работы. Как заявил в ходе своего выступления в Госдуме министр МВД РФ Владимир Колокольцев, в текущем году в восемь раз возросло число заведомо ложных сообщений о готовящихся актах терроризма, а основной всплеск наблюдался с начала специальной военной операции. Свои действия злоумышленники координируют в закрытых телеграм-чатах и группах "ВКонтакте". Как выяснили в ходе собственного расследованиям эксперты по информационной безопасности из компании T.Hunter, почти все идентифицированные пользователи подобных групп – жители Киева, Тернополя и других городов Украины.Работа с деструктивной молодежью и поставки наркотиковХарактерным примером дестабилизации России со стороны Киева является координация групп деструктивной молодежи и массовые поставки в РФ наркотических веществ с украинской территории. В частности, под руководством СБУ действовала организация "Маньяки: культ убийства" (М.К.У), главой которой являлся житель города Днепр. Ее цель – направление молодежи на разрушительные "акции прямого действия", такие как расстрелы в школах ("колумбайны" деятельность которых запрещена в России). Периодически ФСБ проводит задержания членов этой группировки, предотвращая трагические происшествия. Так было в Казани в ноябре прошлого года, где подросток планировал совершить вооруженное нападение на одну из местных школ. А склонял его к этому через Телеграм некий украинец Ярослав Овсюк из Кривого Рога.Кроме того, в последние годы Украина проводила целенаправленную политику по насыщению России наркотиками и особенно такая деятельность усилилась в конце 2021 г. Российские правоохранители провели во второй половине прошлого года успешные операции в приграничных с Украиной областях для задержания наркоперевозчиков через границу и изъятию крупных партий наркотиков. Ежегодно в РФ ликвидируется более 200 нарколабораторий и нередко производителями либо распространителями запрещенных веществ являлись украинские граждане.Организация протестовКлючевые направления деятельности украинских Центров информационно-психологических операций (ЦИПсО) – дискредитация российской власти, вооруженных сил и правоохранительных органов, подогревание протестных настроений граждан, организация митингов в крупных городах РФ. Над данной деятельностью трудятся как минимум 4 центра, полноценно интегрированных в Силы специальных операций ВСУ. Сотрудников украинских ЦИПсО готовили целенаправленно для дестабилизации России под руководством специалистов из США и других стран НАТО с 2014 г.Работа ведется системная и небезуспешная. Особенный акцент ЦИПсОшники сделали на проблемах, связанных с частичной мобилизацией в ВС РФ. Здесь они не гнушались ничем, раздувая определенные имеющиеся организационные недостатки до катастрофического уровня, а порой даже выдавали проводы мобилизованных в армию за протесты. Более того, с помощью Телеграма (для того использовали не менее 70 тыс аккаунтов) Киеву даже удалось организовать антимобилизационные акции в Дагестане 25 и 26 сентября, поводом к которым послужили ошибки, допущенные военкомами. Впоследствии выяснилось, что основной рупор выступлений – канал "Утро Дагестана" создан и велся из Украины. Периодически российские специалисты по кибербезопасности выявляют связь тех или иных "оппозиционных голосов" с киевским режимом. К примеру, более месяца назад правоохранители Ростовской области обнаружили, причастность жительницы Полтавской области Украины Алины Дейнеко к модерированию групп "Партизаны Ростова-на-Дону против мобилизации" и "Ростовская сота ОВОД "Свобода и воля, нет войне".Киевский режим при поддержке своих западных кураторов явно осознает разницу в потенциале между Россией и Украиной, поэтому особый акцент делается на информационные диверсии внутри РФ. Чтобы реализовать их, Офис Зеленского создал целые сетки телеграм-каналов, часть которых маскируется под патриотически настроенных граждан, огульно критикующих любые действия российских властей. Ибо исключительно внутренняя смута может привести украинскую сторону к победе в нынешнем противостоянии."В 2021 году в Украине был создан центр специализирующиеся на информационно-психологических операциях на территории России, для этих целей в РФ создали/выкупили телеграм-каналы, которые были масштабированы весной в единую информационную сеть с управлением в Киеве. Похожий менталитет упрощал работу Центра, который выстроил единую коммуникационную линию работы под кураторством британской разведки и ретранслировал нужные смысловые установки в РФ. После начала мобилизации в России, на Банковой приняли решение расширить сеть телеграм-каналов и создать больше тысячи мелких региональных каналов, которые должны формировать общественное мнение на основе рефлективных нарративов. Бюджет был увеличен в несколько раз, что позволяет за платный контент продвигать нужные смыслы через российских ЛОМов, которые озвучивают нужные для ЦИПсО месседжи", - пишет украинский ТГ-канал "Резидент".В целом, украинское ЦИПсО, хорошо натасканное Западом в течение последних 8 лет, является очень серьезным противником, которого не стоит недооценивать. Для того, чтобы парировать исходящие от него для России угрозы, необходима системная и кропотливая работа.

https://ukraina.ru/20220329/1033640271.html

https://ukraina.ru/20221014/1039762164.html

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Виталий Диденко

Виталий Диденко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виталий Диденко

эксклюзив, терроризм, телефонный терроризм, интернет, россия, украина