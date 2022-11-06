https://ukraina.ru/20221106/1040538000.html

Военный эксперт рассказал, как генерал Суровикин уже нанес серьезный удар по ВСУ

Военный эксперт рассказал, как генерал Суровикин уже нанес серьезный удар по ВСУ - 06.11.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как генерал Суровикин уже нанес серьезный удар по ВСУ

После того, как было принято решение о создании Объединенной группировки войск под руководством генерала Суровикина, силовые структуры (Минобороны, Росгвардия, ЧВК "Вагнер") участвующие в спецоперации, стали лучше взаимодействовать. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2022-11-06T16:09

2022-11-06T16:09

2022-11-06T16:09

новости

сергей суровикин

всу

россия

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039895713_0:25:3092:1764_1920x0_80_0_0_418b1a9829f464af98a6344249115b9b.jpg.webp

Уже меняется характер боевых действий. После частичной мобилизации мы перебросили часть сил на линию фронта. После обучения и переподготовки их там будет еще больше, перечислил эксперт.Частичная мобилизация проводилась не для того, чтобы мы заняли глухую оборону. Понятно, что окапываться и строить оборонительные линии тоже важно. Но мы проводили частичную мобилизацию для активных наступательных действий, что уже видно на примере Угледара, заключил собеседник издания.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей суровикин, всу, россия, сво