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Эксперт объяснил, как Россия уже нанесла поражение Украине, с которым смирился Запад

Эксперт объяснил, как Россия уже нанесла поражение Украине, с которым смирился Запад - 07.11.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, как Россия уже нанесла поражение Украине, с которым смирился Запад

Когда президент России Владимир Путин говорит о поражении Украины, он говорит с Западом, а не с Украиной. Потому что Украина для Путина не является субъектом в мировой политике. Об этом рассказал обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру

2022-11-07T08:45

2022-11-07T08:45

2022-11-07T08:45

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Ранее Путин, комментируя заявления западных политиков, что "победа России станет поражением НАТО", сказал следующее: поражение Украины - вопрос понятий, юридической техники, каждый может понимать по-разному.Российский президент может говорить, что мы не хотим ее ликвидировать, но это тоже игра. Путин ставит Запад в некие рамки. Пусть Запад сам определяет, что считать поражением Украины, пояснил эксперт."Понятно, что присоединение Крыма, Донбасса и новых территорий – это тоже поражение Украины. Если США и Запад это проглотит, то с ними возможны переговоры о фиксации ситуации. Никакого компромисса по поводу "выйдите и верните" с нашей стороны быть не может", - указал Акопов.Это не означает, что мы отступимся от глобальной цели по Украине – вырвать ее из рук Запада. Просто Путин говорит, что переговоров по той части Украины, которая уже отошла к России, быть не может. И "поражение Украины" нужно отчитывать от ситуации, которая сложится после октября 2022 года, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, запад, нато, владимир путин, крым, донбасс