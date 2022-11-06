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Наступление остановилось? Военный эксперт о том, когда Россия выбьет ВСУ из Угледара

Наступление остановилось? Военный эксперт о том, когда Россия выбьет ВСУ из Угледара - 06.11.2022 Украина.ру

Наступление остановилось? Военный эксперт о том, когда Россия выбьет ВСУ из Угледара

Наступление русских войск под Угледаром действительно остановилось по той же причине, по которой ВСУ не могут начать полномасштабное наступление на Херсон. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру

2022-11-06T10:46

2022-11-06T10:46

2022-11-06T10:46

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Угледар – это господствующая высота и высотная застройка, с которой хорошо видна и простреливается вся окружающая местность, пояснил специалист.Это только кажется, что легко штурмовать эту высотную застройку четыре на пять кварталов, но этого достаточно. Украина сейчас практически каждый город превратила в крепость. Штурмовать их – нетривиальная задача, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, донбасс