https://ukraina.ru/20221106/1040538000.html
Военный эксперт рассказал, как генерал Суровикин уже нанес серьезный удар по ВСУ
Военный эксперт рассказал, как генерал Суровикин уже нанес серьезный удар по ВСУ - 06.11.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как генерал Суровикин уже нанес серьезный удар по ВСУ
После того, как было принято решение о создании Объединенной группировки войск под руководством генерала Суровикина, силовые структуры (Минобороны, Росгвардия, ЧВК "Вагнер") участвующие в спецоперации, стали лучше взаимодействовать. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-11-06T16:09
2022-11-06T16:09
2022-11-06T16:09
новости
сергей суровикин
всу
россия
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039895713_0:25:3092:1764_1920x0_80_0_0_418b1a9829f464af98a6344249115b9b.jpg.webp
Уже меняется характер боевых действий. После частичной мобилизации мы перебросили часть сил на линию фронта. После обучения и переподготовки их там будет еще больше, перечислил эксперт.Частичная мобилизация проводилась не для того, чтобы мы заняли глухую оборону. Понятно, что окапываться и строить оборонительные линии тоже важно. Но мы проводили частичную мобилизацию для активных наступательных действий, что уже видно на примере Угледара, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039895713_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9c28e639a2cd3a9055c4fe71d0ac4969.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей суровикин, всу, россия, сво
Новости, Сергей Суровикин, ВСУ, Россия, СВО
Военный эксперт рассказал, как генерал Суровикин уже нанес серьезный удар по ВСУ
После того, как было принято решение о создании Объединенной группировки войск под руководством генерала Суровикина, силовые структуры (Минобороны, Росгвардия, ЧВК "Вагнер") участвующие в спецоперации, стали лучше взаимодействовать. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Уже меняется характер боевых действий. После частичной мобилизации мы перебросили часть сил на линию фронта. После обучения и переподготовки их там будет еще больше, перечислил эксперт.
"Я не знаю, сколько сил и средств мы перебросим на юг, а сколько – на Донбасс. Это решают в штабе Объединенной группировки. Но это точно позволит нам поменять тактику. Мы уйдем от ударов в лоб. Мы будем использовать охваты и прорывы в зависимости от сил и средств, данных разведки и взаимодействия с артиллеристами и ВКС", - уверен Алехин.
Частичная мобилизация проводилась не для того, чтобы мы заняли глухую оборону. Понятно, что окапываться и строить оборонительные линии тоже важно. Но мы проводили частичную мобилизацию для активных наступательных действий, что уже видно на примере Угледара, заключил собеседник издания.