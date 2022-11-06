Возить не на чем? Военный эксперт о том, как удары по энергетике остановили наступление ВСУ - 06.11.2022 Украина.ру
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Возить не на чем? Военный эксперт о том, как удары по энергетике остановили наступление ВСУ
Возить не на чем? Военный эксперт о том, как удары по энергетике остановили наступление ВСУ - 06.11.2022 Украина.ру
Возить не на чем? Военный эксперт о том, как удары по энергетике остановили наступление ВСУ
Нельзя исключать, что удары российских ВКС по энергетической инфраструктуре Украины действительно остановили наступление противника на отдельных участках, как об этом заявляет Минобороны РФ. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2022-11-06T11:45
2022-11-06T11:45
новости
всу
энергетика
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Исходя из данных открытых источников, видно, что украинская энергетика страдает от недостатка распределительных мощностей (уже были удары по подстанциям в 750кВ). Если уже начались веерные отключения среди населения, то эти отключения присутствуют в промышленности и транспорте, пояснил специалист.Скорость тепловозного маршрута – в два-три раза меньше локомотива с небольшим литерным составом. Поэтому логистика действительно затрудняется, заключил собеседник издания.
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новости, всу, энергетика
Новости, ВСУ, энергетика

Возить не на чем? Военный эксперт о том, как удары по энергетике остановили наступление ВСУ

11:45 06.11.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУкраина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии
Украина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Нельзя исключать, что удары российских ВКС по энергетической инфраструктуре Украины действительно остановили наступление противника на отдельных участках, как об этом заявляет Минобороны РФ. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Исходя из данных открытых источников, видно, что украинская энергетика страдает от недостатка распределительных мощностей (уже были удары по подстанциям в 750кВ). Если уже начались веерные отключения среди населения, то эти отключения присутствуют в промышленности и транспорте, пояснил специалист.
"Ущерб промышленности снижает возможности по ремонту бронетехники, авиации и артиллерии. А ущерб транспорту вынуждает переводить железные дороги (а они были становым хребтом украинской логистики) на тепловозную тягу, которая менее удобна и менее мобильна", - указал Анпилогов.
Скорость тепловозного маршрута – в два-три раза меньше локомотива с небольшим литерным составом. Поэтому логистика действительно затрудняется, заключил собеседник издания.
 
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11:45Возить не на чем? Военный эксперт о том, как удары по энергетике остановили наступление ВСУ
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