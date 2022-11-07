https://ukraina.ru/20221107/1040536385.html
Эксперт объяснил, как Россия уже нанесла поражение Украине, с которым смирился Запад
Эксперт объяснил, как Россия уже нанесла поражение Украине, с которым смирился Запад - 07.11.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, как Россия уже нанесла поражение Украине, с которым смирился Запад
Когда президент России Владимир Путин говорит о поражении Украины, он говорит с Западом, а не с Украиной. Потому что Украина для Путина не является субъектом в мировой политике. Об этом рассказал обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру
2022-11-07T08:45
2022-11-07T08:45
2022-11-07T08:45
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Ранее Путин, комментируя заявления западных политиков, что "победа России станет поражением НАТО", сказал следующее: поражение Украины - вопрос понятий, юридической техники, каждый может понимать по-разному.Российский президент может говорить, что мы не хотим ее ликвидировать, но это тоже игра. Путин ставит Запад в некие рамки. Пусть Запад сам определяет, что считать поражением Украины, пояснил эксперт."Понятно, что присоединение Крыма, Донбасса и новых территорий – это тоже поражение Украины. Если США и Запад это проглотит, то с ними возможны переговоры о фиксации ситуации. Никакого компромисса по поводу "выйдите и верните" с нашей стороны быть не может", - указал Акопов.Это не означает, что мы отступимся от глобальной цели по Украине – вырвать ее из рук Запада. Просто Путин говорит, что переговоров по той части Украины, которая уже отошла к России, быть не может. И "поражение Украины" нужно отчитывать от ситуации, которая сложится после октября 2022 года, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, запад, нато, владимир путин, крым, донбасс
Новости, Россия, Украина, Запад, НАТО, Владимир Путин, Крым, Донбасс
Эксперт объяснил, как Россия уже нанесла поражение Украине, с которым смирился Запад
Когда президент России Владимир Путин говорит о поражении Украины, он говорит с Западом, а не с Украиной. Потому что Украина для Путина не является субъектом в мировой политике. Об этом рассказал обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру
Ранее Путин, комментируя заявления западных политиков, что "победа России станет поражением НАТО", сказал следующее: поражение Украины - вопрос понятий, юридической техники, каждый может понимать по-разному.
Российский президент может говорить, что мы не хотим ее ликвидировать, но это тоже игра. Путин ставит Запад в некие рамки. Пусть Запад сам определяет, что считать поражением Украины, пояснил эксперт.
"Понятно, что присоединение Крыма, Донбасса и новых территорий – это тоже поражение Украины. Если США и Запад это проглотит, то с ними возможны переговоры о фиксации ситуации. Никакого компромисса по поводу "выйдите и верните" с нашей стороны быть не может", - указал Акопов.
Это не означает, что мы отступимся от глобальной цели по Украине – вырвать ее из рук Запада. Просто Путин говорит, что переговоров по той части Украины, которая уже отошла к России, быть не может. И "поражение Украины" нужно отчитывать от ситуации, которая сложится после октября 2022 года, заключил собеседник издания.