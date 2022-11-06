Военный эксперт объяснил, что начнется, если в России срочники опять будут служить два года - 06.11.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, что начнется, если в России срочники опять будут служить два года
Военный эксперт объяснил, что начнется, если в России срочники опять будут служить два года - 06.11.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, что начнется, если в России срочники опять будут служить два года
Конфликт на Украине показал, что современная война – высокотехнологичная. Поэтому российской армии при подготовке резервов нужно уделять больше внимание специализации. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2022-11-06T12:50
2022-11-06T12:50
новости
россия
вс рф
срочники
контракт
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Ранее глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев сообщил, что по вопросу двухлетнего срока службы по призыву пройдут консультации, считает, что идея будет поддержана.Призывник может за полтора года усвоить простейшую военно-учетную специальность – мотопехота. Ее больше всего, она держит линию фронта, окапывается и сидит под обстрелами. Но подготовка артиллериста даже после начальной подготовки требует еще полгода, пояснил специалист.Но даже призывная служба останется либо в качестве подготовки простых ВУС, либо ее надо будет усложнять и мотивировать срочников к сверхсрочной контрактной службе, заключил собеседник издания.
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Новости
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новости, россия, вс рф, срочники, контракт
Новости, Россия, ВС РФ, срочники, контракт

Военный эксперт объяснил, что начнется, если в России срочники опять будут служить два года

12:50 06.11.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области
ВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Конфликт на Украине показал, что современная война – высокотехнологичная. Поэтому российской армии при подготовке резервов нужно уделять больше внимание специализации. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Ранее глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев сообщил, что по вопросу двухлетнего срока службы по призыву пройдут консультации, считает, что идея будет поддержана.
Призывник может за полтора года усвоить простейшую военно-учетную специальность – мотопехота. Ее больше всего, она держит линию фронта, окапывается и сидит под обстрелами. Но подготовка артиллериста даже после начальной подготовки требует еще полгода, пояснил специалист.
"Подготовка оператора комплекса ПВО – год-два. Про пилотов я вообще молчу. То есть у нас призывная армия закрывает потребности в мотопехоте, а также в матросах и мичманах на флоте", - указал Анпилогов.
Но даже призывная служба останется либо в качестве подготовки простых ВУС, либо ее надо будет усложнять и мотивировать срочников к сверхсрочной контрактной службе, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияВС РФсрочникиконтракт
 
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