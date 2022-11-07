Эксперт объяснил, как Россия уже нанесла поражение Украине, с которым смирился Запад - 07.11.2022 Украина.ру
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Эксперт объяснил, как Россия уже нанесла поражение Украине, с которым смирился Запад
Эксперт объяснил, как Россия уже нанесла поражение Украине, с которым смирился Запад - 07.11.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, как Россия уже нанесла поражение Украине, с которым смирился Запад
Когда президент России Владимир Путин говорит о поражении Украины, он говорит с Западом, а не с Украиной. Потому что Украина для Путина не является субъектом в мировой политике. Об этом рассказал обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру
2022-11-07T08:45
2022-11-07T08:45
новости
россия
украина
запад
нато
владимир путин
крым
донбасс
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Ранее Путин, комментируя заявления западных политиков, что "победа России станет поражением НАТО", сказал следующее: поражение Украины - вопрос понятий, юридической техники, каждый может понимать по-разному.Российский президент может говорить, что мы не хотим ее ликвидировать, но это тоже игра. Путин ставит Запад в некие рамки. Пусть Запад сам определяет, что считать поражением Украины, пояснил эксперт."Понятно, что присоединение Крыма, Донбасса и новых территорий – это тоже поражение Украины. Если США и Запад это проглотит, то с ними возможны переговоры о фиксации ситуации. Никакого компромисса по поводу "выйдите и верните" с нашей стороны быть не может", - указал Акопов.Это не означает, что мы отступимся от глобальной цели по Украине – вырвать ее из рук Запада. Просто Путин говорит, что переговоров по той части Украины, которая уже отошла к России, быть не может. И "поражение Украины" нужно отчитывать от ситуации, которая сложится после октября 2022 года, заключил собеседник издания.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, запад, нато, владимир путин, крым, донбасс
Новости, Россия, Украина, Запад, НАТО, Владимир Путин, Крым, Донбасс

Эксперт объяснил, как Россия уже нанесла поражение Украине, с которым смирился Запад

08:45 07.11.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПатриотические акции в городах России
Патриотические акции в городах России - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Когда президент России Владимир Путин говорит о поражении Украины, он говорит с Западом, а не с Украиной. Потому что Украина для Путина не является субъектом в мировой политике. Об этом рассказал обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру
Ранее Путин, комментируя заявления западных политиков, что "победа России станет поражением НАТО", сказал следующее: поражение Украины - вопрос понятий, юридической техники, каждый может понимать по-разному.
Российский президент может говорить, что мы не хотим ее ликвидировать, но это тоже игра. Путин ставит Запад в некие рамки. Пусть Запад сам определяет, что считать поражением Украины, пояснил эксперт.
"Понятно, что присоединение Крыма, Донбасса и новых территорий – это тоже поражение Украины. Если США и Запад это проглотит, то с ними возможны переговоры о фиксации ситуации. Никакого компромисса по поводу "выйдите и верните" с нашей стороны быть не может", - указал Акопов.
Это не означает, что мы отступимся от глобальной цели по Украине – вырвать ее из рук Запада. Просто Путин говорит, что переговоров по той части Украины, которая уже отошла к России, быть не может. И "поражение Украины" нужно отчитывать от ситуации, которая сложится после октября 2022 года, заключил собеседник издания.
 
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