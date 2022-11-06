Наступление остановилось? Военный эксперт о том, когда Россия выбьет ВСУ из Угледара - 06.11.2022 Украина.ру
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Наступление остановилось? Военный эксперт о том, когда Россия выбьет ВСУ из Угледара
Наступление остановилось? Военный эксперт о том, когда Россия выбьет ВСУ из Угледара - 06.11.2022 Украина.ру
Наступление остановилось? Военный эксперт о том, когда Россия выбьет ВСУ из Угледара
Наступление русских войск под Угледаром действительно остановилось по той же причине, по которой ВСУ не могут начать полномасштабное наступление на Херсон. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2022-11-06T10:46
2022-11-06T10:46
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Угледар – это господствующая высота и высотная застройка, с которой хорошо видна и простреливается вся окружающая местность, пояснил специалист.Это только кажется, что легко штурмовать эту высотную застройку четыре на пять кварталов, но этого достаточно. Украина сейчас практически каждый город превратила в крепость. Штурмовать их – нетривиальная задача, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, всу, донбасс
Новости, Россия, ВСУ, Донбасс

Наступление остановилось? Военный эксперт о том, когда Россия выбьет ВСУ из Угледара

10:46 06.11.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов самоходных гаубиц "Мста-С" в ходе спецоперации
Боевая работа расчетов самоходных гаубиц Мста-С в ходе спецоперации
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Наступление русских войск под Угледаром действительно остановилось по той же причине, по которой ВСУ не могут начать полномасштабное наступление на Херсон. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Угледар – это господствующая высота и высотная застройка, с которой хорошо видна и простреливается вся окружающая местность, пояснил специалист.
"В Донбассе уже пошли дожди, наступление идет вдоль шоссейных дорог, поэтому и идет ожесточенная борьба за каждый населенный пункт. В Павловку зашли, а сам Угледар не так быстро получится взять. Сначала нужно обрезать коммуникации украинской группировки, обеспечить свои коммуникации, и только после этого приступать к штурму укрепленного города", - указал Анпилогов.
Это только кажется, что легко штурмовать эту высотную застройку четыре на пять кварталов, но этого достаточно. Украина сейчас практически каждый город превратила в крепость. Штурмовать их – нетривиальная задача, заключил собеседник издания.
 
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